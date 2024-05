Tradiční značky ostrouhaly. Češi kupují s dotací prakticky jen dva elektromobily

Už dva měsíce mohou firmy a živnostníci kupovat elektromobily s dotací až 200 tisíc korun. I když na pobídku dosáhne jen omezená skupina zájemců, stihla už Národní rozvojová banka přijmout 1623 žádostí a schválit více než polovinu z nich. Pokud ale čekáte, že firmy nebo živnostníci žádají nejčastěji o Enyaqy, budete překvapení.

"Od spuštění programu Záruka elektromobilita jsme uzavřeli 879 smluv, dalších 173 žádostí jsme schválili a celkem 471 žádostí nyní posuzujeme," zveřejnila v polovině minulého týdne Národní rozvojová banka (NRB) na svých sociálních sítích. Ta žádosti vyřizuje. Zatím jedinou žádost musela odmítnout, důvod ale nesdělila.

Od poloviny března mohou firmy a živnostníci žádat o příspěvek až 200 tisíc korun na nákup osobního elektromobilu. Pro kontext dodejme, že loni se za celý rok v Česku prodalo 6640 elektroaut.

Nabídka aut, na které je možné dotaci získat (podmínkou je cena do 1,5 milionu korun bez daně), je široká a zahrnuje prakticky všechny velikosti od těch nejmenších modelů do města až po rodinná SUV. Kromě nových aut je pobídku možné získat i na ojetiny do šesti měsíců stáří a s nájezdem nejvýše šest tisíc kilometrů. Podle dat, které Aktuálně.cz získalo z Národní rozvojové banky, jsou Češi ve výběru poměrně monotónní.

Většina žádostí je totiž o elektromobil americké Tesly, tedy Model 3 nebo Model Y. Přesná data o modelových řadách NRB nemá, přijala ale 892 žádostí o jeden ze dvou vozů americké značky. Na větší Model S a Model X se dotace kvůli ceně nevztahuje. Dodejme, že všechny statistky o počtu jednotlivých značek v žádostech jsou z konce dubna.

Za Teslou zeje velká díra, protože o dotaci na elektromobil Volva zažádalo 151 lidí. Z nabídky švédské automobilky přitom podmínky splní modely EC40, EX40 a především malé SUV EX30, které se okamžitě po uvedení stalo prodejním hitem. Dá se tedy předpokládat, že většina žadatelů míří právě na cenově atraktivní model se základní cenou 869 tisíc korun včetně daně.

O dotaci na Škodu Enyaq požádalo 70 lidí, to je dokonce méně než u Volkswagenu. Tam NRB přijala na celé portfolio 71 žádostí. Následuje BMW s 65 automobily, Hyundai se 40 žádostmi a 31 žádostí přišlo o dotaci na čínské MG. Ostatní automobilky mají v souhrnu 80 žádostí o dotaci.

"Ze stavu žádostí je vidět, jak silnou pozici a značku má Tesla a jakou výhodou jsou navíc její snadno konfigurovatelná a rychle dostupná auta. Vzhledem k předpokládanému profilu žadatele je skladba značek spíše 'prémiová'," komentuje čísla expert poradenské skupiny EY pro automobilový průmysl Petr Knap.

"Řada tradičních značek určitě měla větší očekávání, ale u některých je problémem cena, jinde omezený rozsah nabídky. Ale hlavní vliv má nadále agresivní cenová politika Tesly, která je vnímána jako velmi dobrá až skvělá hodnota za rozumnou cenu," všímá si dále.

Zlevnění kvůli dotaci

Jsou také automobilky, které právě kvůli dotaci své elektromobily zlevňují. Nejnověji je to příklad korejské automobilky Kia a velkého rodinného SUV EV9. Překopaný ceník nyní obsahuje základní výbavu Earth s pohonem zadních kol za částku 1 495 851 korun bez daně, tedy 1 809 980 korun s daní. Ještě začátkem měsíce stálo stejné auto o 140 tisíc korun více.

Kia svůj krok zdůvodňuje mimo jiné tím, že 98 procent ze všech více než sedmdesáti prodaných kusů bylo registrováno firemními zákazníky.

Už před časem zvýhodnilo své skladové elektromobily Hyundai a k dvousettisícové dotaci nabízí ještě vlastní slevu až 300 tisíc korun (tu lze dostat, i když o dotaci třeba jako fyzická osoba žádat nemůžete). Ta platí při výběru nové elektrické Kony, na niž dovozce umístil cenovku "již od 622 990 korun bez DPH". U Ioniqu 5 je sleva 270 tisíc korun a u Ioniqu 6 pak 230 tisíc korun. Sem tam se v seznamu ještě vyskytne i starší elektrická Kona, u níž je sleva dokonce 320 tisíc korun.

Volkswagen pro změnu uvedl výbavu Limited, která nabízí zvýhodnění 150 tisíc korun u ID.7, u ID.5 pak 136 tisíc, u ID.4 118 tisíc korun a konečně u ID.3 je to 107 tisíc korun. Jak přitom uvedly v polovině dubna Hospodářské noviny, prodejci třeba právě u Volkswagenu výrazně zvýhodňují skladové zásoby. Platí to samozřejmě i pro další dovozce a prodejce.

Zlevnila také Tesla, byť pravděpodobně ne přímo kvůli dotacím. Základní Model 3 tak nově začíná na 1 003 990 korunách s daní. Dacia pro změnu uvedla omlazený Spring s výkonem 33 kW za cenu od 419 900 korun nebo s výkonem 48 kW za cenu od 469 900 korun. Citroën zase zveřejnil ceník elektrické ë-C3 s výkonem 83 kW a dojezdem 326 kilometrů, který začíná na 630 tisících korunách.

Podmínek, které musí žadatel o dotaci splnit, je celá řada. Cena auta například nesmí přesáhnout zmíněnou hranici 1,5 milionu korun bez daně, dotace je navíc ve formě záruky na úvěr v hodnotě minimálně 300 tisíc a maximálně 1,5 milionu korun. Elektromobil tak není možné koupit za hotové, mnohé automobilky proto začaly nabízet též vlastní zvýhodněné úvěry třeba i s nulovým navýšením.

Teoreticky je možné získat dotaci i na ojetinu, ta ale může být stará nejvýše šest měsíců a mít najeto maximálně šest tisíc kilometrů. Na naprostou většinu elektromobilů s přípustnou cenou dostane zájemce celých 200 tisíc korun, výjimkou jsou modely s cenou pod půl milionu (což je prakticky jen omlazená Dacia Spring). Pak má dotace hodnotu rozdílu mezi minimálním úvěrem 300 tisíc a pořizovací cenou.

Kromě osobních aut je možné dostat dotaci také na lehký užitkový elektromobil ve výši až 250 tisíc korun, přičemž jde o záruku za úvěr od 300 tisíc do dvou milionů korun. U vodíkových nákladních aut je pak možné získat až 300 tisíc korun jako záruku za úvěr od 300 tisíc do 2,5 milionu korun. Celkem stát na dotacích, financovaných z Národního plánu obnovy, rozdělí 1,65 miliardy korun, dalších 300 milionů je pak k dispozici na dobíjecí stanice.