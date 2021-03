Osm věcí, které byste měli vědět o elektrické Škodě. Přesvědčí Enyaq české skeptiky?

Bez přehánění se dá říct, že Enyaq je nejdůležitější Škoda blízké budoucnosti, pokud mluvíme o elektrické ofenzivě značky. Jde o první škodovku postavenou na nové koncernové platformě MEB s bateriemi uloženými v podlaze a má být autem, které zcela odbrzdí trend elektrifikace v dresu Škody. Poprvé jsme se s Enyaqem projeli na silnici.

Trochu pozdě, ale přece. Uvedení Enyaqu na trh zpozdily různé komplikace, především výrobní odstávka ve škodováckých továrnách vloni na jaře kvůli koronaviru, ale také problémy se softwarem u příbuzného modelu Volkswagen ID.3.

A tak se první plnohodnotný elektromobil se škodováckým znakem sice veřejně představil už vloni začátkem září a výrobce stihl zapsat předobjednávky a podle statistik SDA zaregistrovat v Česku do konce loňského roku 741 aut, oficiálně se má však prodej spustit až od letošního května. Objednat lze samozřejmě už teď, a to za ceny začínající lehce nad milionem korun.

"V Česku chceme letos prodat zhruba tisíc vozů Enyaq iV," říká ředitel českého zastoupení Škody Jiří Maláček a tvrdí, že zájem ze strany tuzemských firem je silný. "Zatím nemohu potvrdit žádnou větší dodávku do flotil, firmy si auto chtějí nejprve odzkoušet a zjistit, jak se s ním sžijí," vysvětluje pro Aktuálně.cz.

První sžívání jsme si vyzkoušeli i my na 150 kilometrech za volantem zadokolky s označením 80, jde o větší ze dvou nabízených kapacit baterie. Verze s dvěma elektromotory a pohonem na všechna čtyři kola dorazí později, stejně jako varianta RS. Slabší Enyaq 60 Škoda na první testování neposkytla.

Sestavili jsme seznam osmi věcí, které byste měli o Enyaqu iV vědět

1. Těžká váha

Enyaq není auto po dietní kúře. Testovaná verze 80 váží 2,1 tuny, když si připočtete posádku a zavazadla, dá se přirovnat k těžkotonážním SUV. Tento fakt zásadně ovlivňuje jeho chování na silnici a je potřeba s tím počítat.

Enyaq má rád hladké silnice, rovné dálnice a především běžnou jízdu po městě. Je neskutečně stabilní, a přitom zůstal tak komfortní, jak se od škodovek očekává. Ostré výmoly ale v lásce nemá, velká kola do děr těžce zapadnou a ozývají se pak od nich silné rány. Zvuk je o to silnější, že kabina je jinak díky absenci spalovacího motoru pod kapotou velmi tichá.

2. Snadné soužití

Škoda si dlouhodobě zakládá na tom, aby její vozy byly snadno ovladatelné a nelekaly žádnými excentričnostmi. Enyaq je navržený ve stejném duchu. Auto "nastartuje" samo poté, co do něj nastoupíte a miniaturním voličem dáte povel vpřed či vzad. Po zvolení režimu B se dá auto prakticky ovládat jen jedním pedálem, jak silně rekuperuje a brzdí samo. Jen pro zastavení je nutné sešlápnout levý pedál. Brzy si na tento způsob jízdy zvyknete, zejména po městě. Pak může řidiče navíc těšit fakt, že šetří každý kilowatt.

3. Povedená kabina

Interiéry Škodovka také umí a Enyaq v této disciplíně dostává za jedna. U elektromobilů je zvykem, že jsou uvnitř prostornější, než by vnější rozměry napovídaly, takže se můžete spolehnout na to, že ač je zhruba o pět centimetrů kratší než Kodiaq, uvnitř má minimálně stejně místa. Posádku vzadu neotravuje středový tunel, a tak by se tu dalo cestovat i ve třech. To jsme sice nezkoušeli, ale minimálně krajní sedadla jsou velmi pohodlná a je tu místo do všech stran.

Posádku vpředu ale konstruktéři ve Škodě tunelem rozdělili, a to proto, aby bylo kam odkládat kelímky s kávou, drobnosti a samozřejmě minimálně dva telefony do přihrádky s funkcí automatického nabíjení.

4. Kufr jako další plus

Prakticky každá škodovka se pyšní velkým zavazadlovým prostorem ve své třídě a ani elektromobil z Mladé Boleslavi své sestry a bratry nezahanbuje. Do kufru se naloží 585 litrů a nechybí velké háčky na tašky, podlaha po sklopení zadních opěradel sice není zcela rovná, zvedá se však jen velmi mírně, takže na výlet do Ikey pro novou kuchyň můžete se škodováckým elektromobilem vyrazit zcela bez obav.

5. Výkonově uspokojí

Jestli jste už měli možnost se v nějakém moderním elektromobilu svézt, víte, jak působivé je první zadupnutí akcelerátoru do podlahy. Také Enyaq od křižovatek vyrazí během pikosekundy a utěšeně zrychluje k povoleným rychlostním limitům. Víc než 160 km/h ale pelášit neumí a delší vzdálenost dálniční rychlostí se nepříjemně podepisuje tom, co většinu majitelů bude hodně zajímat, což je…

6. Spotřeba

Podle oficiálních údajů Enyaq iV 80 spotřebuje na 100 km 16,6 kWh. Testovaná trasa sestávající z části po Praze, okreskách v okolí Lán a cesty po dálnici zpět ukázala hodnotu 19,1 kWh, ale delší úsek po dálnici spotřebu zvedl nad 22 kWh / 100 km.

Zatím nelze vyvozovat větší závěry, ale s ohledem na velikost a užitnou hodnotu auta to je poměrně dobrý výsledek, i když například se superúsporným elektrickým Hyundai Kona jsme vloni v létě dosahovali lepších hodnot. V testovací den přitom nebyla taková zima, aby to mohlo dojezd auta výrazně ovlivnit.

Mimochodem, Škoda slibuje, že brzy přijde se speciálním teplotním managementem, který autu prospěje při jízdách v zimě, kdy většina elektromobilů ukazuje klidně i o třetinu kratší dojezd než obvykle. A údajně ho půjde softwarově nahrát "over-the-air", tedy na dálku.

7. Digitální svět v autě

S Enyaqem Škoda dělá další posun směrem k digitalizaci. Novinkou je head-up displej s virtuální projekcí (za příplatek), který řidiče navádí také pomocí šipek "vznášejících se" v prostoru zorného pole, ukazuje také středové čáry na silnici. Přístrojový štít před řidičem je naopak nejmenší ze všech škodovek na trhu a zobrazuje jen ty nejdůležitější informace - rychlost, dojezd, rekuperaci, spotřebu a jednoduchou navigaci.

Digitálním středobodem auta je obří, 13" displej uprostřed palubní desky, větší žádná škodovka aktuálně nemá. Ikony v menu lze řadit podle oblíbenosti a toho, co nejčastěji využíváte. Grafika je bezchybná a celkově se zdá, že se v menu orientujete lépe než například v Octavii.

8. Ale kde nabijeme?

U elektromobilu oceníte, jestli vám umí poradit, kde ho nabít, pokud nependlujete pouze mezi domovem a kanceláří v centru města. Škoda přitom slibuje, že stačí zadat cíl v navigaci a auto vám samo nabídne, kde všude po cestě rychle dočerpat energii.

A tady má Enyaq slabinu. "Ok , Lauro, jedeme do Ostravy," hlásíme virtuální asistentce. Podle ní se na trase z Prahy nevyskytuje jediná dobíjecí stanice. Při zadání cíle Brno naopak najde Ionity u Jihlavy.

Když zkoušíme, jak si služba poradí při požadavku jet do Paříže, Enyaq sice nabídne čtyři dobíjecí zastávky, ale tou první je pouze pomalá, 22kW stanice v Německu, a tak bychom podle itineráře strávili při výletu do francouzské metropole sedm hodin jízdou a 9,5 hodiny nabíjením. Neměl by vůz nabízet ty nejefektivnější možnosti?

Škoda Enyaq iV 80 Motor: synchronní elektromotor, baterie s kapacitou 85 kWh

Výkon: 150 kW/204 koní

Toč. moment: 310 Nm

Spotřeba: 16,6 kWh/100 km

Udávaný dojezd: 520 km

Zrychlení 0-100 km/h: 8,6 s

Nejvyšší rychlost: 160 km/h

Objem kufru: 585 l

Cena od: 1 202 900 Kč

Co tedy říci na závěr? Po mnoha stránkách je Enyaq velmi dobrý společník. Dobře se řídí, je prostorný, výkonově dostačující, má kvalitní kabinu a také slušnou nabídku výbavy, která je nově koncipovaná po paketech. Není to však levný malý elektromobil.

Silnější verze zadokolky s dojezdem oficiálně až 520 km stojí minimálně 1,2 milionu a bez dotací na českém trhu se dá očekávat, že teď osloví především pragmatické fanoušky elektromobilů a zákazníky, kteří by si jinak koupili Kodiaq nebo Superb. Ve firmách, které chtějí mít ve vozovém parku elektromobily, ale může dávat smysl. V zemích s dotacemi na elektrická auta by mohlo jít přímo o hit.