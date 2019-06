Automobilky a ekologie: Seat má chodník pohlcující škodliviny, Hyundai neseká trávu

Automobilka Seat a nejen ona se chce podílet na zlepšování životního prostředí. Postavila například největší solární elektrárnu v evropském automobilovém průmyslu a kolem budov Technického centra ve španělském Martorellu pokládá chodník, který díky svému složení pomáhá snížit znečistění. Mnoho automobilek se snaží podnikat kroky k udržitelnému rozvoji a snížení dopadů na klimatické změny nejen tím, že vyrábějí auta s nižšími emisemi, ale zajišťují rovněž ekologičtější výrobu.

"Fotokatalytický chodník je vydlážděný betonovými deskami s povrchovou úpravou, která obsahuje oxid titaničitý. Zajímavou vlastností této sloučeniny je schopnost spustit chemickou reakci, při níž se rozkládají škodliviny v ovzduší, pokud dojde ve stejný okamžik ke vzájemnému kontaktu se škodlivými sloučeninami, světlem a kyslíkem. Škodlivé sloučeniny jsou přeměňovány na dusičnany, rozpustné ve vodě. Chodník se tak sám dekontaminuje, čistí a zabíjí bakterie," vysvětluje Seat ve své tiskové zprávě. Chodník umí snížit znečištění o 40 %.

V tuto chvíli automobilka Seat nechala pokrýt speciálním chodníkem 4000 m2 v okolí areálu a zkoumá využití technologie na dalších 26 000 metrech čtverečních chodníků v celém podnikovém areálu v Martorellu.

Automobilka také využívá nové zařízení v komínech továrny, které získává zpět odpadní teplo z pecí pro sušení nalakovaných karoserií. Horký vzduch, který stoupá komínem, ohřívá kapalinový okruh. Ten se nadále využívá v procesu lakování automobilových karoserií. Díky recirkulaci tepla se do atmosféry vypustí o 2400 tun CO2 za rok méně.

Například automobilka Hyundai, která provozuje továrnu v moravskoslezských Nošovicích, se také zaměřuje na ekologičtější procesy v lakovně. "Závod byl před více než deseti lety postaven jako nejmodernější automobilka v Evropě, a to nejen z pohledu výrobních technologií, ale i energetické účinnosti a čistoty výroby. V lakovnách jsme instalovali spalovací technologie, které s 97% účinností dočišťují vypouštěný vzduch," říká Petr Vaněk z nošovického závodu Hyundai.

Zdaleka největším problémem se šetřením přírodních zdrojů při výrobě aut je však voda. Automobilka Seat se snaží ji šetrně využívat v lakovně, kdy se odvádí do čisticí nádrže. "Do ní přidáváme nezbytné chemické látky, které způsobí oddělení laku od vody. Vyčištěná voda se vrací do procesu v rámci zcela uzavřeného okruhu," vysvětluje Dr. Casas, manažer inženýrských procesů ve společnosti Seat. Voda se recirkuluje také při testu vodotěsnosti karoserie.

V Nošovicích se při výrobě rovněž využívá uzavřený cyklus průmyslové vody, která prochází vlastní čisticí stanicí a neustále se recykluje.

O udržitelný rozvoj se snaží v Evropě také automobilka Ford. Součástí Evropského střediska náhradních dílů a distribuce v německém Kolíně nad Rýnem je fotovoltaická elektrárna. "Každý rok dodá do sítě 1 100 MWh elektřiny. To by stačilo k pokrytí spotřeby 370 průměrných domácností v okolí," uvádí automobilka Ford k tématu ekologičtější průmyslové výroby.

V britském Dagenhamu, kde stojí celosvětově největší závod Fordu na výrobu vznětových motorů, již stojí tři větrné turbíny. Elektřina, kterou vyrobí, kompletně pokryje odběr v budově finální montáže.

Osazením solárních panelů na střechách výrobního závodu se dá zase nadneseně říci, že Seat postavil největší solární elektrárnu v evropském automobilovém průmyslu. Na střechách závodu a krytých parkovišť se instalovalo celkem 53 000 fotovoltaických panelů.

"Jejich plocha je 276 000 m2 , což je srovnatelné s 40 fotbalovými hřišti. Solární elektrárna vyrábí více než 17 milionů kWh elektrické energie ročně s nulovými emisemi, ročně snižujeme emise CO2 o 4250 tun. K pohlcení tohoto množství emisí by bylo zapotřebí 700 000 stromů," vysvětluje Dr. Casas.

K obdobné strategii, která se souhrnně nazývá Green Future, přistupují i další automobiloví výrobci, a to především v Evropě. Například domácí Škoda Auto snížila ekologický dopad výroby ve svých českých závodech snížením spotřeby energie a vody, a tak se emise CO2 při výrobě každého vozu vloni snížily o 25 % ve srovnání s hodnotami z roku 2010. Snížení produkce těkavých látek má zajistit i zprovoznění nové lakovny v Mladé Boleslavi, ke kterému by mělo dojít již ve druhé polovině tohoto roku.

Prostor pro zlepšení při výrobě je také v produkci odpadu. Automobilka Škoda uvádí, že v závodech v Kvasinách a Vrchlabí v roce 2016 vzniklo při výrobě každého auta 6,7 kg odpadu, který končil na skládce. Nyní je to méně než jeden kilogram na vůz.

Závod Hyundai přistoupil také na jeden jednoduchý a současně geniální krok, který pozitivně působí na životní prostředí. Přestal plošně sekat trávu. "Letošní jarní průzkum biologů z Ostravské univerzity prokázal, že areál závodu HMMC se díky záměrně nesečeným bezzásahovým plochám uvnitř areálu stal významným hnízdištěm řady mokřadních ptáků, ale i čejky chocholaté, skřivana polního a dalších druhů," dodává Petr Vaněk z továrny automobilky Hyundai v Nošovicích.