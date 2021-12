Automobilová královna Koloběžka. Suzuki S-Cross je nové i staré zároveň

Suzuki začalo nabízet na českém trhu inovovaný S-Cross. Značka se dušuje, že model je zcela nový, ve skutečnosti ale pořád cílí na své tradiční a velmi konzervativní zákazníky. Pod inovovanou slupkou je stejná nekomplikovaná univerzální technika.

Převléknutí kabátu udělalo s S-Crossem hodně. Zejména zepředu se novinka v porovnání s dosluhující verzí změnila radikálně. Teď se Suzuki naplno zařadilo mezi kompaktní SUV, dřív jako by nevědělo, kam patří, jestli je to víc jen zvýšený kombík, nebo typické "esúvéčko". A tak stálo rozkročené mezi oběma kategoriemi.

"Trochu tím trpělo, protože S-Cross bylo něco mezi osobním autem a kategorií SUV. Teď se jednoznačně snaží zařadit a věříme, že díky této změně osloví i daleko víc zákazníků," říká Tomáš Teufl, šéf českého zastoupení Suzuki.

Suzuki S-Cross je na trhu už od roku 2013, a i když se tak novinka tváří, nejde o zcela novou generaci, spíš velmi zásadní modernizaci. Využívá identický podvozek i motor, dokonce i rozměry jsou v podstatě stejné. Nová, výrazně vyšší příď s přepracovanou maskou a světlomety mu ale změnila vizáž. Designéři zapracovali i na zadních partiích auta, a tak působí robustně, jako by se mu zvedlo těžiště.

Způsob nastupování do přední řady je ale důvěrné všem majitelům japonského univerzála, kteří mají rádi, když se nemusí do vozu moc ohýbat. Uvnitř se sedí dost vysoko, kdo na to není zvyklý, bude mít zpočátku tendenci si sedadlo řidiče trochu snížit, i když už to bohužel víc nejde.

Interiér je ale skoro stejný jako dřív, jen působí hodnotněji. Budíky jsou staré dobré analogové, i když daleko hezčí a modernější. Na střed palubní desky se ve vrcholné verzi nastěhovala samostatně stojící 9" digitální obrazovka s ucházející grafikou. S-Cross teď má daleko víc funkcí a bezpečnostních asistentů, které ale v této třídě nejsou ničím výjimečným, současná konkurence S-Crossu už je má.

Například si teď auto propojíte prostřednictvím Apple CarPlay a Android Auto, S-Cross může mít i 360stupňovou kameru a je schopné rozpoznávat značky i upozornit, že jste přejeli z pruhu do pruhu.

Interiér je tak akorát prostorný, zadním opěradlům se dá nastavit sklon a do kufru se vejde minimálně 430 litrů. Nissan Qashqai nabízí 460, Dacia Duster 445 l, Škoda Karoq v této disciplíně samozřejmě se svými 521 litry kraluje.

Pod kapotou k žádným změnám nedošlo, auto pohání mild-hybridní čtrnáctistovka o výkonu 95 kW, která se nabízí buď s manuálem, nebo automatickou převodovkou, a to jak pro verzi s pohonem předních, anebo všech kol. Mild-hybridní technologie s 48voltovým systémem umožňuje autu zvýšit dočasně výkon při akceleraci a má také zajistit rozumnou spotřebu paliva.

Při představení novinky jsme měli možnost se autem na 20 minut projet, což je ale dost málo na relevantní test a ani údaje o spotřebě by nebyly vypovídající. To ráno ale čerstvě napadl sníh, a tak se aspoň dá říci, že systém pohonu všech kol AllGrip je velmi schopný. S-Cross patří mezi univerzální auta své kategorie, která s přehledem zvládnou i cesty po polňačce k chalupě a nevzdají i pořádně zasněžený kopec. Řídí se velmi příjemně, jde ochotně za plynem a také je znát, že to není žádné těžkopádné SUV, v závislosti na verzi váží zhruba 1,3 tuny.

Cena začíná na 508 900 korunách, už v základní výbavě má klimatizaci, 17" litá kola a audiosoustavu se 7" displejem, nejlevnější čtyřkolka vyjde na 577 900 Kč. S ohledem na bytelnou techniku, velmi dobré jízdní vlastnosti, efektivní pohon všech kol a nově i modernější kabát je ve své kategorii tak trochu neprávem nedoceněné auto.