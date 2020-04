Nesmrtelná Ruska. Nápad, jak z Lady Niva udělat městské SUV, se ale moc neujal

Niva se vyrábí více než 40 let a za tu dobu se změnila minimálně. Na evropský trh s letošním jarem přichází faceliftovaný model, který interiér posunul alespoň do 90. let, testovaný exemplář je ale staršího data. Vadí, že vypadá jako sovětský veterán, i když je skoro nová? Těm, kteří terénní Ladu potřebují, pravděpodobně vůbec. A právě proto má pořád svou věrnou klientelu.

Večer mimo špičku, volný německý autobahn. Dálniční klesání, příjemně prázdné pruhy. Na tachometru se ručička vzrušeně třese, a tak ji nelze brát úplně vážně. Podle oficiálních údajů je maximálka 137 km/h, ona ukazuje zhruba 145 km/h.

Rychlost, která by neudělala nic ani s nejobyčejnější Dacií. Ale když se kopec dolů začíná na konci stáčet doprava, odstředivá síla a neklid stroje dávají řidiči jasně najevo, že si může připadat jako amatérský závodník blížící se limitům, ale možná si už trochu koleduje.

Přesto, nebo právě proto, je s Nivou taková zábava. Limity na asfaltu jsou nízko. Stačí málo, abyste si uvědomili, jak velký je rozdíl mezi konfekčními auty současnosti a pracovním off-roadem, který se za 40 let téměř nezměnil. Nemá důvod.

Strávili jsme skoro 1000 km na cestách všeho druhu. Jezdit s Nivou denně do práce lze také, ale kdo ji nemá na opravdovou práci do lesa, lomu či na hory, bude považován za pozéra nebo rusofila. Nebo obojí.

Základní lekce z historie

Niva je úkaz, který se na současném automobilovém trhu jen tak nevidí. Připomeňme si alespoň to nejzákladnější z její historie. Představila se na XXV. sjezdu sovětské komunistické strany v Moskvě, tehdejší vládní establishment chtěl ukázat, že má výjimečně schopné auto do terénu i na silnici, podobně jako třeba Britové se mohli tehdy pyšnit svým Range Roverem.

Tenkrát dokonce sovětští konstruktéři jednoho Range přivezli, aby ukázali, že si s imperialistickým zbožím může Niva beze studu konkurovat. Prý byla Lada stejně dobrá, ne-li lepší, referoval dobový tisk. Auto se za tu dobu upravovalo jen drobně, a tak si i nyní, po více než čtyřiceti letech, můžete tento nesmrtelný malý off-road bez větších komplikací pořídit i v Evropě. Od původního modelu je téměř k nerozeznání.

Do Česka ho vozí firma Made in Russia z Královéhradecka a prodejců je v Česku zhruba osm. Že se auto už nejmenuje Niva, je asi automobilovým fanouškům dobře známo, jenže naučit se na trochu bezpohlavní název 4×4 je těžké. Čtenář proto musí prominout, že se i my budeme nadále bavit o Nivě.

Nabízí se v několika variantách. Vedle základní třídveřové také jako pětidveřová verze, atraktivní model Bronto a také Urban, který vidíte na snímcích.

Urban v Rusku navrhli poté, co se údajně ptali veřejnosti, zda by měla o trochu stylovější variantu Nivy zájem. Myšlenkou bylo představit původně utilitární Nivu jako auto à la městská SUV.

Součástí výbavy Urban jsou tedy výrazné plastové nárazníky, litá kola (testovaný model měl zimní pneumatiky na klasických plechových discích), vyhřívaná přední sedadla a elektricky ovládaná zpětná zrcátka. Tedy výdobytky moderní doby, které zhýčkanější evropský zákazník už spíš považuje za naprostý základ.

Paradoxem je, že přestože průzkum dopadl kladně, Urban je aktuálně nejméně prodávanou variantou Nivy. Příčinou může být hlavně to, že vystouplé nárazníky jsou sice cool, ale zhoršují terénní vlastnosti auta. Rády zůstávají v roští, které se o běžný model jen otře. A Urban navíc stojí víc než základní varianta. V Česku je to zhruba o 40 tisíc.

Podle Lukáše Vaverky z brněnské firmy CanoCar, která Nivy prodává, je největší zájem o základní pětidveřovou verzi, která stojí 371 tisíc korun (o 20 tisíc více než třídveřová), a nejžádanější barvou je pak zelená a šedá.

Náš třídveřový testovaný kousek v šedém laku je sice skoro nový, ale ještě předfaceliftový model, který se začíná letos v Evropě prodávat. Zvenku jsou rozdíly spíše kosmetické, ale pohled do kabiny starší Nivy ukazuje, jak jednoduše se lze vrátit do minulosti.

Tvrdé plasty, vzhled přístrojové desky, prehistorické budíky, nemoderní volant z diskutabilního materiálu, kolébkové přepínače a ovládání větrání pomocí šavlí. Ať už s nimi hýbete na kteroukoli stranu, pouští pořád teplý vzduch. Faceliftovaný model má už ve standardu manuální klimatizaci.

V zimě, kdy jsme s Nivou jezdili, to ovšem nevadilo. Za chvíli je v kabině příjemné teplo, vyhřívání sedaček funguje rychleji než výstřel z kalašnikova. Na Sibiři se to hodí.

Má i detaily, které je potřeba brát jako dobrý vtip. Otevírání víka pátých dveří je schované v kabině, páčku najdete na boku za sedadlem řidiče, navíc ukrytou pod kusem koberce.

Niva je řidičská lekce

Terénní Lada je docela malá, ve městě se s ní proto parkuje skvěle. A hlavně je z ní perfektně vidět ven. Sedadla jsou trochu menší, drobnější postavě však vyhovují a kratší opěráky nevadí. Ale jezdit v autě plně obsazeném lidmi je trochu za trest. Pro auto i pro posádku.

Sžít se s ní však zdaleka netrvá dlouho. Řadička je na tyči dlouhé jak Chaplinova hůlka a při jízdě se třese, ultrakrátké řazení je fajn v terénu a do rychlosti maximálně 80 km/h. Na dálnici ale ječící čtyřválcová sedmnáctistovka spolehlivě převezme jakékoli konverzační téma. Také se cítí líp, když s Nivou trochu uberete.

Také proto, že motor rozhodně neví, co je dieta. Při opakovaném tankování se potvrdilo, že jízda na dálnici znamená spotřebu minimálně 11 až 12 l / 100 km a ve městě to není o nic lepší a blíží se desetilitrové hodnotě. Palubním počítačem Niva nedisponuje.

Lada 4x4 3D Urban Motor: benzinový čtyřválec, 1690 cm³

Výkon: 61 kW / 83 k

Toč. moment: 129 Nm

Zrychlení 0-100 km/h: neuvádí se

Max. rychlost: 137 km/h

Komb. spotřeba: 10,6 l / 100 km

Cena: od 389 245 Kč

V zatáčkách se karoserie na úzkých pneumatikách sice naklání, ale přilnavost je lepší, než by se dalo čekat. Alespoň se snadno pozná, kdy vůz ztrácí jistotu. Je i překvapivě pohodlná na výmolech a neposkakuje víc, než by se dalo skousnout. Nebudeme se tu rozplývat nad tím, jak skvělá je Niva v terénu, protože to zaprvé už každý tuší a zadruhé jsme ani nezkoušeli víc než běžné kopce a strouhy, které se zdaleka nepřiblížily limitům auta.

Na Nivu je potřeba se dívat očima přesně těch lidí, kteří si ji kupují. Jezdit s ní ve městě denně by pravděpodobně nebyl problém, ale za 400 tisíc se přece jen dají pořídit komfortnější, vybavenější a řidičsky modernější stroje.

Důvod, proč si ji pořizovat, musí mít racionální základ. Protože se na to lze dívat opačně. Za méně než 400 tisíc pořídíte jen málo tak schopných terénních aut. Byla by škoda její skutečné vlastnosti nevyužívat. Patří mezi nejlevnější pracovní auta do náročného prostředí, kde se dělí zrno od plev. A Niva je sakra odolné zrno.