Na přelomu 80. a 90. let se zhroutil bývalý východní blok a státy se politicky i ekonomicky začaly transformovat. Do ekonomické sféry patřil také automobilový průmysl, který se však komunistické minulosti nedokázal tak rychle zbavit. Nebylo výjimkou, že ještě na konci 90. let bylo možné koupit auto technicky ze 70. let. A právě na zajímavá auta, která přežila východní blok, jsme se zaměřili.