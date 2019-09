Mělo by BMW koupit Jaguar Land Rover? Výhodné je to pro obě strany, říkají odborníci

Říká se sice "Nevstoupíš dvakrát do stejné řeky", ale přesně to teď navrhují německému BMW analytici ze společnosti Sanford C. Bernstein. Ve zprávě, kterou přinesla agentura Bloomberg, doporučují mnichovskému koncernu, aby si koupil britský Jaguar Land Rover (JLR). BMW přitom již mezi lety 1994 a 2000 výrobce SUV a off-roadů v rámci skupiny Rover vlastnilo.

Celý nákup podle analytiků bude vyžadovat překonání jistých emocionálních zádrhelů. Indická skupina Tata, do níž patří britská automobilka, by musela překousnout vlastní ponížení a neúspěch. V Mnichově pak prý budou muset být odvážnější, ještě tam působí manažeři, kteří si pamatují na nešťastnou epizodu, kdy Land Rover patřil německému výrobci. Související Nejlevnější auto s "průhlednou" kapotou. Test nového Land Roveru Discovery Sport 51 fotografií Výhody jsou ale podle týmu odborníků vedeného Maxem Warburtonem oboustranné. Jaguar Land Rover se potýká s problémy s klesajícím odbytem v Číně, brexitem, ztrátou a v rámci programu úspor musí ušetřit 2,5 miliardy liber, tedy asi 73 miliard korun. I BMW musí šetřit, v jeho plánu je úspora 14 miliard dolarů (necelých 330 miliard korun). A i Němce ohrožuje obchodní napětí mezi USA a Čínou nebo brexit. V Británii vyrábí vozy značek Mini a Rolls-Royce. Podle analytiků je ale spojení pro obě firmy důležité z jiných důvodů. "BMW má spoustu hotovosti, jeho další růst ale omezují limity vlastních značek," tvrdí. Jaguar Land Rover by naopak mohl těžit ze snížení (nejen) výrobních nákladů. Britský koncern by BMW vyšel na odhadovaných devět miliard liber (asi 263 miliard korun), Němci by ale díky jeho nákupu mohli zvýšit svoje příjmy o dvacet procent, odhadují lidé ze společnosti Sanford C. Bernstein. Představitelé automobilek se k jejich návrhům ale zatím staví vlažně. Zástupci koncernu Tata se k celé věci zatím ani nevyjádřili, BMW jakýkoli nákup akcií Jaguaru Land Roveru vyloučilo. Související BMW řady 3 je bavorskou Octavií. Jako jedni z prvních jsme vyzkoušeli novou generaci 36 fotografií Obě automobilky nicméně již spolupracují: například na vývoji další generace elektromotorů. A spekuluje se i o tom, že by Jaguar Land Rover mohl od BMW kupovat i spalovací motory. Ve stínu přísnějších emisních norem a omezení vypouštěných skleníkových plynů je ostatně jejich další vývoj pro relativně malou automobilku poměrně náročný. Značky Jaguar a Land Rover v posledních třiceti letech patřily celé řadě automobilových gigantů. Obě byly začátkem 21. století součástí prémiové divize amerického Fordu. Těsně před bankrotem je ale prodal indické Tatě, která obě automobilky zachránila a dlouhou dobu pod jejím patronátem prosperovaly. Indický konglomerát ale kvůli problémům britského koncernu nyní podle neověřených zpráv skutečně zvažuje minimálně prodej podílu. Tuto informaci zástupci Taty ale popřeli.