Dacie se prodávají jako teplé housky, ale téměř bez marže, na Fabii se čeká 10 měsíců

Vloni prodali 3500 škodovek, provozují 13 poboček v Česku. Posledním přírůstkem v nabídce prodejce aut Louda Auto je Dacia. "Každá značka má nějaký problém. A Dacia má problém a ohromnou výhodu najednou. Nemusíme na ni dávat vůbec žádnou slevu a prodává se sama. Jenže také na ni máme nejmenší marži. Auta jsou objednaná na dlouho dopředu a je jich omezený počet," říká majitel sítě Pavel Louda.

Autosalony jsou v Česku často rodinnými firmami s dlouholetou tradicí. Také Pavel Louda první prodejnu aut a autoservis vybudoval s rodiči. Společnost Louda Auto založili před 29 lety v Choťánkách v Poděbradech, když mu bylo 19 let. Zpočátku prodávali škodovky, ačkoli v plánu měli nejdřív nabízet Renaulty.

"Rodiče nebyli z oboru, otec byl vyučen obchodním příručím a pracoval v potravinářském podniku Pramen jako vedoucí jedné provozovny. Tenkrát jsme o tomto byznysu neměli žádnou představu. O Škodovku se tehdy ucházel vedle Volkswagenu Renault a chvíli to vypadalo, že Škoda připadne Francouzům. Tak jsme chtěli nabízet značky Renault a Škoda. Nakonec jsme ale místo toho vybrali Škodu a Volkswagen," vzpomíná dnes 47letý Louda.

Pak další značky postupně přibývaly. Na Audi se zpočátku koncese získávala spolu s Volkswagenem, po krátké epizodě s Citroëny se Loudovi více zaměřili na koncernové značky (Seat, VW užitkové vozy a nově také Cupra), přibyl Ford, Mazda, Renault i Dacia. Dnes jejich nabídka čítá deset značek a provozují 13 poboček v deseti městech, vloni prodali 3500 škodovek a 4000 aut ostatních značek, k tomu 3000 ojetin. Obrat firmy vloni dosáhl hodnoty 5,1 miliardy korun.

Mezi posledními v síti přibyla Dacia. "Každá značka má nějaký problém. A Dacia má problém a ohromnou výhodu najednou. Nemusíme na ni dávat vůbec žádnou slevu a prodává se sama. Jenže také na ní máme nejmenší marži. Auta jsou objednaná na dlouho dopředu a je jich navíc omezený počet. Dacií prodáme jen tolik, kolik nám jich importér dá," říká Pavel Louda.

Současná krize, ke které značně pomohla také pandemie koronaviru, podle něj ukazuje jasné trendy v autoprůmyslu. "Prémiový segment padá a teď samozřejmě ještě víc, když plošně klesá celý trh. Nemůžeme tedy čekat, že Audi poroste. Limituje nás také tržní síla českého zákazníka. V krizi se začali více zajímat o ojetiny," dodává.

Kodiaq místo Superbu

Zájem je především o zánovní auta z druhé ruky, která mají minimálně najeto a přitom jsou třeba o pětinu levnější než úplně nová. Lidé se více obávají, že by mohli v budoucnu přijít o zaměstnání, a tak se podle něj více prodávají starší vozy. A bez ohledu na to, zda jde o ojetiny, nebo nová auta z výroby, posun k SUV je ještě razantnější, a to ve všech kategoriích, zejména i u menších vozů.

"Lidé se v nich cítí bezpečněji, hodně se toho do nich vejde, jsou to univerzální vozy na hory nebo na volnočasové aktivity obecně. Navíc firmy dnes pořizují auta svým zaměstnancům, ti je používají pro soukromé účely, a tak se tento trend projevuje i ve firmách. Když má manažer nárok na Superb za milion, vybere si raději Kodiaq," míní Pavel Louda.

Když už je řeč o Superbu, připomíná také, že sesterský Volkswagen Passat to nemá na českém trhu jednoduché. "Snaha samotných importérů řídit byznys přes akce a centrálně řízené slevy proces obchodu komplikuje a dealery tím obchází. Například Volkswagen v podstatě dehonestoval Passat na trhu tím, že se na něj v letech 2017 a 2018 nabízel operativní leasing za dumpingové ceny podporovaný importérem. Prodaly se tu velké počty vozů, a když skončily svůj roční nebo dvouletý nájemní cyklus, nebyly v podstatě na sekundárním trhu prodejné bez radikální ztráty. Passat ztratil svoji hodnotu, a je tak za standardní ceny prakticky neprodejný. Většina se tak prodává v akčních nabídkách," upozorňuje.

Jakou budoucnost čekají klasické kamenné prodejny, se má ukázat na tom, jak zákazníci přijmou elektromobilitu, což dealeři včetně Loudy netrpělivě očekávají. "Elektromobilita definuje budoucnost prodeje. S elektromobily se otevírají nové prodejní kanály, auto bude mnohem víc vnímané jako spotřební věc. Firmám, například rozvážkovým službám, záleží víc na jeho nákladech než na značce a výbavě auta. On-line prodej má u nich větší potenciál, ačkoli dnes ještě není tak využívaný," myslí si.

Současně ale věří, že soukromá osoba si bude i nadále chtít auto prohlédnout, osahat, svézt se v něm a s prodejcem si o všem popovídat, a tak kamenné prodejny jen tak nezmizí. V autě je teď spousta nových technologií, které si lidé rádi nechají vysvětlit. A navíc k nim často mají nedůvěru. V současnosti se podle Loudy prodejci setkávají s tím, že moderní trendy zákazníci nepřijímají tak bezvýhradně, jak by si výrobci aut přáli.

Lidé konektivitu nechtějí

"Dnes musíme nutnost on-line registrace, která zajistí konektivitu vozu, a všechny funkce v menu nového, technikou nabitého auta vysvětlovat lidem ve věku od 40 do 70 let a setkáváme se s poměrně velkým odporem hlavně u starších lidí, kteří nechtějí být někde registrovaní nebo bombardovaní nabídkami. Auto podle mě pořád ještě není mobilní telefon. Třeba se mýlím a čas ukáže, že generaci po nás to je jedno a bere to jako standard, ale v současné době bychom podle mě ještě neměli zapomínat na ty normální lidi, kteří nejsou tak pokrokoví a technicky zdatní a možná být ani nechtějí," míní Louda.

Zákazníků na elektromobily ale zatím prý moc nemají. Kvótu 13 kusů Škody Enyaq, kterou měli od výrobce přidělenou, už prodali, nyní mají podepsáno asi 100 předobjednávek. "Zájem o elektromobily je hlavně v západní Evropě, kde se na ně dají uplatnit významné státní dotace a není problém získat v Německu nebo Holandsku dotaci až deset tisíc eur a na klasická auta se pomalu uvalují různá omezení. Česká republika se zákazníky ke koupi elektromobilů nijak významně motivovat nesnaží. Pokud si tu někdo kupuje elektromobil, patří hlavně mezi nadšence," myslí si Louda.

Fabia až k Vánocům

Dodávky nových vozů se v souvislosti s covidem-19 zkomplikovaly. Trpí se na nedostatek součástek, subdodavatelé byli postižení výpadkem výroby a objemy se nedokázaly nahradit. "Máme velké dodací lhůty, obvykle se na nová auta nyní čeká tři měsíce, ale třeba na Fabii je to i deset měsíců, dnes objednané nové auto dorazí až na letošní Vánoce, u některých objednávek ani termín dodání nemáme stanovený. Automobilky ale slibují, že všechny objednané vozy vyrobí," popisuje situaci Louda.

Pavel Louda (47) Narodil se v Poděbradech, vystudoval gymnázium a začal hned podnikat. V roce 1992 spoluzaložil rodinnou firmu Louda Auto zaměřenou na prodej a servis automobilů. Nyní má síť Louda Auto 13 autosalonů v deseti městech v Česku i na Moravě a prodává vozy deseti značek. Síť zaměstnává 700 lidí a Louda Auto je největším dealerem značky Škoda Auto v Česku. Současně provozuje také autoservis, autobazar, autopůjčovnu a provozuje službu sdílených vozů Car4way. Loni se v síti prodalo 3500 nových vozů Škoda, 4000 aut ostatních značek a 3000 ojetin. Vloni firma dosáhla obratu 5,1 mld.

Čeká se podle jeho slov nejen na Fabii nebo novou Octavii, delší lhůty jsou například také u Hyundai Kona, Tucson i i30. "Myslím, že se budeme časem potýkat s tím, že až se naplní nějaká kvóta, kterou má stanovenou samotná automobilka kvůli snaze splnit emisní limity (a vyhnout se tak pokutám za jejich překročení, pozn. red.), výrobce nebude schopen auto zákazníkovi dodat," obává se.

V plánu kupovat další dealerství nebo přibrat značky Pavel Louda aktuálně nemá. "Ve velikosti sice je větší stabilita, ale nejsme lovci značek. Teď se ale zaměřujeme na zvýšení efektivity a ziskovost, protože ne vždy objem znamená zvýšení zisku. Když se však někde naskytne dealer, který to dělá dobře, má zákazníky a majitel nemá, komu by firmu předal, může se stát, že koupíme další. Kdo neroste, ten couvá," uzavírá.