„Hrozí, že vezmou práva ženám.“ Pirát Kolaja varuje před ultrakonzervativní Evropou

Piráti v kampani říkají, že Evropský parlament poprvé nemusí jen chránit práva lidí, ale může jim je také brát. "Kvůli narůstající síle konzervativců a ultrakonzervativců hrozí, že se v Evropě budeme ubírat spíše směrem ultrakonzervativního Polska nebo směrem, který prosazuje italská premiérka Giorgia Meloniová. Například jde o upírání práva žen na interrupci," tvrdí lídr kandidátky Marcel Kolaja.

Na poznámku, že Piráti na české scéně vládnou i se stranami, které zastávají konzervativní názory, nynější europoslanec odpovídá, že nejde o žádné překročení vlastních hodnot a za prosazování pirátského programu účast v kabinetu Petra Fialy z ODS stojí. "Nejsou to nějací diktátoři nebo někdo, s kým bychom do vlády skutečně nešli, ale prostě máme na něco jiné názory," doplňuje Kolaja.

Co se týče ekonomických témat, s nimiž chtějí Piráti uspět v červnových volbách do Evropského parlamentu, Marcel Kolaja upozorňuje, že by se na takzvaný Green Deal mělo nahlížet realističtějším pohledem, protože na jeho uskutečnění nejsou momentálně v Evropě peníze. A dává za příklad Spojené státy americké.

"Jim se pomocí daňových úlev podařilo nastartovat investice do moderních technologií a tím vlastně spustit ekonomickou transformaci, respektive ji akcelerovat. Pokud chceme, aby Evropa v budoucnosti prosperovala, abychom tady nezchudli, tak je potřeba ekonomickou transformací projít," tvrdí.

V rozhovoru s moderátorkou Zuzanou Tvarůžkovou se pak zabývá dalšími evropskými tématy, jako je vzájemná solidarita mezi státy či mezinárodní pomoc Ukrajině napadené Ruskem Vladimira Putina.

"Vojenská podpora Ukrajiny je ve skutečnosti snaha, která vede k co nejrychlejšímu ukončení války," nesouhlasí s výrokem, který občas zaznívá ve veřejném prostoru a od některých politických konkurentů. Tedy, že vojenská podpora Ukrajiny znamená zároveň podporu války.

"Podporujeme toho, kdo se brání, aby byl agresor vytlačen. Když se podíváte, co Rusko na Ukrajině páchá za válečné zločiny, tak jde velmi těžko dospět k jinému závěru. Je to nejenom naší morální povinností, ale i nejlepším rozhodnutím, které můžeme udělat z hlediska ekonomického a strategicky geopolitického," dodává lídr kandidátky České pirátské strany.

Epizoda je součástí předvolebního seriálu rozhovorů s lídry. Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.