Ukázněnější, přesto zranitelnější a nebezpečnější. Řidičů seniorů v Česku přibývá

Podle Českého statistického úřadu žilo v České republice ke konci minulého roku 10,69 milionu obyvatel. Z tohoto počtu bylo 2,13 milionu lidí ve věku 65 let a výše. To znamená, že starší lidé tvoří 19,9 procenta české populace. Ještě v roce 2000 byl přitom podíl starších lidí na celkové populaci 13,8 procenta. A existuje předpoklad, že tento podíl ještě naroste.

Podle odhadů by do konce letošního roku mělo být v české populaci 20,5 procenta lidí starších 65 let a do roku 2030 by tento podíl měl narůst na 23,9 procenta.