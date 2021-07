S Hyundaiem i30 k Lago di Garda. Jezero, u kterého zapomenete, že existuje Chorvatsko

Nejméně 18 mrtvých a deset zraněných si ve středu vyžádala dopravní nehoda v severoindickém státě Uttarpradéš. Příliš rychle jedoucí nákladní automobil při ní narazil do přeplněného patrového autobusu, informovala agentura Reuters s odvoláním na místní policii.

Nehoda se stala na dálnici nedaleko města Barabanki. V autobuse jelo asi 150 cestujících, když do něj narazil nákladní vůz. Nejméně deset lidí bylo přepraveno do nemocnic v Lakhnaú, metropoli Uttarpradéše. Podle některých informací se autobus porouchal a nákladní vůz do něj narazil poté, co s ním řidič na dálnici zastavil.