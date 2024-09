Nic pro konzervy. Škoda poodhalila elektrické SUV Elroq, chybí mu zásadní prvek

Poprvé v novém designovém stylu. Co naznačil předloňský koncept Vision 7S, teď přenáší do reality elektrické kompaktní SUV Elroq. Kdo je zvyklý na design Octavie, Scaly nebo Kodiaqu, možná zažije malý šok. Pryč jsou loga okřídleného šípu, místo nich je skoro všude jen nápis s integrovaným háčkem. Ještě než se auto ukáže, poodhaluje Škoda Auto jeho podobu na skicách.

Ačkoliv skici nikdy nedávají stoprocentní pohled na design nového vozu, představu si z nich jde udělat více než slušnou. U Elroqu je to potřeba více než kdy před tím, je to totiž první sériové auto značky v novém jazyce Modern Solid, který se postupně rozšíří i na další modely. Jak by mohlo vypadat malé elektrické SUV ve stejném stylu, naznačil na jaře koncept Epiq, další chystané elektromobily pak loňská sada skulptur.

Designéři Škody popisují vzhled Elroqu:

1:16 Video: Škoda Auto

Zadní partie Elroqu tolik šokující nejsou, nápis "Škoda" s integrovaným háčkem už na mladoboleslavských autech zdomácněl, úzká skupinová světla nepřijdou o podpis ve tvaru písmene C. Co překvapí, to je ztvárnění předních partií, které značka označuje jako "Tech Deck Face". Zapomeňte na klasickou masku, kterou má třeba ještě i Enyaq. Elroq dostane úzkou černou lištu zakončenou diodami denního svícení.

Hlavní maticové diodové světlomety jsou umístěné níž v nárazníku, tradice "čtyřokých" škodovek tak zůstává zachována. Vedoucí exteriérového designu ve Škoda Auto Karl Neuhold pak upozorňuje i na výrazný přední nárazník. "Dalším charakteristickým prvkem zcela nového plně elektrického vozu je nápis Škoda na kapotě," vypichuje designér asi nejkontroverznější změnu nového modelu z Mladé Boleslavi.

Logo okřídleného šípu už je jen na kolech, všude jinde najdete stejně jako vzadu nápis "Škoda" s integrovaným háčkem. Dokonce i na volantu by měl být, tam ho ale jako první před pár dny představil Superb Sportline. Nový je pro Elroq i zelený odstín karoserie pojmenovaný Timiano, doplňují ho prvky v barvě tmavého chromu.

Už dříve Škoda Auto poodhalila i interiér vozu, u něhož chce sázet především na udržitelnost. Provedení Loft (celkem budou k dispozici čtyři různé interiéry) tak má čalounění z materiálu Recytitan, který je ze 78 procent tvořen recyklovaným PET a ze šesti procent také recyklovanými oděvy. Verze Lodge má pro změnu látku ze tří čtvrtin vyrobenou z vláken z recyklovaného nylonu produkovaného ze starých rybářských sítí a zbytků látek.

Dodejme, že Elroq stojí na platformě MEB, podobně jako Enyaq, s nímž sdílí i rozvor o délce 2785 mm. Celkově je ale kratší a bude mít i o sto litrů menší zavazadlový prostor. K dispozici bude baterie s využitelnými 52, 59 nebo 82 kWh a verze s pohonem zadních nebo všech kol. Nejdelší dojezd u zadokolky s 82kWh baterkou by měl být 560 kilometrů. Maximální nabíjecí výkon bude 175 kW. Premiéru bude mít Elroq 1. října.