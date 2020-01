ŘSD zatím všechny odtahy na dálnici zajišťovat nebude. Poslanci se na návrhu neshodli

Sněmovna se bude dál zabývat novelou, která strážníkům umožní postihovat na místě nedovolenou jízdu ve vyhrazených jízdních pruzích. Poslanci ji dnes vrátili ze závěrečného schvalování do opakovaného druhého čtení kvůli spornému pozměňovacímu návrhu, který by upravil odtahy nepojízdných automobilů z dálnic. Podle kritiků by vedl k monopolizaci odtahů.

"Chceme mít jistotu, že odtahová služba přijede rychle," obhajoval svou úpravu poslanec ANO Josef Kott. Pozměňovací návrh předpokládá, že odtah by na výzvu policie mohl zajistit jen vlastník dálnice (tedy Ředitelství silnic a dálnic), a to na náklady provozovatele vozidla. Související Souboj o odtahy na dálnici. Kvůli poslaneckému návrhu je pojišťovny nemusí proplácet Pirátský poslanec Ondřej Polanský upozorňoval na to, že úprava by přinesla byznys odtahovým službám, které mají smlouvu s Ředitelstvím silnic a dálnic. O monopolizaci odtahů na dálnicích mluvila Věra Kovářová (STAN). Rovněž podle Leo Luzara (KSČM) jde Kottova úprava proti řidičům. Vrácení předlohy do druhého čtení navrhl Kott, aby poslanci mohli jeho úpravu vylepšit. Kritiku odmítl. "Chci, abychom na dálnici nečekali," zdůraznil. Rozšíření pravomocí strážníků o možnost postihovat na místě nedovolenou jízdu ve vyhrazených jízdních pruzích prosazuje poslanec ČSSD Petr Dolínek. Nyní mohou strážníci postoupit podezření z takového přestupku jen do správního řízení. Související Řeknete nám, za kolik jezdíte. Auta budou od příštího roku hlásit svou spotřebu EU Vyhrazené jízdní pruhy slouží zejména pro jízdu autobusů, vozidel policie, zdravotnických záchranářů, hasičů a dalších složek záchranného systému, případně také taxislužby. Jsou vesměs v místech, kde častěji vznikají kolony. Dolínek si od novely slibuje, že vyhrazené pruhy nebude využívat tolik ostatních řidičů jako nyní. K předloze se sešly i další pozměňovací návrhy. Týkají je například zákazu tranzitních jízd kamionů těžších 12 tun po silnicích nižších tříd. Také tuto úpravu, kterou prosazují kraje, by poslanci ještě mohli pozměnit. Sněmovna bude hlasovat také třeba o návrhu, podle kterého by řidiči s průkazem skupiny C, tedy na nákladní automobily, mohli řídit i traktory.