Jsou celoroční pneumatiky Barum dobrá volba? Srovnávací test ADAC dal jasnou odpověď

Pláště, které se nemusí na zimu přezouvat, jsou u motoristů stále oblíbenější. A právem, protože jejich vlastnosti se v poslední době výrazně zlepšily. U těch špičkových už se motorista nemusí rozhodovat mezi lepšími jízdními vlastnostmi a delší životností. Potvrdil to test 16 celoročních pneumatik rozměru 225/45 R17, který provedl německý ADAC ve spolupráci s rakouským a švýcarským autoklubem.

Fakt, že celoroční gumy dělají v poslední době pokroky, potvrzuje expert rakouského autoklubu ÖAMTC: "V loňském roce jsme poprvé udělili celoroční pneumatice hodnocení 'dobrá', letos jej dostaly už čtyři. Ve srovnání s loňským rokem se však zároveň počet pneumatik s nejnižším hodnocením zdvojnásobil ze dvou na čtyři."

Modely Goodyear Vector 4 Seasons Gen-3, Continental AllSeasonContact 2, Pirelli Cinturato All Season SF3 a Bridgestone Turanza All Season 6 získaly celkově "dobré" hodnocení. Na druhou stranu pneumatiky CST Medallion All Season ACP1, APlus AS909, Arivo Carlorful A/S a Petlas Multi Action PT565 v testu propadly.

Obzvláště výrazné rozdíly mezi jednotlivými plášti byly patrné při hodnocení bezpečnosti jízdy. Například disciplína s názvem "Brzdná dráha na suché vozovce při rychlosti 100 km/h" není zrovna silnou stránkou české značky. Nejlepšího výsledku při něm dosáhla pneumatika Pirelli Cinturato All Season SF 3 s 38 metry, zatímco Barum Quartaris 5 potřebovala k zastavení o 7,5 metru více. "To nezní nijak dramaticky, ale porovnejme si to. Zatímco Pirelli už stojí, rychloměr u auta s pneumatikou Barum v tu chvíli ukazuje 40 km/h," vysvětluje Kerbl názorně.

Podobně významné rozdíly zaznamenali testeři i na mokré vozovce. "Při rychlosti 80 km/h se Continental AllSeasonContact 2 zastaví po 31,3 metru, zatímco Arivo Carlorful A/S k tomu potřebuje asi o 11,5 metru více. Potenciální škody v důsledku delší brzdné dráhy by v tomto případě mohly být obrovské," poznamenává expert ÖAMTC.

Zatímco při brzdění na suchu pneumatiky Barum pohořely, na sněhu naopak patřily ke špičce: "Nejkratší brzdnou dráhu, devět metrů, jsme zaznamenali u pneumatik Nexen a Barum, zatímco třináct dalších zaostávalo minimálně o 80 centimetrů. Jedinou výraznější odchylku jsme naměřili gumám Petlas, které k zastavení na sněhu potřebovaly 12,5 metru," komentuje výsledky zimní zkoušky Kerbl.

Brzdná dráha 80-0 km/h (mokro)

Patrně největším překvapením letošního testu byl výpočet předpokládaného kilometrového nájezdu, který je odvozován z naměřeného otěru plášťů. A tady bylo pravidlem, že jízdně bezpečné pneumatiky se rychleji opotřebovávaly, zatímco méně bezpečné gumy vydržely déle.

Podle Kerbla to však letos bylo jiné: "Byli jsme pozitivně překvapeni, že téměř všechny pneumatiky s dobrými výsledky na sněhu a mokru zároveň dosáhly předpokládaný nájezd kolem 50 tisíc kilometrů. Vydrží tedy víc než pneumatiky s horším hodnocením jízdních vlastností."

Dobré výkony na suchých, mokrých a zimních silnicích jsou podle Kerbla u mnohých celoročních plášťů do značné míry v rozporu s počtem najetých kilometrů. "Zatímco dobré pneumatiky si s tím umějí poradit a dosahují vysokého skóre jak v bezpečnosti jízdy, tak v počtu najetých kilometrů, pneumatiky s hodnocením "nevhodné" tento konflikt neřeší. Vysoký počet najetých kilometrů u těchto modelů jde na úkor bezpečnosti jízdy, proto jejich nákup nedoporučujeme."

Předpokládaný nájezd

Pneumatiky s hodnocením "uspokojivé", které si vysloužily Michelin Crossclimate 2, Dunlop All Season 2, BFGoodrich Advantage All-Season a Viking FourTech Plus, nevykazují žádné závažné nedostatky a v závislosti na preferencích uživatele mohou být podle závěrů testu schůdnou alternativou k špičkovým modelům.

Naproti tomu modely s hodnocením "dostatečné", kam patří Vredestein Quatrac Pro+, Barum Quartaris 5, Nexen N'Blue 4Season 2 a Superia Ecoblue2 4S, mají značné slabiny alespoň v jednom z hlavních kritérií. Proto jejich nákup autokluby nedoporučují stejně jako ty, které v testu zcela pohořely.