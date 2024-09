Škoda razantně zlevnila některé modely. Výroční edice srazila ceny o desetitisíce

Škoda Auto příští rok oslaví 130 let od svého založení, a jak se při takovém výročí stalo již zvykem, představila jako připomínku akční výbavu napříč modelovým portfoliem. Ta se jmenuje jednoduše 130 let a přiváží kombinaci výbavy zdarma a zvýhodněné ceny. Nejvíce zákazníci ušetří již tradičně na největších modelech.

Na Octavii můžete v akční verzi 130 let ušetřit skoro 130 tisíc korun. | Foto: Škoda Auto

128 300 korun, to je maximální zvýhodnění, které mohou zákazníci dostat v rámci akční výbavy 130 let, kterou na český trh aktuálně uvádí Škoda Auto. První vlaštovka se v podobě Fabie objevila už na konci prázdnin, teď se připomínka nadcházejícího kulatého výročí založení automobilky v Mladé Boleslavi Václavem Laurinem a Václavem Klementem rozšiřuje i na další modely.

S výjimkou nového Superbu a Kodiaqu, respektive elektrického Enyaqu, se s akční výbavou setkáte u všech modelů. Ona maximální výše zvýhodnění platí pro omlazenou Octavii ve verzi 130 let Premium. Ta vychází z běžného stupně Top Selection, oproti kterému má navíc třeba 13palcovou navigaci, polokožené čalounění, sledování mrtvých úhlů, maticová diodová světla, metalízu nebo 18palcová litá kola. Podle automobilky má výbava hodnotu 118 300 korun, navíc je varianta 130 let Premium o 10 tisíc levnější než klasický stupeň Top Selection.

V nabídce je se 110kW patnáctistovkou s manuálem i automatem, respektive oběma verzemi naftového dvoulitru, přičemž startuje na 739 900 korunách za liftback a 779 900 korunách za kombi.

O kousek níže je pak Octavia 130 let, která vychází ze stupně Selection, ovšem má navíc třeba přední parkovací senzory, vyhřívaná přední sedadla, volant a čelní sklo, adaptivní tempomat nebo metalízu. Dohromady má výbava navíc hodnotu 65 tisíc korun, cena je přitom nižší o 30 tisíc korun, takže zvýhodnění dosahuje 95 tisíc. S 85kW patnáctistovkou a manuálem (jinak je nabídka motorů stejná jako u verze 130 let Premium) startuje liftback na 599 900 korunách, kombi je o 40 tisíc dražší.

Karoq 130 let má základ taktéž ve stupni Selection, který je pro něj základní, navíc má třeba vyhřívaný volant a přední sedadla, přední parkovací senzory, couvací kameru, bezklíčkové zamykání a startování, elektrické víko kufru nebo metalízu. Výbava navíc má hodnotu 59 600 korun, cenové zvýhodnění je 26 tisíc korun, dohromady je tak Karoq zvýhodněný 85 600 korunami. A protože do ceníku tato výbava vrací litrový tříválec s 85 kW, startuje jeho cena na 649 900 korunách. Levnější Karoq na trhu dlouho nebyl.

Také SUV nabízí verzi 130 let Premium, která vychází z výbavy Top Selection. Oproti ní má navíc třeba devítipalcovou navigaci, sledování mrtvého úhlu, maticová diodová světla, 18palcová litá kola nebo metalízu. V tomto případě má výbava hodnotu 119 300 korun, zvýhodnění pro zákazníka je ale "jen" 99 300 korun. To proto, že cena oproti běžné výbavě vzrostla o 20 tisíc korun, s 1.5 TSI o výkonu 110 kW tak Karoq začíná na 810 900 korunách.

Scala a Kamiq 130 let mají opět základ ve výbavě Selection, navíc však lákají třeba na couvací kameru, bezdrátové rozhraní Android Auto a Apple CarPlay, kožený multifunkční volant, metalízu nebo 16palcová litá kola. Výbava navíc spolu s cenou nižší o 10 tisíc korun znamená zvýhodnění až 63 800 korun a základní cenu s litrovým tříválcem o výkonu 70 kW 449 900 korun u Scaly a 469 900 korun u Kamiqu.

Verze 130 let Premium pak nad rámec výbavy Top Selection přiváží 10palcové budíky, přední parkovací senzory a couvací kameru, bezklíčkové odemykání a startování, elektrické víko kufru, sledování mrtvého úhlu, 17palcová litá kola nebo metalízu. S 85kW tříválcem startuje Scala na 509 900 korunách a Kamiq na 529 900 korunách, ušetřit je možné tak až 82 600 korun.

Nejmenší Fabia spolu s uvedením verze 130 let a 130 let Premium mírně podražila standardní nabídku. Přesto je s cenou od 364 900 korun s atmosférickým litrovým tříválcem o pět tisíc levnější než donedávna základní standardní verze vozu. Navíc má oproti stupni Selection zadní parkovací kameru, bezdrátová mobilní rozhraní, metalízu a 15palcová litá kola. Znamená to výhodu pro zákazníka ve výši 77 500 korun, 35 tisíc z toho připadá jen na nižší cenu.

Provedení Premium pak má oproti stupni Top Selection navíc 10palcové digitální budíky, sledování mrtvého úhlu, přední parkovací senzory, couvací kameru, bezklíčové odemykání a zamykání, metalízu nebo 16palcová litá kola. Se 70kW přeplňovaným tříválcem začíná cena na 434 900 korunách, zvýhodnění dosahuje podle Škodovky 91 800 korun, 25 tisíc je z toho opět jen snížení ceny.

