Kilometry zdarma, nebo rovnou slevu? Značky se předhánějí ve zvýhodnění elektroaut

Kilometry zdarma, nebo raději rovnou slevu z ceny vozu? Automobilky se na sklonku léta opět začínají předhánět v tom, která nabídne zákazníkům elektromobil za zajímavějších podmínek. Třeba takový Volkswagen ID.3 se tak v základu dostane pod 800 tisíc korun. A pozadu nezůstává ani Tesla.

Elektromobily postupně zlevňují. Třeba Dacia Spring se i v nejvyšší verzi dostane po modernizaci pod půl milion, Citroën zase ukázal elektrickou C3 za 630 tisíc korun. A Kiu donutila představit levnější verzi EV9 česká dotační politika, která dá firmám nebo živnostníkům 200 tisíc na nákup elektroauta s cenou do 1,5 milionu bez DPH. Jenže to jsou pořád spíše okrajové modely, jedny primárně do města, v případě EV9 jde o obrovské pětimetrové SUV.

Bonusy a pobídky už ale mají automobilky i na naprosto mainstreamové modely. Jedním příkladem za všechny je aktuální akční verze Volkswagenu ID.3. Kompaktní elektromobil totiž podobně jako už dříve větší SUV ID.4 přijíždí ve verzi Pure. Ta má sama o sobě menší a levnější baterku s využitelnou kapacitou 52 kWh, cenu ale dovozce dále snižuje zaváděním zvýhodněných výbav.

Tak jako i další VW totiž ID.3 dostala akční verzi Limited, která stlačila cenu na 799 900 korun. Výbava přitom odpovídá klasické základní verzi Pure, jen je zvýhodněná o 165 tisíc a bez možnosti některých příplatků. Nejlevnější ID.3 tak nabízí třeba nouzové brzdění, pomocníka pro jízdu v pruhu, adaptivní tempomat, přední a zadní parkovací senzory, jednozónovou klimatizaci nebo multimediální systém s nejnovějším upraveným softwarem, který už mají dražší modely německé automobilky.

Na jedno nabití ujede verze s nejmenší baterkou a výkonem 125 kW až 388 kilometrů. Akumulátor pak lze nabíjet až 145 kW stejnosměrným nebo 11 kW střídavým proudem.

Kromě verze Pure obsahuje nabídka ID.3 také další už známé verze. Model Pro má ale nově o jednu kWh větší využitelnou kapacitu baterky, takže nabízí 59 kWh a dojezd až 434 km. Verze Pro S s kapacitou 77 kWh ujede až 554 kilometrů a nově se nabízí i v pětimístné verzi. V obou případech ale cena už přeskakuje milionovou hranici.

A zatímco Volkswagen snižuje ceny, Tesla pro změnu dává nabíjení zadarmo. Jak potvrdili Aktuálně.cz její zástupci, každý, kdo si do konce června objedná nebo převezme novou Teslu jakékoliv modelové řady, může na dedikovaných Superchargerech nabíjet 20 tisíc kilometrů zadarmo. Je to bez časového omezení, majitel tak může kilometry čerpat měsíc, rok nebo třeba pět let.

Akce přichází v době, kdy americká automobilka zřejmě od začátku července zdraží svůj nejlevnější Model 3. Ten aktuálně stojí od 1 003 990 korun, kvůli zavedení cel na dovoz elektromobilů z Číny se ale tato cena brzy zvedne, ostatně Američané na to přímo v konfigurátoru upozorňují. Nová cla by měla dosahovat až 38,1 procenta, Tesla by ale podle dřívějších zpráv měla být brána jako s úřady spolupracující automobilka, takže by se jí týkala pravděpodobně sazba "jen" 21 procent. To samozřejmě nad rámec aktuálně existujících deseti procent.

Když je řeč o akcích na elektroauta, nejde také nepřipomenout, že výrazně dolů šla i cena Škody Enyaq. Limitovaná verze Tour 50 totiž stojí od 899 tisíc korun, ovšem podobně jako ID.3 Pure je omezená výkonem 125 kW a baterkou s využitelnou kapacitou 52 kWh. Škodovka udává dojezd 375 kilometrů na jedno nabití a nabíjení maximálně 145, respektive 11 kW.

Dodejme, že jak na ID.3 Pure Limited, tak i Enyaq Tour 50 a i další elektroauta s cenou do 1,5 milionu korun bez daně je možné uplatnit zmíněnou 200tisícovou dotaci, pokud jste firma nebo živnostník.