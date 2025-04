Tahle etapa je uzavřená, do čela ČT se rozhodně vrátit nemíním, říká exředitel Dvořák

Zatímco stávající generální ředitel České televize Jan Souček tvrdí, že médium čelí pokusu o destabilizaci před volbami a že se uvnitř něj buduje síť spojenců, kteří tlačí na návrat exředitele Petra Dvořáka zpět do jejího čela, on sám to v rozhovoru pro Aktuálně.cz jednoznačně vylučuje. „Byla to hezká etapa mého života. Ale je uzavřená,“ říká Součkův předchůdce.

Jan Souček ve čtvrtek zveřejnil na svých sociálních sítích obsáhlé vyjádření, ve kterém obvinil člena Rady ČT Vlastimila Ježka, že buduje síť spojenců a tlačí na návrat "svého osobního favorita Petra Dvořáka do čela televize". Co na to říkáte?

Pozice generálního ředitele České televize je náročná, je to práce pod tlakem mnoha agend a z mnoha stran. Nechci být jízlivý, ale dokážu si představit, že tomu někdo podlehne a pak třeba zveřejní méně uvážená vyjádření. To se stane. I když četnost a míra, s jakými se to stává poslední dobou, není pro Českou televizi signálem o jistotě a stabilitě. Primární funkcí ředitele je být dobrým manažerem, s jasnou strategií a vizí. Tu má obhajovat především. Ne sám sebe.

Uvažoval jste, případně uvažujete o tom, že byste se v budoucnu ucházel opět o post generálního ředitele ČT?

Ne, jednoznačně ne. Práce pro Českou televizi byla skvělou zkušeností, která mě profesně hodně posunula. Byla to hezká etapa mého života. Ale je uzavřená. Nyní už se věnuji jiným projektům a celý televizní trh sleduji sice se zájmem, ale zpovzdálí.

Není to poprvé, co na vás Jan Souček podobně zaútočil. Jak vnímáte, že se vůči vám neustále vymezuje?

Nevím a není na mně, abych na to odpověděl. Já umím pouze popsat svoji zkušenost z prvních let ve funkci.

A jaké tedy byly?

Tehdy mě naplno zaměstnávaly změny a novinky, které jsme zaváděli. Byla to práce na dvanáct hodin denně, protože jsme šli opravdu do hloubky. Od nového systému tvůrčích skupin, nové Události přes start Déčka, Artu, po celkovou změnu komunikace České televize, bylo toho hodně. Vymezovat se proti tomu, co bylo, by nás brzdilo od toho, věnovat se tomu, co má být.

Souček: Začala ostrá fáze útoku Generální ředitel České televize Jan Souček ve čtvrtek reagoval na text výzvy iniciativ a osobností Radě ČT k jeho odvolání. Podle svého vyjádření je pokládá za zahájení ostré fáze útoku na něj. Tvrdí, že řadu týdnů vzdoruje neúspěšným pokusům o vydírání. "Dostal bych bonus a nebudu odvolán, pokud propustím Václava Moravce a nebudu vymáhat škodu po členech Rady, kteří v roce 2020 nezákonně odvolali Dozorčí komisi," napsal na síti X. Předseda rady Karel Novák označil tvrzení o vydírání za nesmysl. A dodal, že Rada ČT se bude výzvou zabývat na některém ze svých příštích zasedáních, nejbližší bude 14. května. Člen Rady ČT Vlastimil Ježek ve čtvrtek Součka vyzval, aby řekl, kým byl vydírán. "Určitě není vydírán Radou jako celkem, to vylučuji. Určitě ho nevydírám já, takové věci nedělám," uvedl dnes radní v podcastu Seznam Zpráv Ptám se já. Rozhodně odmítl, že by proti řediteli ČT vedl kampaň, zároveň řekl, že Souček nemá na funkci lidsky a profesionálně. Souček tvrdí, že snaha o jeho odvolání je pokus o destabilizaci ČT před volbami. Podrobnosti chce předložit v pátek. Načasování údajného útoku je podle Součka spojeno se schvalováním mediální novely zvyšující televizní poplatek ze 135 na 150 korun měsíčně. Ta už čeká jen na podpis prezidenta Petra Pavla. "Po něm už by bylo výrazně složitější mě obviňovat z neúspěchu," podotkl. Jako pokus o vydírání zmínil údajnou nabídku, že dostane milionový ředitelský bonus za loňský rok, pokud propustí moderátora Václava Moravce a nebude vymáhat škodu po členech Rady, kteří v roce 2020 nezákonně odvolali Dozorčí komisi. Součkovi za loňský rok nakonec Rada schválila bonus ve výši jen deseti procent. Škoda, kterou má ČT celkem vyplatit bývalým členům Dozorčí komise, se pohybuje okolo tří milionů korun. Pokus o údajnou destabilizaci ČT před volbami podle Součka paradoxně navenek vede člen Rady Vlastimil Ježek. "Už více než rok a půl sbírá dnes již vyřešená či nerelevantní témata, buduje síť spojenců a tlačí na návrat svého osobního favorita Petra Dvořáka, což bez mého odvolání není možné," napsal Souček. Ježek patří k jeho největším kritikům na jednáních Rady. Nedávno v médiích uvedl, že je Souček kvůli špatným rozhodnutím v personální oblasti a v oblasti programu zralý na odvolání a po udělení snížené odměny by na jeho místě odstoupil. Souček nastoupil do funkce v říjnu 2023. Před tím porazil ve výběrovém řízení nejdéle sloužícího šéfa veřejnoprávní televize Petra Dvořáka. Zdroj: ČTK

Jak vůbec hodnotíte svého nástupce, pokud jde o jeho působení v čele ČT?

Přál bych České televizi, aby byla silná, svobodná, progresivní a statečná. Nejsem si jistý, že poslední rok spěje k tomu, aby taková byla.

Jak na vás působí aktuální situace v Radě ČT? Jan Souček obdržel tři výtky, následně mu byl přiznán rekordně nízký výroční bonus. Zjevně si část rady připravuje půdu pro jeho odvolání, což se může stát už na mimořádném jednání radních 6. května.

Ano, působí to tak. Co na to říct… Od volby generálního ředitele neuplynulo příliš času, ale asi to byla dost dlouhá doba na to, aby byla strategie současného ředitele vyhodnocena jako ne příliš dobrá.

Pokud v radě převáží tento úsudek, pak je v pořádku zamýšlet se nad tím, jestli ta volba byla vhodná a správná. A vzhledem k tomu, jak je nyní svět rozkolísaný, jak rostou možnosti snadného šíření nepravd a dezinformací, bych nám jako společnosti velmi přál, aby byl v čele veřejnoprávní televize někdo, kdo má vysokou důvěru kontrolního orgánu, zaměstnanců i veřejnosti.

Jan Souček ve svém čtvrtečním vyjádření tvrdí, že je tlačen k tomu, aby propustil Václava Moravce. Čelil jste podobným tlakům? Tušíte případně, kdo v tomto ohledu může generálního ředitele ČT "tlačit ke zdi"?

Slyšel jsem za dvanáct let v čele televize velkou spoustu požadavků od velké spousty méně i více významných lidí. S tím na takové pozici musíte počítat, musíte na to být připraven a musíte takovým požadavkům dokázat odolávat. Nejlépe se odolává tím, že prostě co nejlépe děláte svoji práci. Pak mají tito žadatelé velmi málo možností s vámi takzvaně orat. A také musíte být ve svých postojích pevný a jednoznačný.

Ještě jedna věc mě zaujala: ostrý slovník. Napsat větu, že se někdo "před volbami pokouší o destabilizaci ČT" je silné obvinění. Vidíte to podobně? Čelí Česká televize pokusům o destabilizaci?

ČT je silná a důvěryhodná instituce, která je postavená na stabilních základech. Pracují v ní vynikající profesionálové, velmi mnoho lidí, kteří opravdu věří v hodnoty veřejnoprávnosti. Je tedy vůči destabilizaci sama o sobě dost rezistentní.

Ale ano, musí mít ve svém vedení takové zástupce, kteří od ní budou destabilizační impulzy odrážet a kteří k nim rozhodně nebudou přispívat. Věřím, že se změnou financování, o kterou jsme usilovali od roku 2013, teď Českou televizi naopak čeká dobré období, kdy se veřejná služba zase ještě o trochu zkvalitní.

Umíte si představit, že Rada ČT krátce před volbami odvolá generálního ředitele? Nejde o riskantní manévr? Během voleb a hlavně po nich by ČT měla mít silné vedení a pokud možno nezpochybnitelnou pozici…

Kdybych měl posuzovat aspekt načasování, tak bych řekl, že je to sice hraniční, ale že by rada ještě mohla stihnout vybrat nového ředitele a dát mu čas televizi převzít. Pokud by to byl opravdu zkušený manažer, člověk, který se dobře orientuje na mediálním trhu, který má důvěru, pak je možné takovou tranzici zvládnout a pozici ČT naopak upevnit.

Navíc volby budou od letoška až do roku 2029, kdy končí mandát současného generálního ředitele, kromě roku 2027 každoročně. Takže čekat na klidnější doby by mohlo být jako čekání na Godota.