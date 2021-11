UAZ dobývá Ameriku. Ruské SUV je za mořem hit, má předobjednávky za 86 milionů

Ruská auta to na severoamerickém trhu nikdy neměla lehké. V minulém století chtěl v USA prorazit třeba UAZ 469, Lada to pro změnu s Nivou, Samarou i vyšperkovanými žigulíky zkoušela v Kanadě. Marně, z mnoha důvodů tam zájem o levná auta nebyl. Změnit by to teď chtěl Bremach, který se v USA pokouší zaujmout SUV UAZ Patriot. A soudě dle prvních předobjednávek se mu to docela daří.

"Za prvních 24 hodin od veřejného představení Bremachu 4×4 SUV vybráno 3,8 milionu dolarů na zálohách z předobjednávek od lidí z celých Spojených států. Vysoká poptávka po dobře vybaveném SUV za 26 405 dolarů," napsala firma Bremach v sobotu na svůj twitterový účet. Nejedná se přitom o nějaký nový startup nabízející elektrický model konkurující Tesle. Související Den ruské techniky: Lady i Uazy jsou jako živoucí dinosauři, prodávají se ale dál 52 fotografií Bremach bude v USA prodávat ruský UAZ Patriot, který se poprvé představil už v roce 2005, ale jehož základ je ještě o něco starší. Automobilka z Uljanovsku jej ale postupně vylepšuje a snaží se přizpůsobit moderní době. Rozsáhlé modernizace z let 2014 a 2016 tak doplnilo i několik dílčích vylepšení, naposledy třeba instalace automatu. Aktuální provedení terénního vozu tak míří na jeden z nejnáročnějších světových trhů, a to pod italskou značkou, která v roce 2018 zkrachovala. Její americká divize však nikoliv a už před časem navázala spolupráci s ruskou značkou UAZ. Původně se měl Patriot na tamním trhu jmenovat Taos, přílišná podobnost s SUV Volkswagenu, které mělo premiéru v USA už loni, však dovozce donutila přejmenovat ho na jednoduché 4×4 SUV. Související Nesmrtelné auto české armády. UAZ 469 se za půl století skoro nezměnil, vzniká dodnes 32 fotografií Největší výhodou vozu má být vedle terénních schopností (světlá výška 210 mm, přední nájezdový úhel 35 a zadní 30 stupňů), pro něž je oblíbený i v Evropě, také kombinace nízké ceny a bohaté výbavy. S již zmíněnou částkou 26 405 dolarů, v přepočtu asi 601 tisíc korun, jde o jedno z nejlevnějších takto velkých a schopných SUV v Americe. Pro srovnání - třídveřový Ford Bronco startuje na 28 500 dolarech, pětidveřový Jeep Wrangler na 29 070 dolarech. Budeme-li ale brát do úvahy stáří ruského vehiklu a fakt, že oba americké modely jsou relativně nové, cenový rozdíl začne být relativně zanedbatelný. Přesto však automobilka jen na zálohách za předobjednávky vybrala za první den na autosalonu v Los Angeles již zmíněných 3,8 milionu dolarů, tedy v přepočtu skoro 86,5 milionu korun. Bremach požaduje při předobjednávce vratnou zálohu sto dolarů, teoreticky asi bude možné složit i více. Protože kdyby to bylo jen sto dolarů, nasbíral by prodejce až 38 tisíc objednávek na obstarožní ruské auto. Zveřejněná částka je ale na každý pád úctyhodná. Související Ruská terénní ikona, co si podmanila Evropu. Lada Niva už 44 let nemá konkurenci 60 fotografií Zvláště když se Bremach 4×4 SUV od svého ruského vzoru vlastně, vyjma nutných legislativních změn, ani trochu neliší. Dokonce i snímky ve firemní brožuře jsou stejné jako v té ruské pro Patriot. Jediný rozdíl představuje logo na masce chladiče, volantu nebo multimediálním systému. Na druhou stranu to znamená, že i Bremach má rámovou konstrukci, 4785 mm dlouhou karoserii s rozvorem nataženým na 2760 mm a pod kapotou 2,7litrový benzinový čtyřválec ruské firmy ZMZ. Související UAZ na baterky míří z Česka do Evropy. Firma MW Motors ho nabízí za milion 8 fotografií Ten má 110 kW a 235 Nm točivého momentu. Dynamické parametry americký dovozce neuvádí, průměrně si však SUV podle něj řekne o necelých 13 litrů benzinu na 100 km. Standardem je na rozdíl od ruské verze šestistupňová automatická převodovka francouzské firmy Punch Powerglide, původně vyvinutá pro General Motors. Stejnou si ale může dopřát i zájemce o UAZ. Pětistupňová manuální převodovka bude v Americe volitelným příslušenstvím. Naopak vždy má auto přiřaditelný pohon všech kol, a to včetně uzamykatelného diferenciálu na zadní nápravě a redukční převodovky. V brožuře Bremach slibuje i možnost zabudovat pod kapotu benzinový osmiválec, jakékoliv bližší informace, od koho například bude motor pocházet, ale chybí. Výbava všech verzí má obsahovat čelní airbagy, klimatizaci, rádio a navigaci se sedmipalcovou dotykovou obrazovkou, připojení k internetu prostřednictvím LTE i wi-fi, vyhřívání a kožené čalounění všech sedadel, parkovací kameru, přední i zadní parkovací senzory, nebo 18palcová litá kola. Při předobjednávce si pak zájemce volí jednu ze šesti barev, případně vlastní odstín, a podobu náhradního kola. Kdo pak bude chtít, může si připlatit za specifické offroadové vybavení. Související UAZ Bajkal je VW California na ruský způsob. Obytnou buchanku už koupíte i v Česku 21 fotografií Bremach 4×4 SUV by se měl přes síť specializovaných prodejen, která je ale stále ve výstavbě, začít prodávat v příštím roce. Záruka na něj je pět let nebo 96,5 tisíce kilometrů, na motor pak dokonce dvojnásobná. Značka plánuje doplnit nabídku i o UAZ Pickup, pojmenovaný Brio 4×4. Ten aktuálně prochází homologačním procesem, jeho cena by měla být 27 882 dolarů, což je asi 635 tisíc korun.