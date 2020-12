Jiří Maláček ze Škody Auto ČR: Lidé si chtějí koupit "normální" auta, dokud jsou

S programem Škoda Plus, který inzeruje certifikované škodovky, firma zažila letos nejlepší léto ve své historii. Po první vlně koronaviru si lidé kupovali auta víc hlavně proto, že se chtěli vyvarovat cestování hromadnou dopravou. Říká to Jiří Maláček, který se začátkem září stal ředitelem českého zastoupení Škody Auto.

Do vedení českého zastoupení Škody Auto Jiří Maláček nastoupil 1. září letošního roku, kde na pozici vystřídal Luboše Vlčka. Od ledna letošního roku zastupoval ve firmě pozici vedoucího prodeje, předtím však pracoval 16 let v českém zastoupení Toyoty. Celý rozhovor vyšel v Hospodářských novinách zde.

Jaké to je stát ve vedení české značky, se kterou jste se předtím tolik let v Toyotě musel chtě nechtě neustále srovnávat?

Na Toyotě jsem pracoval opravdu dlouho, celých 16 let. Má to dva rozměry. Toyota je celosvětově jedním z největších soupeřů koncernu Volkswagen, ale v rámci izolované České republiky mají značky úplně jinou pozici. Škoda Auto je tu silně zakořeněná a ovlivňuje prakticky všechny oblasti, nejen ekonomiku samotnou, ale i společnost. Vzbuzuje emoce, lidé buď patří mezi její fanoušky, nebo jsou v opozici. Toyota tak silné postavení v Česku nemá. Držet si na trhu podíl pět procent, anebo 37 je ohromný rozdíl. Silná pozice Škody s sebou přináší příležitosti, ale také zodpovědnost. Jsme vidět a každý se s námi srovnává.

To také znamená, že jste šestnáct let ve škodovce nejezdil.

Jako správný patriot jsem měl kdysi první novodobou generaci Octavie ještě před nastoupením do Toyoty. A teď řídím plug-in hybridní Superb do zásuvky.

Ve vedení Škody Auto ČR jste 100 dní. Jak hodnotíte aktuální situaci na českém trhu?

Byl to těžký rok, není horší doba na převzetí vedení, než je teď. Snažím se na to ale dívat i pozitivně a doba ukázala, že je tu chuť a ochota něco měnit a upravit třeba až příliš zaběhnutý řád. Netýká se to jen práce z domova, ale i procesů ve firmě. Osobní jednání nic nenahradí, ale on-line schůzky bývají výrazně efektivnější a věřím, že se to zpětně přenese i do tradičních schůzek.

Koronavirus silně ovlivnil prodej aut, ne všechny značky se ale prodejně propadají stejně. Můžete popsat, jak si v letošním roce vedla Škoda na českém trhu a s jakými výsledky tento rok uzavře?

Zatímco trh v průměru klesá o pětinu, my podle našich odhadů klesneme o 12 %. Díky tomu se nám zvýšil tržní podíl. Z 34,4 procenta v minulém roce jsme za 11 měsíců tohoto roku v Česku na 37,4 procenta. To nám dělá radost a věříme, že v nejisté době se obrací zákazníci ke stabilním značkám. Letos odhadujeme, že prodáme v Česku 75 tisíc aut, vloni to bylo přes 85 tisíc.

Přestože počty objednávek klesly, údajně se na nová auta stále čeká. Jak dlouhá je nyní lhůta, než zákazníkovi dodáte objednané auto?

Pro nás je skvělou zprávou, že meziročně nám počet objednávek klesl jen o 7 %. Nejdelší čekací lhůta je na Fabii, pokud si zákazník nevybere vůz ze skladu, kde jich máme k dispozici několik tisíc. Auto se mu dodá zhruba za pět měsíců, tedy v dubnu příštího roku. Velký zájem evidujeme také o Fabii Combi, je to ve firmách oblíbené referentské auto. Příští generace Fabie se má představit na jaře, Combi verze ale až později (podle vyjádření šéfa Škody Auto Thomase Schäfera až za dva roky, více čtěte zde).

Na jaře se nevyrábělo a prodeje aut spadly. Proč se tedy pokles objednávek nevyrovnal prodlevě ve výrobě?

Jsou to spojené nádoby. Škoda Auto výrobně jede na více než 100 procent své kapacity. Ve chvíli, kdy se továrna vypne, není deficit kde dohnat. I když nyní se při druhé vlně továrny nezavřely, objevují se sem tam výpadky dodávek dílů od dodavatelů, také hygienická opatření a více přestávek při výrobě znamenají o něco méně vyrobených vozů. Problémy jsou i s registracemi, protože úřady rovněž fungují v omezeném režimu.

Byla na stole možnost, že se během podzimní vlny nemoci znovu zastaví i výroba? A co dealerství, zůstanou otevřená?

Jsme rádi, že se nyní vláda rozhodla navzdory přechodu do stupně čtyři nechat otevřená dealerství, respektive všechny obchody. Ve spolupráci s našimi partnery dodržujeme všechna nařízení, ale nepovažujeme je za jakékoliv riziko zvýšené nákazy. Pohybují se v nich jednotky lidí, a jde navíc o velké prostory.

Jak si vysvětlujete, že pokles je ve vašem případě nižší než u konkurence?

Samotné nás překvapilo, co se dělo po první vlně. Čekali jsme, že soukromí klienti budou s koupí auta váhat, zatímco firmy krizi tolik nepocítí. Když se ale před létem showroomy otevřely, situace byla úplně opačná. Vzrostl výrazný zájem jak o nová, tak především o ojetá auta mezi soukromníky, firmy naopak nejistě vyčkávaly.

Čím si vysvětlujete, že si soukromí zákazníci kupovali v létě auta víc, než je obvyklé?

Spousta lidí uvažuje o mobilitě jinak. Přemýšlí, jestli je bezpečné jezdit nyní v době pandemie hromadnou dopravou. A pak hraje roli i strašení, že se brzy budou prodávat jen elektromobily. Zjednodušeně řečeno lidé předpokládají, že je dobré si ještě rychle koupit "normální" auto, dokud jsou. Rád bych je uklidnil, konvenční auta tu budou existovat ještě dlouho. A také je třeba si přiznat, že v Česku je i teď pořád velmi nízká nezaměstnanost a spousta lidí letošní krizi zatím přežila bez větší újmy.

Provozujete projekt prodeje certifikovaných ojetých vozů Škoda Plus, v Česku jste dokonce největším prodejcem ojetin a předčíte i AAA Auto. Jak se s ohledem na koronavirus letos prodávaly ojetiny?

Výsledky nás příjemně překvapily, během pandemie je o ojetiny obrovský zájem. Ačkoliv u prodeje aut z druhé ruky stoprocentně platí, že ho lidé chtějí vidět a projet se v něm, a tedy uzavření prodejen tento byznys na čtvrtinu roku zcela zastavilo, v létě jsme měli nejlepší tři měsíce za celou historii projektu.

Vloni jsme prodali 55 tisíc vozidel a letos zřejmě skončíme na hodnotě zhruba 54 tisíc aut. Autobazary nemají v Česku moc dobrou pověst a doufáme, že to díky Škodě Plus změníme. Více než třetina našich prodejních ploch s ojetinami je krytá, auta jsou certifikovaná, prověřená. I proto dealeři do programu hojně investují. Pro nás je to další obchodní příležitost, protože auta, která se nám vrátí po operativním leasingu, nebo naše vlastní firemní vozy pak můžeme v programu Škoda Plus nabídnout dál, ovlivňovat stav ojetých aut na trhu a také jejich zůstatkovou hodnotu.

Ředitel Škody Auto ČR Jiří Maláček (40) Narodil se 23. září 1980. Vystudoval obor Obchod a marketing na pražské Univerzitě Karlově. Záhy po studiu nastoupil do českého zastoupení automobilky Toyota, kde působil celkem 16 let. Vystřídal zde několik pozic od manažera prodeje přes marketingového manažera nebo manažera fleetů. V roce 2015 se stal šéfem prodeje. Prvního ledna 2020 nastoupil do českého zastoupení automobilky Škoda Auto do funkce šéfa prodeje nových a ojetých vozů. Po devíti měsících, 1. září, vystřídal Luboše Vlčka na postu ředitele Škody Auto ČR. Je ženatý a má dvě děti, ve volném čase hraje fotbal.

Škoda a prodej aut on-line

S ohledem na omezení fyzického prodeje aut a opakovaného uzavření prodejen hledáte cesty, jak prodávat auta on-line v masovějším měřítku?

Jsme prakticky jediná firma na českém trhu, která umí dotáhnout on-line prodej vozu jak firemnímu, tak soukromému zákazníkovi prostřednictvím operativního leasingu až do samého konce, nikoliv jen do fáze předobjednání. Službu jsme spustili už v roce 2017 a za tři roky evidujeme několik set klientů. S dalšími rozšířeními on-line služeb počítáme s dalším nárůstem. Věříme, že on-line prodej má velký potenciál.

Na českém trhu není prakticky žádná značka, která by uměla prodávat auta on-line soukromé klientele. Problémem je především ze zákona stanovená 14denní lhůta, během které je možné zboží vrátit bez udání důvodu. Jak se k tomu chcete postavit?

Zmiňovaná 14denní lhůta má svá úskalí. V příštím roce chceme umožnit koupit auto soukromou klientelou i za hotovost. Budou tam ale nastavená pravidla, aby nedocházelo k svévolnému vracení, zákazník bude skládat zálohu a vůz dostane až ve stanovené lhůtě. Chápu, že když si objednám věc za 150 korun, vrátit ji bez udání důvodu je možné, ale auto je jiná kategorie, během chvíle ztrácí hodnotu.

Můžete už nyní odhadnout, jestli Škoda letos splní nastavené limity emisí CO2 pro prodané vozy? A pokud ne, jakou bude muset Škoda platit pokutu za jejich překročení?

Očekáváme, že v letošním roce stanovené cíle CO 2 nesplníme. V důsledku neočekávaného dopadu pandemie koronaviru došlo ke zpoždění uvedení našich elektromobilů na jednotlivé trhy. Následkem jsou změny v naší původně plánované bilanci CO 2 pro rok 2020. Plnění emisních limitů, respektive případné pokuty jsou nicméně součástí strategie celé firmy Škoda Auto, potažmo koncernu Volkswagen. Proto se omlouvám, ale nemohu toto téma z pozice vedoucího českého zastoupení blíže komentovat.

Jakými tématy se bude Škoda Auto příští rok zabývat? Co očekáváte za největší události příštího roku?

Tento rok byl zvláštní a těžko se plánuje ten příští. Jedním z hlavních témat příštího roku bude i nadále elektromobilita, to je hybatel všeho, co se v autoprůmyslu nyní děje. Nejdůležitější produktovou novinkou bude nová Fabia a samozřejmě zahájení prodeje Enyaqu. Výhledy na prodeje máme spíše střízlivé, nechceme ztratit tržní podíl v Česku poté, co jsme jej letos pracně navýšili.

Registrace nových aut podle mě zůstanou na stejné hranici nebo mírně porostou. Kdyby meziročně vzrostl jejich počet o pět nebo deset procent, šlo by o dobrý výsledek. Chtěli bychom v porovnání s letoškem aspoň trochu růst, letos zřejmě prodáme v Česku 75 tisíc aut, rádi bychom proto dosáhli v roce 2021 na hodnotu alespoň 80 tisíc aut.