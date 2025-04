"Rusko to bude značně bolet." Trump zavařil Putinovi s ropou, potíže přiznává i Kreml

Ceny ruské ropy se v posledních týdnech dostaly nezvykle nízko. Radost z toho, že by to mohlo zastavit Putinovu válečnou ekonomiku, je ale podle analytiků předčasná. Nižší příjmy ze strategické suroviny může nahradit snížením vládních výdajů. Je ale zřejmé, že Rusům nastalá situace ztíží podmínky, což přiznává i samotný Kreml.

Rusko sice na seznamu cel amerického prezidenta Donalda Trumpa nebylo, ale tyto uvalené daně měly významný vliv na ceny ropy. To je podle serveru Business Insider špatná zpráva pro ruského prezidenta Vladimira Putina. Nejistota vyvolaná cly zvyšuje obavy z globálního ekonomického zpomalení, což snižuje poptávku po ropě a následně i ceny.

Vzhledem k sankcím uvaleným na Moskvu po Putinově invazi na Ukrajinu jsou nyní hlavními odběrateli ruské ropy Čína a Indie. Ruská ropa Urals se minulý týden obchodovala přibližně za 51 dolarů za barel. Ještě týden předtím klesla až na úroveň 47,50 dolaru, což je nejnižší hodnota za poslední dva roky.

"To je samozřejmě ukazatel, který je pro nás velmi důležitý, velmi důležitý pro naplnění našeho rozpočtu. A samozřejmě velmi pozorně sledujeme situaci, která je v současné době mimořádně neklidná, napjatá a emočně přetížená," prohlásil na začátku dubna Putinův mluvčí Dmitrij Peskov.



Podle Claytona Seiglea z Centra pro strategická a mezinárodní studia se Urals pohybovala níže, ale souběžně se všemi druhy ropy, včetně referenční ropy Brent, protože eskalace obchodní války způsobila, že analytici snížili prognózy růstu poptávky po ropě v letošním roce.

Ruské ministerstvo hospodářství podle agentury Reuters snížilo svou prognózu průměrné ceny ropy Brent v roce 2025 o téměř 17 % oproti ceně, kterou předpokládalo. Cenu ropy Urals pak vidí na 56 dolarech za barel - oproti 69,7 dolaru za barel, z nichž Rusko vychází při sestavování rozpočtu. "Z rozpočtového hlediska jsou to těžké podmínky, ale normální," dodal zástupce ministerstva.

"Za posledních 20 let byly takto nízké ceny ropy obvykle spojeny s recesí a/nebo významnými šoky na straně nabídky, přičemž ani jedno z toho není naším základním scénářem," uvedla v úterý Sara Grutová ze společnosti Goldman Sachs.

Henry Hoffman ze společnosti SL Advisors MLP and Energy Infrastructure SMA uvedl, že prudký pokles ropy Urals poukázal na rostoucí roztříštěnost globálního trhu s ropou. "Urals je pod neúměrným tlakem kvůli sankcím a zvýšeným obavám z prodloužení konfliktu na Ukrajině po komentářích prezidenta Trumpa o 'Bidenově válce'," uvedl Hoffman.

Ruská vláda získává přibližně 30 procent svých příjmů z ropy a plynu. Svůj státní rozpočet založila na tom, že ceny ropy budou letos v průměru kolem 70 dolarů za barel.

Propad cen však nemusí Moskvu donutit k žádným zásadním změnám. "Pokles cen ropy Urals sníží ruské příjmy z těžby, ale Moskva by mohla část cenového efektu kompenzovat větším objemem dodávek, protože cenový strop v současnosti není omezujícím faktorem," uvedl Seigle.

John Lough z New Eurasian Strategies Centre uvedl, že Putin má stále možnosti, jak se rozhodnout. "Pokud ceny ropy zůstanou na 50 dolarech po dlouhou dobu, bude to Rusko značně bolet, ale stále bude schopné se s tím vyrovnat devalvací rublu, čerpáním prostředků ze státního investičního fondu a motivací bank k nákupu státních dluhopisů," řekl Business Insideru Lough.

Zatímco inflace se zvýší, vojenské výdaje Kremlu to podle něj neovlivní. "Pokud by však ceny klesly na 45 dolarů, situace by byla mnohem náročnější a vyžadovala by rozpočtové škrty. Dopady na vojenský průmysl by nebyly okamžité, protože 80 % nákupů zbraní pro letošní rok již bylo zaplaceno," dodal Lough.

Podobně to vidí energetický stratég společnosti RBC Capital Markets Brian Leisen, podle kterého Rusko udrží válečné výdaje na svoji agresi. "Máte největší rozpočet na obranu od rozpadu Sovětského svazu, ale pravděpodobně byste se dočkali škrtů jinde ve státním rozpočtu, než abyste podstatně ovlivnili bojové operace na Ukrajině," řekl Leisen.

