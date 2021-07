Konečně elektromobil v nejpraktičtější možné karoserii. Test Peugeotu e-Traveller

Stávající nabídka elektromobilů na trhu nadále nepokrývá všechny segmenty. Elektrické kombi nabízí snad jen britsko-čínské MG a to se neprodává v Česku. Podobně jako zájemci o kombíky na tom donedávna byli ti, kdo by chtěli velké rodinné elektroauto. Na výběr měli pouze Mercedes EQV, pak ale přišel koncern Stellantis se svými středními dodávkami do zásuvky.

Jednu z nich, Peugeot e-Traveller, jsme si vzali na test. Stejné hodnocení ale můžete aplikovat i na Citroën Ë-Spacetourer a Opel Zafira-e Life, protože stejně jako ve spalovacích verzích se tahle tři auta liší jen světly, nárazníky a logy na volantu.

A když už jsme u těch odlišností, elektrovarianty vypadají skoro stejně jako jejich dieseloví sourozenci. Peugeot nese jen dvoubarevného lvíčka, má zaslepenou jednu z mřížek chladiče a na levém předním blatníku je dobíjecí konektor. Autu dokonce zůstalo víčko od nádrže, ale to je zalepené. Naftu do něj skutečně nenatankujete.

Stejná pohádka je to uvnitř. I elektroverze nabízí stejně prostorný interiér, v našem případě s osmi místy k sezení. Sedadla ve druhé a třetí řadě jdou posouvat, sklápět, a když si namasírujete svaly, tak je pro maximální možný přepravní prostor vymontujete. Stejně jako u konkurence se totiž člověk musí smířit s tím, že po sklopení se opěradla nesrovnají s podlahou.

Kufr testované verze se standardní délkou pojme za třetí řadou sedadel papírově úctyhodných 603 litrů, je však také hodně vysoký a velice krátký. Větší náklad tak snadno prohraje souboj s gravitací a člověk si musí pomoci minimálně sklopením zadních opěradel.

Peugeot naštěstí myslí i na ty, kteří by raději velký kufr a osm míst nepotřebují, auto se dá za stejnou cenu objednat i v pětimístném uspořádání. Doprostřed lze místo třímístné lavice pořídit dvě samostatné a otočné sedačky za dvacet tisíc.

K praktickému interiéru patří i usedlá a přehledná palubní deska, kde má většina funkcí své vlastní tlačítko. Platí to i o nastavení head-up displeje. Změnily se tu budíky, místo otáčkoměru je ukazatel využití energie a místo teploty motoru řidič vidí, kolik elektřiny aktuálně "žerou" topení a klimatizace. Místo páky převodovky tu pak je jednoduchý páčkový volič pro přepnutí mezi zpátečkou a jízdou vpřed.

Elektrický Traveller je jednoduše dalším příkladem elektropolitiky bývalého PSA, podle níž mají verze do zásuvky působit stejně jako ty spalovací. To platí i o nenuceném účinku rekuperace po uvolnění plynu a nemožnosti auto přepnout do "jednopedálového" režimu. V případě Travelleru mají navíc obě verze i podobnou užitečnou hmotnost lehce pod jednou tunou a tomu odpovídající tužší odpružení.

Liší se hlavně tím, co je uvnitř. Pod kapotou je místo naftového dvoulitru elektromotor o výkonu 100 kW a pod podlahou baterie s celkovou kapacitou 50 nebo 75 kWh. Pohonné ústrojí vychází z elektrického Peugeotu e-208, osobní dodávka má jen kratší převod, aby "jela".

Se 100kW elektromotorem ale e-Traveller není žádná Tesla, maximální výkon je navíc dostupný jen v dynamickém módu, který je ideální pro předjíždění. V normálním módu je dostupných jen 80 kW a v rychlostech okolo 100 km/h již elektrický Peugeot působí poměrně vlažně. Pro maximální úsporu energie je tu ještě ekomód, kde je k dispozici jen 60 kW a omezí se v něm i výkon nepřesvědčivé klimatizace.

Zásadní otázkou je pochopitelně dojezd. My jsme testovali variantu s menší baterií, která má využitelnou kapacitu asi 45 kWh. Umírněné tempo po okreskách znamenalo v létě spotřebu 22,9 kWh / 100 km, což odpovídá cca 196 km tichého dojezdu.

Na dálnici (maximální rychlost je 130 km/h, s ohledem na dojezd je lepší jet spíše stodvacítkou) spotřeba kvůli neaerodynamické karoserii Travelleru citelně vzrostla, takže celkový průměr skončil na 25 kilowatthodinách a průměrném dojezdu asi 180 km.

Těžko odhadnout, kolik Traveller ujede v zimě, autu chybí nejspíše kvůli nedostatku místa v přídi tepelné čerpadlo, které by zajišťovalo efektivnější topení.

Omezený dojezd částečně vyřeší větší baterie. Za jejích celkových 75 kWh se ale připlácí takřka 200 000 korun.

Peugeot si naštěstí umí pomoci rychlým dobíjením. Pro domácí použití je k dispozici 11kW AC dobíječka a na veřejných rychlostanicích auto zvládne i 100 kW, takže 50kWh verze je z nuly na 80 procentech baterie za půl hodiny a kvůli nízké kapacitě akumulátorů rychlost dobíjení zásadním způsobem neomezují ani pomalejší 50kW stanice, kterých je v Česku většina.

Stálost výkonu by mělo zajistit chlazení baterie, která je napojená na klimatizační systém kabiny.

Nový e-Traveller ukazuje, že nová generace elektrododávek se výrazným způsobem posunula jak v dojezdu, tak v rychlosti dobíjení. Vždyť když jsme před dvěma lety testovali elektrický "plechový" Mercedes eVito, bylo rádo za to, že ujelo 120 km na jedno nabití, a ještě navíc se dalo připojit jen k pomalému AC wallboxu.

Tím vším se logicky rozšiřuje okruh zákazníků, pro které by takové auto dávalo smysl. I verze s menší baterkou by mohla uspokojit taxikáře, který celý den pendluje třeba mezi letištěm a hotely v centru Prahy. Pokud by potřeboval nabíjet, tak by mu nejspíš stačilo jedno krátké "cucnutí" u McDonald’s na Divoké Šárce.

Peugeot e-Traveller 50 kWh Allure Motor: synchronní elektromotor s permanentními magnety

Celkový výkon: 100 kW

Točivý moment: 260 Nm

Nejvyšší rychlost: 130 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 13,1 s

Kapacita baterie: využitelná 45,0 kWh, celková 50,0 kWh

Dojezd: až 230 km (dle WLTP)

Objem zavazadlového prostoru: 603 l (za sedadly ve třetí řadě)

Cena: od 1 488 300 Kč s DPH

Jenže je tu také cena, ta je sice o poznání nižší než u takřka dvoumilionového Mercedesu EQV, ale stále výrazně vyšší než u konvenčního nafťáku. Elektroverze s menší baterií a standardní délkou karoserie vyjde v testované luxusní variantě Allure na 1 488 300 korun s daní, dvoulitrový diesel o výkonu 132 kW s automatem v Travelleru však stojí o 230 000 korun méně a - ruku na srdce - se 70litrovou nádrží je o poznání univerzálnějším autem, které lépe zastane rodinnou službu.