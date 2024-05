Levný elektromobil přestává být protimluv. Na trh míří Citroën ë-C3 i neznámý Číňan

Vypadá to, že dostupnější elektromobilita přestává být pro automobilky tabu. Dlouho v této kategorii byla vlastně jen Dacia Spring, teď jí ale přibývá konkurence. Zdaleka přitom nejde jen o čínské modely, byť i na ně se dokonce český trh musí připravit. Primárně je teď řeč o Citroënu ë-C3, který v Česku stojí 630 tisíc korun. A moc levnějších elektroaut nenajdete.

O tom, jaká je budoucnost levných elektromobilů, především těch od Renaultu v podobě znovuzrozeného Twinga a VW v podobě modelů ID.1 a ID.2, jsme se pečlivě věnovali minulý týden. A lepší než hledět do budoucnosti, je podívat se na současnost, kterou v levné elektromobilitě představuje trnavský Citroën ë-C3.

Dovozce francouzské automobilky nedávno oznámil ceny, které začínají na 630 tisících, respektive 715 tisících korunách za lépe vybavený model. Co přesně která výbava nabízí, najdete v přiloženém boxu.

Šok může možná pro někoho nastat při pohledu mezi příplatky, kde je kromě laků karoserie jen minimum položek. 25 tisíc korun stojí paket Zima s mlhovkami a vyhříváním předních sedadel, čelního skla a volantu a 15 tisíc korun možnost nabíjet baterku třífázovou nabíječkou o výkonu 11 kW (standardem je 7,4 kW). A to je všechno. Jak oborovému magazínu Automotive News Europe řekl šéf Citroënu Thierry Koskas, je to jedna z cest, jak udržet cenu elektromobilu nízko.

Výbava Citroënu ë-C3 Základní výbava You (od 630 tisíc) obsahuje nouzové brzdění, pomocníka pro jízdu v pruhu, tempomat, manuální klimatizaci, držák na chytrý telefon se dvěma reproduktory, zadní parkovací senzory, elektrická přední okna, diodová přední světla nebo 16palcová kola s kryty. Vyšší stupeň Max (od 715 tisíc) přidává navigaci a rádio s desetipalcovou obrazovkou, automatickou klimatizaci, couvací kameru, automatické stěrače, dělené zadní opěradlo nebo 17palcová litá kola.

"Dělá to výrobu velmi jednoduchou," podotýká Koskas. Nejzásadnějším bodem, proč se povedlo cenovku udržet níže než u konkurentů, je ale baterka. Ta totiž dělá až 40 procent ceny auta. Elektrická C3 má LFP akumulátor, tedy bez kobaltu. Baterka s chemií NMC by totiž při kapacitě 44 kWh, kterou auto má, znamenala cenu vyšší o zhruba 20 procent. Kromě toho by měl mít LFP akumulátor i delší životnost, je ale také o něco těžší.

Srazit cenu pomáhá dále platforma, protože ë-C3 či její spalovací sourozenec C3 vycházejí designově i technicky ze stejného typu auta pro rozvojové trhy jako Indie nebo Brazílie. Jednodušší platforma, která má základ v architektuře CMP používané například Peugeotem 208, ale prošla pro Evropu zásadními úpravami, nechybí třeba všechny známé bezpečnostní asistenty.

Dalším aspektem, kterým se povedlo auto zlevnit, je výroba v Evropě, konkrétně na Slovensku v Trnavě. Třeba pro český trh je to relativně bezvýznamná věc, ve Francii to ale znamená rozdíl čtyř tisíc eur (necelých 99 tisíc korun) v rámci vládního ekologického bonusu. V tu chvíli se totiž cena ë-C3 propadne pod 20 tisíc eur a přiblíží se na dostřel Dacii Spring. Ta sice v základu stojí 18 900 eur, ale kvůli výrobě v Číně na ni státní bonus uplatnit nelze.

Nehledě na to, že C3 je celkově o třídu větší. Na délku má lehce přes čtyři metry, mezi nápravami je 2540 mm a kufr pojme 310 litrů zavazadel. Zatímco Spring se hodí jen a pouze do města, s ë-C3 můžete občas vyjet i mimo něj. Kromě velikosti tomu totiž odpovídá i použitá technika.

Baterka má využitelnou kapacitu 42 kWh, auto s ní ujede 326 kilometrů na jedno nabití a maximální výkon 83 kW zajišťuje obstojnou dynamiku. Z klidu na 100 km/h zrychluje Francouz za 11 vteřin a jede nejvýše 132 km/h. Na rozdíl od Springu tak překoná i dálniční maximum. Navíc ho nabijete až 100 kW, Spring i za svých nejvyšších 30 kW musí připlácet.

Jenomže cenově srovnatelná je ë-C3 s rumunsko-čínským prckem jen ve Francii. V Česku, kde je dotace dostupná jen pro firmy a živnostníky, je situace docela odlišná. Už jsme zmínili, že 630 tisíc za základní ë-C3 je v kontextu trhu pořád dobrá nabídka. Jenomže Spring i v nejvyšší výbavě stojí pod půl milionu korun.

Dacia po modernizaci totiž razantně sáhla do cen, a kde dříve auto atakovalo 600 tisíc korun, stojí dnes stejná vrcholná verze 494 900 korun. To je rozdíl 135 tisíc korun oproti Citroënu. A rozdíl může být ještě větší, protože model s výkonem 48 kW ve skutečnosti startuje na 469 900 korunách, ale s horší výbavou.

K tomu je ještě potřeba připočítat, že Dacia vrátila do nabídky i verzi s nižším výkonem jen 33 kW, ale za 419 900 korun. S tou ale budou operovat maximálně firmy na popojíždění po areálu nebo na hodně krátké vzdálenosti po městě, protože takový Spring třeba nemá ani klimatizaci, za níž si nejde ani připlatit.

Dodejme však, že Spring ujede na jedno nabití jen maximálně 228 kilometrů a nabíjet ho lze nejvýše zmíněnými 30 kW, a to ještě za další 15tisícový příplatek. Kromě ceny, která ale bude pro hledače nejlevnějšího elektromobilu argumentem, ale prakticky Dacia nemá oproti C3 co nabídnout.

Nicméně někde mezi oběma dostupnými elektromobily je ještě jeden, z Číny. Jmenuje se Dongfeng Box a v nabídce dovozce se objevil nedávno za cenu od 569 900 korun. Jde o auto podobně velké, jako je ë-C3, jen mezi nápravami má s 2660 mm ale podstatně více.

K dispozici bude zatím jen verze s 42,3kWh LFP baterkou a elektromotorem o výkonu 70 kW. Papírově má taková verze ujet 340 kilometrů na jedno nabití, maximální nabíjecí výkon ale dovozce zatím nedefinoval. Podle ceníku se ale do konce roku objeví ještě verze s menší 31,4kWh baterií, případně auto s větší baterkou, ale horší výbavou. Logicky tyto dva modely nabídnou i nižší cenu.

Box přitom není nějakým obstarožním modelem, Dongfeng jej na čínský trh pod svou značkou Nammi a se jménem 01 uvedl teprve letos na počátku roku. Ve výbavě nechybí šestice airbagů, nouzové brzdění, pomocník pro jízdu v pruhu, adaptivní tempomat, 360stupňová kamera, přední a zadní parkovací senzory, 12palcová centrální dotyková obrazovka, automatická klimatizace, diodová světla nebo 17palcová litá kola.

Pod 700 tisíc korun pak v Česku lze koupit ještě jeden další elektromobil, Fiat 500e s 21,3kWh baterkou a dojezdem 190 kilometrů stojí 689 900 korun. Parametry horší než u Springu ale tuto verzi odsuzují spíše k okrajovému zájmu. Ostatně kabriolet a hatchback 3+1 už o menší baterku v Česku přišly.