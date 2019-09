Seat chystá na příští rok tři velké novinky včetně španělské Octavie - nového Leonu

Seatu se na českém trhu prodejně relativně daří. Na rozdíl od jiných značek meziročně přišel jen o jednotky procent, a letos dokonce podle slov šéfa českého zastoupení značky Aleše Nováka míří na jeden z prodejně nejlepších roků. A to modelová ofenziva přijede až příští rok, kdy se na trh dostanou hned tři zajímavé novinky.

Z nich byla k vidění zatím jediná. Až sedmimístné SUV Tarraco dostane plug-in hybridní verzi FR, která se co do výkonu zařadí na samotnou špičku nabídky vozu. Kombinace elektrického motoru a benzinového čtyřválce 1.4 TSI nabídne 180 kW a 400 Nm. Na elektřinu umí auto ujet přes 50 km a emise se v kombinovaném cyklu dostanou pod 50 g CO2 / km.

"Pokud všechno dobře dopadne, plug-in hybridní Tarraco půjde do prodeje někdy v polovině příštího roku," říká šéf českého Seatu Aleš Novák. Jestli podobný pohon dostanou i technicky příbuzné modely Škoda Kodiaq a Volkswagen Tiguan Allspace, jisté není. Kombinaci benzinové čtrnáctistovky a elektromotoru, byť v méně výkonné podobě, ale nabízejí i Škoda Superb a Volkswagen Passat GTE.

Nejdůležitějším Seatem příštího roku však bude nová generace Leonu, jejíž premiéru uvidí ženevský autosalon. Ten bude stát na modulární platformě MQB a přinese design podobný velkému SUV Tarraco. Především tvar přední části se stane pro španělskou automobilku typickým. "Na Leonu je zajímavé, že povyrostl jak v pětidveřové verzi, tak v kombíku," předesílá Novák.

Ten také uvedl, že motorová nabídka bude čítat benzinové motory TSI, naftové agregáty TDI, pohon na stlačený zemní plyn a plug-in hybrid. Co se komplexity týká, tak půjde o jedno z nejlépe vybavených aut na trhu. "Pětidveřový model by měl dorazit okolo května nebo června příštího roku," říká Aleš Novák s tím, že první kusy by se teoreticky mohly objevit už v dubnu. "Kombi bude následovat po několika měsících," doplňuje.

Třetí důležitou novinkou Seatu bude elektrický model el-Born, dvojče Volkswagenu ID.3, který Španělé ukázali zatím ve formě konceptu. "To auto je téměř v produkční podobě," říká Aleš Novák.

El-Born dostane elektrickou platformu MEB, výkon až 150 kW, a pokud bude kopírovat německého sourozence, pak také tři velikosti baterie s dojezdem až 550 km. Poháněná budou zadní kola. "Počítáme, že v říjnu příštího roku budeme mít na trhu prvních asi 50 vozů," říká šéf českého Seatu k uvedení vozu na trh.

Nepůjde o první elektromobil značky, tím je elektrický minivůz Mii s výkonem 61 kW a dojezdem 260 km. Na český trh ale vůz nezamíří, podle Aleše Nováka Seat v této části trhu nevidí příliš velký potenciál. Zájemci o elektrické mini koncernu VW tak budou muset ke Škodovce pro Citigoe iV s cenou od 429 900 korun, případně k Volkswagenu pro e-up!.

Ještě letos by přitom španělský výrobce na českém trhu rád atakoval jeden z nejlepších výsledků. Za prvních osm měsíců zatím prodal 4972 automobilů (Svaz dovozců automobilů tam počítá i modely Cupra), o 5,1 procenta méně než loni. To představuje výrazně nižší propad, než jaký je patrný u celého českého trhu.

"Pokud dorazí auta z výroby, tak bychom mohli mít jeden z nejlepších, ne-li nejlepší prodejní rok Seatu na českém trhu," říká Novák. "Z pohledu předání zákazníkům bychom rádi pokořili osm tisíc kusů," doplňuje s tím, že se ale takové číslo nakonec nemusí objevit v registracích. Ne každý totiž vůz po koupi ihned zaregistruje, naopak ještě nějakou dobu jezdí na převozních značkách.

Seat také před nedávnem uvedl sportovní značku Cupra, která zatím nabízí pouze modely odvozené od modelů mateřské automobilky. To se však s příchodem příštího roku změní. "Prvním samostatným modelem Cupry bude Formentor a ten by mohl dorazit ve druhé polovině příštího roku," předpovídá Aleš Novák.

Kříženec SUV a kupé dostal v koncepční podobě stejné plug-in hybridní ústrojí jako Tarraco FR o výkonu 180 kW a s elektrickým dojezdem 50 km. V sériové verzi by se ale měla objevit i čistě benzinová verze. Do nabídky značky Cupra se dostane také nový Leon.

Ve vzdálenější budoucnosti počítá Cupra i s dalším nejspíše vlastním SUV. Naznačuje to alespoň agresivně tvarovaná studie Tavascan, která stojí na 22palcových kolech a tvarem karoserie také spadá do oblíbené kategorie SUV-kupé. Na rozdíl od Formentoru ji Španělé vybavili kompletně elektrickým pohonným ústrojím s výkonem 225 kW.

A protože jeden elektromotor je na přední a druhý na zadní nápravě, je SUV elektrickou čtyřkolkou. Z 0 na 100 km/h se vůz dostane za 6,5 sekundy, na jedno nabití pak dle cyklu WLTP ujede 450 km. Základem Tavascanu je samozřejmě modulární platforma MEB.

Mimochodem Cupra zatím zřejmě nedosáhla v Česku na svůj prodejní potenciál. "Potřebovali bychom více aut, ale pracujeme s tím, co máme k dispozici," podotkl Aleš Novák. Produkce modelů Cupra je totiž omezená.