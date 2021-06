Hyundai, které má větší kufr než konkurenční Škoda Kamiq. Bayon láká na cenu a vzhled

Se slzou v oku se někteří lidé loučili s ix20. Malé Hyundai přesně sedlo do vkusu Čechů, kteří toužili po univerzálním, nenáročném voze, bez zbytečných technických výdobytků. Prodával se od roku 2010 a výroba skončila před dvěma lety. Na něj by nyní rád navázal model Bayon. Už to není menší MPV, ale crossover konkurující například Škodě Kamiq. Chce oslovit vzhledem.

Hyundai má nyní v nabídce několik SUV: (od největšího) Santa Fe, Tucson a Konu, Bayon je tedy nejmenším přírůstkem. A výrobce by rád přesvědčil své zákazníky, že Bayon je duchovním nástupcem ix20. I když mělo malé MPV mnoho kvalit - praktický interiér, velký kufr, jednoduchou techniku, rozumný poměr ceny a výbavy a image odolného auta -, sexy design mezi ně nepatřil. Bayon naproti tomu na atraktivní vzhled vyložené láká - je velice odvážný, ale jak dokazuje sílící přítomnost Tucsonů na českých silnicích, dynamický kabát současných Hyundaiů se zákazníkům evidentně zamlouvá. Bayon na silnici zkrátka nepřehlédnete, má výrazné dělené přední světlomety. Vedle šikmých pruhů denního svícení kopírujících hranu kapoty má hlavní světlomety spojené s přívody vzduchu, výraznou masku chladiče a plastovou ochranu boků. Příplatková sedmnáctipalcová kola dostala slušný profil a zvyšují světlou výšku auta, takže se s ním majitel nebude bát vyjet k chalupě. Bayon využívá platformu modelu i20, díky zvýšené konstrukci se do něj ale dobře nastupuje, jak si to dnes doba ostatně žádá. Láká také na kufr, v základu jeho velikost dosahuje hodnoty 411 litrů, čímž překonává dokonce Škodu Kamiq (400 l). Jde ale o verzi s nehybridní pohonnou jednotkou, ta má kufr menší, kvůli baterii do něj výrobce nemůže započítat vanu pro rezervní kolo. Není bez zajímavosti, že Bayon má dokonce objemnější kufr než větší model Kona. Bayon využívá podvozek i20. Je komfortní, nezáludný. | Foto: Hyundai Co se interiéru týče, je na poměry velikosti auta příjemně prostorný, i dozadu si sednou dva dospělí. Kabina je solidně postavená a působí odolně, i když designem na první pohled (na rozdíl od exteriéru) za srdce úplně nevezme. Nejvýraznějším detailem je lišta se žebrováním, do které jsou integrované také větráky klimatizace. Bayon nabízí ve své třídě nadprůměrně bohatou bezpečnostní výbavu, tedy aktivní asistent udržující vůz v pruzích, adaptivní tempomat využívající data z navigace a s inteligentním omezovačem rychlosti, asistent dálkových světel a nouzové brzdění. A když opouštíte auto, zeptá se vás, jestli jste vzadu nenechali spící dítě. Pohonné jednotky sdílí s i20, tedy jak atmosférickou čtyřválcovou dvanáctistovku s pětistupňovým manuálem, tak litrový tříválec se 74 kW, případně mild-hybridní variantu téhož motoru s 88 kW a chytrou manuální převodovkou, anebo 7stupňovou dvouspojkovou. Měli jsme možnost se Bayonem krátce svézt. Crossover v červeném laku v kombinaci s černou střechou a na slušivých 17" kolech vypadá opravdu k světu. Uvnitř se sedí komfortně, a to zejména na příplatkových výrazněji tvarovaných sedadlech, je tu i dost odkládacích ploch. Zatímco základní Bayon začíná na ceně 349 990 Kč, testovaný kousek vyšel skoro na 660 tisíc korun, výbava vozu byla však rozsáhlá. Chováním na silnici Bayon potěší všechny ty, kteří se v autě chtějí cítit pohodlně, bezpečně a jistě. Vůz je naladěný především na komfort, má ucházející odhlučnění, při jízdě vás nic neruší. Vrcholná motorizace s dvouspojkovou převodovkou sice nebude nejprodávanější variantou, ta však řadí výborně, hladkost chodu by jí mohly DSG převodovky od VW závidět. Jestli jde skutečně o nástupce ix20, asi ukáže zájem zákazníků, Bayon se po prvním seznámení jeví jako atraktivní, přitom velmi praktické, jízdně nenáročné a komfortní auto. Tak levné jako ix20 není, ale v porovnání s konkurencí patří mezi ta nejdostupnější.