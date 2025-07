Ukrajině má Trump slíbit nové zbraně. Některé dokážou pustošit Moskvu

Americký prezident Donald Trump údajně během pondělí oznámí nový plán na vyzbrojení Ukrajiny. Podle zdrojů serveru Axios má zahrnovat i útočné zbraně. To je zásadní změna proti tomu, co šéf Bílého domu doposud prohlašoval. Nové zbraně by mohly pomoci bránící se Ukrajině; Trump si od nich slibuje, že tím (konečně) přesvědčí ruského prezidenta Vladimira Putina k jednání o míru.

Trump v neděli oznámil, že na Ukrajinu dodá střely do systému protivzdušné obrany Patriot. "Bude to pro nás obchod a pošleme jim (Kyjevu) Patrioty, které nutně potřebují," řekl podle agentury DPA. Odmítl říct, kolik střel Ukrajině pošle, mluvil pouze o tom, že pošle "nějaké".

Východoevropské zemi, která čtvrtým rokem čelí ruské invazi, by dodávka těchto zbraňových systémů mohla účinně pomoct proti útokům ruských raket. Otázka ovšem je, kdy zbraně dostane.

"Pokud Donald Trump mluví o Patriotech, které zaplatí Evropská unie, tak bych předpokládal, že se jedná o Patrioty z výroby. Což je něco, co by sice Ukrajině velmi pomohlo, ale zároveň to může přijít za rok, dva, ale i za tři roky," vysvětluje bezpečnostní analytik Jan Ludvík z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Trump dopředu avizoval na pondělí "zásadní prohlášení" ve vztahu k ruské válce na Ukrajině, jež nejspíš naváže na schůzku s generálním tajemníkem Severoatlantické aliance Markem Ruttem. Co Trump hodlá oznámit? Podle dvou obeznámených zdrojů, se kterými mluvil americký server Axios, by se mohlo jednat o dodávku raket dlouhého doletu, jež by potenciálně mohly dosáhnout cílů hluboko na ruském území, a to včetně metropole Moskvy.

Pokud by se tato informace potvrdila, šlo by o velkou změnu v přístupu amerického prezidenta. Zvlášť když v minulém týdnu Američané Ukrajině nejprve pozastavili vojenskou pomoc, načež ji znovu obnovili.

Že se k něčemu schyluje, vyplývá i z obratu Trumpovy rétoriky ve vztahu k vládci Kremlu - šéfa Bílého domu podle jeho slov Putin velmi zklamal, protože "nejdřív prohlásil, že chce mír, a pak zvýšil intenzitu útoků" na Ukrajinu.

"Trump je na Putina opravdu naštvaný. Jeho oznámení bude velmi agresivní," řekl Axiosu republikánský senátor Lindsey Graham.

"Ukrajina nepotřebuje nutně jiné zbraně, ale potřebuje těch stávajících zbraní mnohem víc. Jsou ale modernější varianty toho, co dostává, například letadla F-35 místo F-16, nejnovější verze tanků Abrams a tak dále," vypočítává analytik Ludvík s tím, že by to byla kvalitativní změna, ale nic úplně nového.

Pak podle něj existují některé systémy, které Kyjev nedostává a může dostat velmi obtížně. "Jde například o střely s plochou dráhou Tomahawk, které se ale odpalují z lodí či ponorek, tak by se musela vyřešit nějaká alternativa," popisuje střelu, která je schopná udeřit až na vzdálenost 1280 kilometrů. Co to ale přesně z amerického zbrojního "menu" bude, se podle něj opravdu uvidí až po oficiálním oznámení.

"U Donalda Trumpa je ale obecně problém v tom, že něco prohlásí, aniž by předtím řešil praktikálie," upozorňuje Ludvík.

Ukrajině od začátku invaze v únoru 2022 západní země poskytly vojenskou, humanitární a finanční pomoc v hodnotě více než 250 miliard dolarů (v přepočtu přibližně 5,5 až 6 bilionů českých korun). Z vojenské pomoci byly nejdůležitější americké rakety ATACMS, britské a francouzské rakety Storm Shadow nebo Scalp, stíhací letouny F-16 či různé druhy tanků.