Stovky tisíc korun "leží na ulici". Při nákupu nového auta ušetříte, víme, kde nejvíc

Konec léta se pomalu blíží, automobilky to ale nezastavuje. Naopak neustále představují další a další akční nabídky, v nichž lákají na výrazné slevy, případně alespoň bohatou výbavu zdarma. Sem tam se dokonce povedlo u omlazeného modelu lehce snížit jeho cenu. Vybrali jsme některé zajímavé nabídky.

Začít nelze jinde než u domácí Škodovky. Ta pokračuje v akční sérii Drive pro Scalu, Kamiq a Karoq, kde lze ušetřit díky kombinaci výbavy navíc, předplaceného servisu a případně též při značkovém financování. Automobilka s okřídleným šípem inzeruje zvýhodnění až 120 200 korun u kompaktního SUV Karoq. Podobně jako nová základní výbava Tour u Enyaqu ale není výbava Drive novinkou.

Tu představuje Fabia 130 let a 130 let Premium, která začíná s připomínkami kulatého jubilea, které Škoda Auto příští rok čeká. V tomto případě jde o výbavu navíc s cenovým zvýhodněním. Verze 130 let vychází ze základní výbavy Selection, verze 130 let Premium pak Top Selection.

První jmenovaná s atmosférickým litrovým tříválcem startuje na 364 900 korunách (běžně stojí Selection 399 900 korun, to představuje mírné zdražení oproti dřívější situaci), přičemž ke standardní výbavě přihazuje couvací kameru, šest reproduktorů nebo 15palcová litá kola. Druhá verze stojí od 434 900 korun se 70kW přeplňovaným litrovým tříválcem (běžně 459 900 korun, opět mírné zdražení jako u všech standardních výbav Fabie), a navíc má couvací kameru, přední parkovací senzory, digitální budíky, sledování mrtvého úhlu nebo 16palcová litá kola. Automobilka tvrdí, že verze 130 let nabízí zvýhodnění 77 500 korun, a 130 let Premium dokonce 91 800 korun.

Hyundai ani nepotřeboval nějakou akční nabídku, ale s uvedením omlazeného Ioniqu 5 dokonce o pár desítek tisíc korun zlevnil. SUV dostalo o kousek větší baterku a delší dojezd a nově startuje na 1 119 990 korunách. Hyundai ale výrazně cílí na firmy a podnikatele žádající o dotaci na pořízení elektroauta. Takže nový Ioniq 5 nabízí za 879 331 korun bez daně a před započtením 200tisícové dotace.

Speciální ceník pro ně má i Kona Electric s větší 64,8kWh baterií a dojezdem 510 kilometrů. Prodává se za 788 422 korun bez daně a bez dotace. K tomu navíc jak u Ioniqu, tak i Kony nabízí Korejci 30tisícový výkupní bonus. Mimochodem i Kona Electric celkově zlevnila, s menší baterkou v základní výbavě o 30 tisíc a s větší o 70 tisíc korun - to platí pro firemní i nefiremní zákazníky.

Pro další zvýhodněné elektromobily pro podnikatele není potřeba chodit ani moc daleko. Kia totiž začala nabízet EV bonus, u EV9 v hodnotě sto tisíc korun, u Nira EV pak v hodnotě 200 až 300 tisíc podle výbavy. SUV se tak rázem dostane na zajímavou základní cenu 909 980 korun včetně daně. Běží také doprodej EV6 před modernizací, i ona je pro podnikatele a firmy dostupná s bonusem 200 až 300 tisíc korun podle verze, když tak odečtete DPH i dotaci, dokáže se dostat na částku výrazně pod jeden milion korun.

Naopak spíše na soukromé zákazníky cílí aktuální akční nabídka Toyoty, která vyprodává sklady Yarisu a Corolly Sedan s benzinovou atmosférickou patnáctistovkou. "Jde o poslední možnost pořídit si Yaris a Corollu s čistě benzinovým pohonem," říká produktová specialistka značky Karolína Holečková s tím, že k dispozici je přes tisícovku aut. Pak už budou oba modely jen hybridní.

Japonci pojmenovali sérii Klasik a Yaris Style v ní prodávají od 384 tisíc korun, to představuje ceníkové zvýhodnění 65 tisíc korun. Corolla Klasik Active pak stojí od 465 900 korun, což představuje slevu 188 tisíc korun. Stejné zvýhodnění nabízejí i další výbavové stupně se stejným motorem, respektive i varianta s automatem.

Slevy dávají i další japonské automobilky. Honda například dokáže zvýhodnit SUV ZR-V loňského modelového roku 170 tisíci korunami a HR-V letošního modelového roku až 90 tisíci korunami. Skladové Nissany Qashqai je možné koupit výhodněji až o 200 tisíc korun, menší Juke je pak zlevněný plošně o sto tisíc korun.

Volkswagen nadále plošně nabízí akční výbavu People s výbavou za zvýhodněnou cenu, extra zvýhodněná je pak i řada Limited, v níž se třeba ID.3 dostane na základní cenu 799 900 korun a ID.4 na 999 900 korun. Samostatnou kapitolou je pak cena modelu ID. Buzz, která v konfigurátoru začíná na necelých 1,15 milionech korun. Ještě nedávno to bylo o skoro půl milionu více. Akční zvýhodnění nabízejí i další koncernové značky jako Audi nebo Seat, který se tak trochu snaží vrátit na automobilovou mapu, protože byl v posledních letech upozaděn Cuprou.

Na výběr některých zajímavých akčních nabídek se podívejte do galerie.

