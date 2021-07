Škoda Octavia už není nejprodávanějším autem v Česku. V pololetí se dařilo Mercedesu

Český trh s novými auty si za první pololetí roku 2021 docela výrazně polepšil. Prodalo se o skoro 18 tisíc vozidel více než loni a celkové číslo tak opět překonalo hranici sta tisíc automobilů. Dominantním hráčem na trhu zůstává Škoda, dařilo se ale například i Mercedesu, Fordu nebo Seatu.

Mezi lednem a červnem letošního roku se v Česku prodalo 112 805 nových osobních automobilů, tvrdí statistky Svazu dovozců automobilů (SDA). To je číslo o 18,71 procenta nebo také 17 776 automobilů lepší než za stejné období loni. Je však třeba mít na paměti, že právě v první polovině loňského roku začala celosvětová pandemie onemocnění covid-19, nejen v Česku tak byla na jaře přijata řada opatření zabraňujících šíření onemocnění. Dealerství jednotlivých automobilek proto byla zavřená a stála i celá výroba nejen v Česku, ale i jinde ve světě.

Celosvětová pandemie ovlivňuje nejen průmysl sice i v letošním roce, nicméně jej zasáhla přece jen o něco méně než loni. Třeba výroba se letos nezastavila, byť ji pro změnu ovlivňuje mimo jiné i nedostatek čipů. I tím tak lze vysvětlit meziroční relativně znatelný nárůst.

Ovšem pokud letošních 112 805 automobilů budeme srovnávat s dobou před pandemií, tak třeba s rokem 2019 klesly prodeje o 12,21 procenta. Tehdy se prodalo za pololetí 128 498 automobilů, v první půlce roku předchozího dokonce 143 784 aut. Připomeňme, že rok 2018 byl na svém konci s více než 261 tisíci prodanými vozy druhým nejlepším v historii. Přesto je však třeba podle partnera společnosti EY pro automobilový průmysl Petra Knapa meziroční nárůst o skoro 19 procent o něco vyšší, než předpokládal.

Letos se nicméně nedá očekávat, že by prodeje vystoupaly na hodnoty před pandemií koronaviru. Třeba poradenská společnost PwC i tak předpovídá, že se letos prodá do konce roku zhruba 224 tisíc automobilů, tedy asi 90 procent objemu z roku 2019.

Podle Petra Knapa však pro následující měsíce zůstávají neznámou reálné výrobní kapacity jednotlivých automobilek a s tím související dodávky automobilů. "Řada modelů se v těchto dnech objednává už s dodáním a registrací v příštím roce," říká. Další riziko podle něj představuje vývoj zájmu firemních zákazníků, kteří kupují téměř čtyři z pěti nových aut, respektive dostupnost jimi požadovaných verzí automobilů. Opět to tak souvisí s výrobními kapacitami.

"Část firemních zákazníků už chce testovat alternativní pohony, ale nemusí najít správné modely a za správnou cenu. Někteří mají ještě prostor prodloužit si využívání stávajících vozů za dobrých podmínek - zůstatková hodnota mladých ojetin roste," popisuje Knap také s tím, že řada firem na tom momentálně není ekonomicky úplně nejlépe.

"Proto bych viděl možný nárůst celoročních registrací v meziročním intervalu pěti až dvanácti procent, tedy na 213 až 227 tisíc nových osobních vozů," dodává partner EY pro automobilový průmysl.

Mezi značkami celkem dominantně vede Škoda, která jen těsně nedosáhla na 40 tisíc prodaných vozů. Její tržní podíl je přes 35 procent, přesto meziročně o více než tři procenta klesl (oproti roku 2019 ale naopak mírně stoupl). Druhý Volkswagen si prohodil své místo s Hyundai, přičemž jde o jediné dvě další značky, které za prvních šest měsíců prodaly přes 10 tisíc aut, a jejich tržní podíl přesáhl devět procent.

Nejprodávanější značky nových aut za 1-6/2021

Značka Prodeje Meziroční změna 1. Škoda 39 644 ks +8,46 % 2. Volkswagen 10 463 ks +36,50 % 3. Hyundai 10 225 ks +27,83 % 4. Toyota 5130 ks +22,73 % 5. Mercedes-Benz 4945 ks +49,58 % 6. Peugeot 4514 ks +26,66 % 7. Kia 4388 ks +12,89 % 8. Ford 4184 ks +82,39 % 9. Seat 3760 ks +76,61 % 10. Dacia 3210 ks -32,02 %

Výrazně se dařilo pátému Mercedesu, který se dostal na skoro pět tisíc prodaných kusů a tržní podíl 4,38 procenta, a Fordu s nárůstem přes 82 procent. Do nejlepší desítky se vrátil i Seat a prakticky všechny značky v ní si oproti roku 2020 výrazně polepšily. S jedinou výjimkou - Dacia meziročně spadla o 32 procent a 1512 prodaných automobilů, ze čtvrtého místa loni tak klesla na desáté. Celkem si vozy rumunské značky našly 3210 majitelů, přitom ještě před dvěma lety jich bylo 9032 a celkově byla Dacia třetí mezi značkami. A propad zaznamenal i Renault, který se dostal dokonce mimo nejlepší desítku na 11. místo.

Jestliže mezi značkami se překvapení čekat nedalo, mezi nejprodávanějšími modely jedno čeká. Fabia totiž na čele žebříčku vystřídala Octavii, kterou překonala o 119 prodaných kusů. Malá škodovka přitom své kompaktní sestře dýchala na krk už v prvním čtvrtletí letošního roku. Oba modely nicméně meziročně poklesly - Fabia o tři a Octavia o 24 procent. Výrazně se zadařilo mladoboleslavským SUV Karoq a Kamiq na třetím a čtvrtém místě, které si shodně polepšily o více než dvě tisícovky prodaných kusů.

Nejoblíbenějším zahraničním vozem, byť i to by se vzhledem k výrobě v Nošovicích dalo dát do uvozovek, je Hyundai i30 s 5,5 tisíce prodaných kusů. Zpět mezi deset neprodávanějších se vyšvihl Volkswagen Golf, a to na úkor Kie Ceed. Ve druhé desítce stojí za zmínku Ford Puma, který se stal nejprodávanějším modelem své značky, přestože jde o loňskou novinku. Výrazně si polepšily i Seat Arona nebo Peugeot 2008, naopak zásadní propad zaznamenalo Hyundai i20, které úplně vypadlo z nejprodávanější dvacítky. Na dvacet nejprodávanějších nových aut v Česku se můžete podívat v úvodní galerii.

Mezi segmenty bez překvapení naprosto dominují SUV se skoro 48 tisíci registracemi a více než 42 procenty trhu. Následují kompakty a malá auta.

Jak populární byly v prvním pololetí jednotlivé segmenty

Segment Prodeje Nejprodávanější model Prodeje Miniauta 1854 ks Hyundai i10 372 ks Malá auta 16 091 ks Škoda Fabia 8011 ks Kompakty 26 960 ks Škoda Octavia 7892 ks Střední třída 6258 ks Škoda Superb 3239 ks Vyšší střední třída 1493 ks Mercedes-Benz třídy E 489 ks Luxusní auta 357 ks Mercedes-Benz třídy S 299 ks Sportovní auta 725 ks BMW řady 4 79 ks MPV 8332 ks Citroën Berlingo 808 ks SUV 47 850 ks Škoda Karoq 5878 ks

Pohon všech kol si v první polovině roku dopřálo 20 982 zákazníků, to znamená 18,6 procenta všech prodaných nových aut. Nejoblíbenější je Škoda Kodiaq s 2902 prodanými kusy, přes tisícovku se dostala ještě Škoda Superb. Třetí je Hyundai Tucson.

Nejoblíbenějším palivem zůstává benzin, následují naftové automobily. Hybridů, těch klasických i mildhybridů, se prodalo 8876. Nejpopulárnějším hybridem je Toyota RAV4 následovaná Toyotou Corolla a Fordem Puma.

Mezi alternativními pohony se nejvíce dařilo plug-in hybridům, kterých se za pololetí prodalo 2187. Největší porci z nich si na své konto připsala Škoda, konkrétně třeba Octavií iV se prodalo 500. Následují elektromobily, těch bylo 1262, přičemž do této hodnoty počítáme i 119 Tesel, které SDA nerozlišuje podle modelové řady. Nejpopulárnějším elektroautem je Škoda Enyaq iV.

Prodeje elektrických a plug-in hybridních modelů

Elektromobily Prodeje Plug-in hybridy Prodeje 1. Škoda Enyaq iV 389 ks Škoda Octavia 500 ks 2. Hyundai Kona Electric 96 ks Škoda Superb 274 ks 3. Volkswagen ID.4 94 ks Seat Leon 246 ks 4. Škoda Citigo-e iV 72 ks Mercedes-Benz GLE 140 ks 5. Volkswagen ID.3 60 ks BMW X5 75 ks

Vozů s pohonem na zkapalněný ropný plyn LPG se prodalo 996 kusů, drtivá většina z nich nosí značku Dacia, zlomek má logo Renaultu. Na stlačený zemní plyn CNG jezdí v Česku 413 nových aut, všechny náleží do koncernu Volkswagen. Dominantní je z něj mladoboleslavská Škoda.

Dodejme, že v samotném červnu se prodalo 22 561 automobilů, o necelých devět procent aut více než loni (a také více než v červnu 2019). Nejoblíbenější byla Škoda Fabia, na druhé místo se dostalo SUV Kamiq a až třetí skončila Octavia.

V galerii se podívejte na 20 nejprodávanějších nových aut v Česku za první pololetí roku 2021.