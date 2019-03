Za volantem nejluxusnějšího SUV světa. Test Rolls-Royce Cullinan

Na Cullinan je potřeba dívat se optikou těch, kteří na něj mají finance. Protože kritizovat Rolls-Royce za to, že stvořil SUV, může ve skutečnosti jen ten, který si ho nemůže dovolit. Je totiž přesně takový, jaký ho zákazníci chtěli. Nejluxusnější univerzální auto světa, ve kterém se dá důstojně přejet z opery do soukromé luxusní rezidence, ale lze ho používat i k obyčejnějším činnostem, které bohatí lidé dělají neméně rádi - třeba vyrazit na lyže.

"Naše vozy si nekupují lidé proto, že je potřebují. Na Rolls-Royce se nelze dívat jako na auto, ale jako objekt, po kterém musíte toužit," říká Eva Kadlecová z českého zastoupení značky Rolls-Royce.

V těchto slovech je velký kus pravdy, jakkoli se to pro většinu smrtelníků může zdát přinejmenším zvláštní. Vozy, které jsou právem považovány za nejluxusnější na světě, si mnozí (nejen) čeští zákazníci vybírají několik let. Pořizují si je až ve chvíli, kdy si podle slov Evy Kadlecové sami sobě tuto radost dovolí, ačkoli finančně by mohli mít Rolls-Royců v garáži klidně deset.

Phantom, vlajková loď britsko-německé značky, totiž není univerzálním vozem na každý den, což ostatně platí i pro Ghost, Wraith i Dawn. Jenže právě po takovém zákazníci volali už několik let, přiznávají v godwoodské továrně. Jejich žádosti byly vyslyšeny, a tak automobilka vloni uvedla na trh Cullinan, první SUV s pohonem všech kol v nabídce značky.

Design je otázkou vkusu, a jestli se vám líbí, necháme na vás. Každopádně právě vzhled Cullinanu mnozí řeší ze všeho nejvíce. Jeremy Clarkson si před nedávnem posteskl, že mu ho automobilka nechce půjčit, prý proto, že by řekl, že je ošklivý.

Odráží ale to, že chování zákazníků, pro které nejsou finance problém, se v posledních letech radikálně změnilo. Porsche už své zpočátku cejchované "enfant terrible" léta vyrábí, Cayenne z mediálního otloukánka vyrostl v nejprodávanější model značky a dočkal se druhé generace, Bentley přišlo s Bentaygou, Lamborghini nabízí Urus, Aston Martin přispěchal s DBX a Ferrari? Ani to nezůstává v koutě a své SUV Purosangue vypustí na silnice co nevidět.

Nelze se divit, že na zájem o univerzálnější vůz s vyšší stavbou karoserie od dříve přísně tradičních luxusních anebo sportovních značek se rozhodli reagovat i v automobilce s největší prestiží na světě.

Felix Kilbertus, jeden z designérů exteriéru (rozhovor s ním čtěte níže) ale uznává, že s návrhem Cullinanu museli pracovat velmi obezřetně, tak, aby dostál léta budovanému renomé značky, byl tedy vrcholem automobilového luxusu a výjimečnosti a zároveň nabídl to, co bohatá klientela chce - auto, se kterým se dá jezdit bez obav kamkoli, třeba s rodinou na výlety i mimo hladký asfalt. Neméně se ale bude hodit v zemích, jako je Saúdská Arábie nebo Rusko…

Úspěch je to obrovský, automobilka nyní eviduje tolik objednávek, že si zájemci musí počkat minimálně rok. A to jen pokud si nevyberou takové marnivé příplatkové prvky na zakázku z řady Bespoke, které by výrobu ještě zpomalily.

Velikost naživo předčí očekávání

Cullinan je impozantně velké auto. Na délku měří 5341 mm, není tedy nejdelší z rodiny značky Rolls-Royce, ale díky výšce 1835 mm a především monumentální masce v masivní přídi budí na silnici obrovský respekt. Je působivé, jak moc mu sluší i odvážnější barevné laky, než jsou obligátní tmavé odstíny.

Platformě v automobilce pompézně říkají "architektura luxusu" a dostal ji už aktuální Phantom, pohon všech kol má základ v technice používané pro modely BMW, což ostatně platí i pro motor, dvakrát přeplňovaný dvanáctiválec o objemu 6,75 litru s výkonem 572 koní od 1600 ot./min. a 850 Nm, a osmistupňový automat ZF s klasickým měničem.

Je léta zavedenou praxí značky, že přesné technické parametry včetně zrychlení nejsou údaje, která je třeba zveřejňovat, u Cullinanu víme, že na 100 km/h zrychlí za pět vteřin. Bohatí lidé podle tvůrců vozů nepotřebují znát přesná data, stačí jim zkušenost, že výkonu je tu až až. Zbytečný spěch totiž bývá výsadou chudých. Zní to povýšeně, ale pro majitele "RR" je to zkrátka pravda.

Psát recenzi na Rolls-Royce je pro obyčejného redaktora ošemetná věc. Jak popsat jeho unikátnost? Je to pořád auto, má čtyři kola, volant, slušně výkonný motor, i když s ohledem na hmotnost vozu blížící se ke třem tunám nijak závratně drtící asfalt, a dveře. Pravda, druhé otevírané proti směru jízdy, ale i tento výstřelek můžete najít u daleko plebejštějších aut (vzpomeňme třeba na Opel Meriva nebo Mazdu RX-8). Co ho tedy posouvá do kategorie nejvýjimečnějších z výjimečných aut světa, za která jsou zákazníci schopni utrácet minimálně 8,5 milionu a v praxi o několik milionů víc?

Dá se to popsat jako být o malý, ale těžko měřitelný kousek v každém myslitelném detailu lepší, než na co jste i u těch nejlepších aut na trhu zvyklí. Lak je dokonale hladký a hluboký jak oči Jane Birkinové, do koberečků s chlupem tak hustým jako srst ovcí pasoucích se na kopcích Cornwallu je radost zabořit i holou dlaň, natož botu, povznášející pocit za volantem se dá přirovnat třeba k poslechu Shakespearových sonetů, které by vám jemně šeptala do ucha Keira Knightleyová. Britský akcent tu nezmiňujeme náhodou, automobilka se snaží, aby základ v BMW byl maximálně potlačen, na to jsou nároční zákazníci prý velmi citliví.

To všechno může znít samozřejmě velmi směšně, jenže tak to zkrátka s nejlepším SUV světa je. Má dokonale vypiplanou kabinu sestavenou z nejprvotřídnějších materiálů.

Každý detail, například chromovaná táhla u výdechů klimatizace, je nejen perfektně vyrobený, má i akurátní pohyb s jemným dorazem. V součtu jde o jemné detaily, které jsou sice vykoupené zlatem (nebo spíše zlatými kreditkami), ale také odlišují Rolls-Royce od čehokoli, co se na trhu nabízí.

Pohled přes extrémně dlouhou kapotu, na jejímž konci se blýská soška Emily neboli Spirit of Ecstasy, je podobně impozantní jako ve Phantomu, avšak pochopitelně z větší výšky. Cullinan má podvozek se vzduchovým odpružením a v případě, že byste s ním vyjeli do terénu, je možné ho zvednout o 40 mm. K dispozici je i elektronická uzávěrka diferenciálu, která zamkne pohon tak, aby výkony distribuoval v poměru 50 : 50, v běžném režimu je samozřejmě upřednostněn pohon zadních kol.

V terénu? No jistě, jezdili jsme na polňačkách s hlubokými výmoly od kol, na kamenitých cestách a po zasněžených ostřejších stoupáních. Terén to byl sice takový, že by ho zvládlo klasické silniční SUV s dvacetinásobně nižší cenou, ale tady jde hlavně o to, že je to jediný Rolls-Royce z aktuální nabídky, se kterým byste se na takové cesty odvážili vydat beze strachu o jeho podvozek, nízké prahy, nájezdové úhly a nedostatek trakce.

A můžete i zvolit off-road režim. Nejedná se však o žádný komplikovaný Terrain Response známý majitelům Range Roverů. Jakkoli jde o jedno z nejluxusnějších aut světa, jeho tvůrci věří, že módní technokratické výdobytky majitelé vehementně nevyžadují a chtějí, aby jejich vozy byly i jednoduché na řízení.

Ach ano, řízení. Cullinan se ovládá velmi nenuceně a po silnici se sune s majestátností, která je pro Rollsy tolik typická. Přesně se zařadil do nabídky značky na místo, které mu patří. Phantom je stále vrcholem, vlajkovou lodí, pro ty skutečně výjimečné příležitosti, Wraith pravděpodobně učaruje těm, kteří se cítí mladší duchem, čím láká kabriolet Dawn, snad netřeba zmiňovat.

Cullinan ale dává svému majiteli pocit, že se s ním může vydat kamkoli, třeba pozorovat západ slunce na vrcholu hory, což své spolujezdkyni zpříjemní skleničkou vychlazeného Dom Pérignon, pro kteréžto účely je možné auto vybavit speciálním boxem a sedadly elektricky se vysouvajícími z kufru. Něco podobného evidentně láká i ženy. Protože, světe, div se, Cullinan přitáhl ke značce řidičky daleko více než kterýkoli předchozí model.