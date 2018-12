před 40 minutami

Automobily se v posledních dvaceti letech významně proměnily. Jestliže koncem 90. let byly za luxus považovány prvky jako klimatizace, tempomat nebo navigace, dnes je to spíše autonomní řízení. A třeba klimatizace se stala prvkem, bez nějž si auto ani neumíme představit. Stejně jako se vyvinula výbava, vyvinuly se i ekologické nároky. Před dvaceti lety platila norma Euro 2, která byla z dnešního pohledu vysoce benevolentní. V současnosti platící norma Euro 6.2 totiž doslova neodpouští ani gram CO2 a deci paliva navíc. Jak se průměrná spotřeba za dvacet let vyvinula v jednotlivých kategoriích, demonstrujeme na nejprodávanějších modelech dané doby.

Na automobily se spalovacím motorem, spotřebou do 4,0 l/100 km a cenou do půl milionu se podívejte sem.