Do Afriky rovnou s elektromobily. V rozhovoru to připustil šéf Škody Thomas Schäfer

Jedním z úkolů Škody pod vedením nového šéfa Thomase Schäfera je větší důraz na rozvojové trhy. Na některé z nich by přitom česká automobilka mohla vstoupit rovnou se svými elektrickými modely, připustil to v rozhovoru s německým oborovým magazínem Automobilwoche.

Na otázku redaktora Burkharda Rieringa, jestli si dokáže představit, že by Škoda na některé trhy, například v Africe, vstoupila přímo s elektromobily, Schäfer odpověděl: "Afrika je zvláštní případ, tam by se to skutečně mohlo stát."

Příčinou může být to, že moderní spalovací motory mají problém s nižší kvalitou afrického paliva a s přísnějšími emisními normami by se tento problém mohl ještě prohloubit. "Emisní norma Euro 7 povede k tomu, že auta ze západní Evropy nebudeme moci vyvážet do rozvojových zemí," podotkl a dodal, že idea jednoho auta, které se bude prodávat po celém světě, je definitivně pryč. "Složitost daná místními předpisy je na to příliš vysoká," vysvětluje Schäfer.

Škoda má od ledna letošního roku zodpovědnost za koncernové aktivity nejen v Indii, kde vede projekt India 2.0, ale také v Rusku včetně zemí Společenství nezávislých států a v Severní Africe. "Je tam mnoho trhů, kde vidím velkou příležitost pro Škodu," řekl Schäfer.

Modelovými případy podle něj jsou Alžírsko a Egypt. "V takových zemích se dá vytvořit autoprůmysl, který zaměstná místní a trh obslouží lokálně. Není nutné podporovat dovoz ojetin." Samotný Egypt přitom se svým jedním stem milionů obyvatel nabízí potenciál sedmi- až osmisettisícového autotrhu. "Tam chceme být," říká Schäfer.

Jiné africké trhy by podle šéfa Škody mohly zpočátku sázet na zemní plyn. "V západní Evropě není CNG tématem, nenašlo si svou politickou podporu. V Africe, v zemích, kde je plyn dostupný lokálně, ale má podle mého šanci. Zvažujeme, jestli z něj neudělat technologii, která přemostí klasické spalovací motory s elektromobily," řekl. Vodíkové palivové články podle něj nejsou kvůli své vysoké ceně v současné době, této dekádě, alternativou.

K elektrifikaci svého modelového portfolia bude podle Schäfera Škoda přistupovat krok za krokem. V roce 2030 by elektrovozy měly tvořit 60 procent jejích prodejů. "Pracujeme na elektromobilech menších než Enyaq iV, abychom měli v nabídce i zástupce nižších segmentů. Nějaké takové auto nabídneme relativně brzo. Později si dokážu představit, že budeme mít elektromobil velikosti Octavie," prohlásil.

Škoda také podle Schäfera pracuje na nové generaci Simply Clever řešení. "Daří se nám přinášet jednoduchá, praktická a neotřelá řešení pro zákazníky, jako je třeba škrabka na okna ve víčku nádrže. V současné době ale přemýšlíme, jak tento inovativní přístup přenést na digitální služby, aby i ony mohly udělat každodenní život jednodušší a pohodlnější," říká Schäfer. Ve Škodě proto vznikl speciální tým, který rozvažuje, co je možné a co se ke značce hodí.

Prvním příkladem takového přístupu má být služba Powerpass, která bude zaváděna od druhého čtvrtletí roku 2021. Na rozdíl od škrabky ve víčku nádrže se nejedná o zásadně originální řešení. Je to jednotná dobíjecí karta, resp. mobilní aplikace, která majitelům škodovek zpřístupní na 195 000 dobíječek po celé Evropě. Vyúčtování bude na měsíční bázi a na výběr budou tři tarifní modely. Podobné karty nebo aplikace dnes nabízí celá řada dalších automobilek, např. Volkswagen, Audi, Mercedes nebo BMW.