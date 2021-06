Z hranaté krabice elegantní dáma. Dacia Logan opustila nízkou cenu i laciný dojem

Novou Dacii Logan už nekoupíte pod 300 tisíc. Po patnácti letech, kdy ceny začínaly jedničkou, to je skoro šok. Stejné překvapení ale budí suverénní a uhlazený vzhled vozu. "Tohle že je Dacia?" zeptalo se nás během týdne hned několik lidí. Stejně tak dospěl komfort jízdy, přestože mechanický základ zůstává jednoduchý a robustní. Což platí i o motoru s tovární přestavbou na LPG.

S podobnými reakcemi jsme se setkali už začátkem roku, když jsme testovali hatchback Sandero. S ním Logan sdílí skoro všechno, liší se jen prodlouženou karoserií s odděleným kufrem. Zejména příď s moderní maskou a ornamenty diodového denního svícení působí zcela evropsky. Možná dokonce evropštěji než některé výrobky z Itálie.

Záď je aerodynamicky skloněná, víko kufru krátké a nakládání rozměrnějších zavazadel obtížnější. Také proto nejsou v Čechách sedany tolik oblíbené. Logan dříve nabízel i prostorné kombi, to teď ale nahradí malá dodávka na bázi Renaultu Kangoo.

Interiér je ve vyšších výbavách vystrojený velmi pěkně, palubní desku i okolí dveřních madel zdobí textilní výplně, ducha doby kopíruje samostatně stojící obrazovka s jednoduchým a přehledným menu. Navíc je do ní vtělený i praktický držák mobilu. Pokud ho používáte pro navigaci, máte ji přímo před očima a odpadají nevzhledné špunty na čelním skle.

Kromě estetiky nám vyšší výbava Comfort usnadnila i hledání pozice za volantem. U levnější Essential bychom totiž museli připlatit 4500 Kč za podélný posuv volantu a výškové seřízení sedadla. Celkově je kabina Loganu příjemné místo k životu pro všechny smysly. I vzadu se sedí celkem pohodlně, jen klesající střecha ubírá centimetry nad hlavou citelněji než v Sanderu.

Další rozdíl je pod kapotou. Zatímco Sandero může pohánět atmosférický motor 1.0 SCe, pro Logan je k dispozici jen přeplňovaná verze 1.0 TCE, a to výhradně v úpravě na LPG. Výhodou je levnější provoz a odborně provedená přestavba s tankovacím hrdlem vedle benzinové nápusti a tovární záruka s možností prodloužení až na pět let.

Dacia Logan TCe 100 LPG Motor: zážehový 3válec, 999 cm3, turbo

Výkon: 74 kW v 5000 ot./min. (LPG), 67 kW ve 4600-5000 ot./min. (benzin)

Točivý moment: 170 Nm při 2000 ot./min. (LPG), 160 Nm při 2100-3750 ot./min. (benzin)

Nejvyšší rychlost: 186 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 11,6 s

Kombinovaná spotřeba: 6,9-7,3 l LPG/100 km, 5,3-5,6 l benzinu/100 km

Objem zavazadlového prostoru: 528 l

Cena od: 304 900 Kč

Motor běží na obě paliva tiše a kultivovaně. Z nejnižších otáček se chvilku nadechuje, ale jakmile ho turbo dostane do správného tlaku, podává přesvědčivou sílu na svižný pohyb ve městě i stoupání do táhlých kopců po dálnici. Šestistupňová převodovka ho i při 130 km/h drží na poklidných 2600 otáčkách a spotřeba se průměrně vejde do osmi litrů. Čtyřicetilitrová nádrž na LPG pak vystačí na 500 kilometrů.

Ceny propan-butanu se nyní pohybují kolem 14 Kč/l, takže i provozní náklady vycházejí podobně jako jezdit za 3,6 litru benzinu. Pak vypadá příznivěji i pořizovací cena. Chudší Logan Essential stojí 304 900 Kč, náš Comfort začíná na 331 900 Kč. S příplatky za bezklíčové odemykání, samočinnou klimatizaci, vyhřívaná sedadla, navigaci a parkovací kameru to vše vyjde na 359 900 Kč.

Čísla jsou to vyšší, než bychom dříve od Dacie čekali. Levněji však dnes vycházejí jen úplné miniatury jako Fiat Panda. Logan s pohodlným místem pro čtyři dospělé, velkým kufrem a kultivovaným vystupováním stále patří poměrem výkonu a ceny k nejzajímavějším nabídkám.