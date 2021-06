Nemáte dva miliony na BMW X6? Vyzkoušeli jsme zmenšeninu od Renaultu za 620 tisíc

BMW možná zvýšené čtyřdveřové SUV-kupé nevymyslelo, ale úspěch jeho X6 jednoznačně inspiroval celou řadu výrobců. A nejen konkurenční Mercedes s modelem GLE Coupé, svoji vlastní X6 má teď i francouzský Renault. Jmenuje se Arkana a díky tomu, že je menší a nehonosí se roztočenou vrtulí nebo třícípou hvězdou na přídi, nenosí ani milionovou cenovku. Jaká je tahle dostupná miniX6?

Že jste už Arkanu někde viděli? Ano, celosvětově se o žádnou novinku nejedná. V Rusku Renault své SUV-kupé představil již v roce 2018 na moskevské autoshow a na trh ji tamtéž uvedl v roce 2019. Ač ale tamní auto vypadá podobně jako to, co se naparuje v českých showroomech francouzské značky, technicky jsou jiná.

Zatímco ruská Arkana využívá techniku Dacie Duster a mimo jiné díky tomu může nabídnout pohon všech kol, ta evropská vychází z druhé generace crossoveru Captur. Úplně evropská tedy také není, protože jako Renault Samsung XM3 vznikla původně pro jihokorejský trh. Použitá platforma znamená, že je sice jen a pouze předokolkou, ale zase ji může pohánět příplatkový hybrid a to se v Evropě kvůli emisím počítá víc než schopnost hrabat všemi čtyřmi.

Arkana je tak pro Captur tím, čím je BMW X6 pro konvenční X5. Tomu odpovídá i vzhled, designérům Renaultu se umně povedlo naroubovat proporce X6 na menší technický základ a vše zkombinovat s pro značku dnes typickým pojetím přídě a zádě.

První pohled do ceníku však ukáže propastný cenový rozdíl. Captur se dá pořídit o 210 000 korun levněji než Arkana. A to je pořádný příplatek za styl. Jenže to má háček, Arkana startuje na 620 000 korunách s jednatrojkou o výkonu 103 kW a sedmistupňovým dvouspojkovým automatem, její základní výbava Zen navíc odpovídá spíše Capturu ve verzi Intens. Zcela srovnatelný Captur by tak vyšel na 573 000 korun.

Jakmile tedy člověk začne srovnávat odpovídající, zjistí, že reálný příplatek oproti dárci techniky je 47 000 korun. A za peníze navíc nedostanete jen stylovější, ale (a to u X6 tedy skutečně neplatí) překvapivě praktičtější auto.

Je to dáno tím, že Arkana má o osm centimetrů delší rozvor než Captur, a celkově je dokonce delší o 34 centimetrů. Pod výklopnou stěnou splývavé zádě ukrývá dokonce 513litrový kufr.

Arkana tak velikostně přerůstá dokonce větší model Kadjar a délkou se posouvá spíše do třídy Karoqu, zde už šestisettisícová cena s ohledem na výbavu a pohonné ústrojí není ničím výjimečná.

Dalo by se logicky čekat, že takové srovnání bude Arkanu nějakým způsobem diskvalifikovat, ale nešťastným dědictvím po Capturu je v tomto ohledu jen užší interiér, pouze jednozónová automatická klimatizace a kratší zadní sedák, který i menšímu dospělému špatně podpírá stehna. Místa pro kolena je uvnitř jinak dost a prostor pro hlavu také stačí.

Obzvlášť u testované verze nejvyšší výbavy R.S. Line, která je pro Renault tím samým, čím je pro BMW nezbytný sportovně laděný M paket, potěší dobře vybrané materiály, ani karbonový dekor nepůsobí nikterak lacině.

Pro Renaulty posledních let je typická i velice dobrá ergonomie - klimatizace se ovládá velkými kolečky, když vás zlobí držení v jízdním pruhu, vypnete ho tlačítkem nalevo od volantu, to samé platí také o stop-startu. Srozumitelná menu má i vestavěná navigace s na výšku orientovaným 9,3" dotykovým displejem.

Výrobce si ale dal záležet i na podvozku. Arkana i na 18" kolech testovaného R.S. Line jemně utlumí většinu nerovností, a to navzdory jednoduché zadní nápravě. Potěší i přesné řízení a dospělé, čitelné jízdní vlastnosti, komfort Arkana nevyměnila za přílišné náklony nebo neohrabanost v zatáčkách.

Stejně tak důstojný je i základní 103kW motor. Alianční jednatrojka se nejlépe cítí ve středních otáčkách, někde mezi dvěma a čtyřmi a půl tisíci nabídne solidní zátah. Točit motor výše nemá smysl, úplnému podtáčení se pak vyhýbá i sedmistupňový dvouspojkový automat. Ten nefunguje špatně, řadí poměrně plynule, ale své rezervy má: zejména v pomalejších reakcích na povely pádly pod volantem. Když mu ale do práce mluvit nebudete, důvod ke stížnostem nenastane.

To samé se dá říct i o sedmilitrové spotřebě v příměstském provozu, ta prostě odpovídá velikosti auta a výkonu motoru.

Nový šéf Renaultu Luca de Meo sleduje uvedením původem korejské Arkany jasný cíl: chce prodávat auta s vyšší marží, na kterých jeho firma více vydělá. Skeptický cynik si to může přeložit tak, že se Renault snaží za více prodat horší auta a odnáší to zákazník.

Renault Arkana TCe 140 EDC R.S. Line Motor: benzinový 4válec, 1333 cm3, turbo

Výkon: 103 kW při 4500-6000 ot./min.

Točivý moment: 260 Nm při 1750-3500 ot./min.

Nejvyšší rychlost: 205 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 9,8 s

Kombinovaná spotřeba: 5,9 l/100 km (WLTP)

Objem zavazadlového prostoru: 513 l

Cena: od 798 000 Kč (test. vůz 843 500 Kč)

Jenže Arkana ve své podstatě není špatnou nabídkou. Je větší a praktičtější než Captur, vypadá dobře, lépe jezdí a příplatek oproti výchozímu modelu je po dorovnání výbavy vlastně velice rozumný. Pro nás je tenhle malý velký crossover zatím jedním z nejpříjemnějších překvapení roku 2021.