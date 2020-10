Radost pracovat. Volkswagen Caddy zvládne těžkou dřinu a přidává moře komfortu

Auta jsou dnes pohodlnější než před čtvrtstoletím a jen málokde to ale platí tak jako u malých dodávek. Důkazem toho je nový Volkswagen Caddy, tichý a komfortní společník i na delší cesty. Dohání tak dlouhodobý náskok francouzských značek a někteří tvrdí, že jim ho nechával zbytečně dlouho. Caddy ale vrací úder, když dokáže s pohodou na palubě spojit odolnost pro těžkou práci.

Bývaly doby, kdy by vás ani nenapadlo vyrazit na nedělní výlet malou dodávkou. Rachot úsporně odhlučněné mechaniky, uskákaný podvozek se zátěžovými pružinami, který se neuklidnil, dokud jste dozadu nenaložili paletu cihel. A motor dimenzovaný jen na nejnutnější práci, s nímž jste předjeli leda traktor.

Přerod přicházel postupně. Lehce táhnoucí přeplňované diesely dokázaly v kopcích napnout plachty a další roky jejich vývoje snížily na snesitelnou úroveň i hlučnost. Zůstávalo dilema v naladění podvozku. Zatímco bonvinánští francouzští výrobci se vydali měkce houpavou cestou za cenu nižší užitečné hmotnosti, dromedár Caddy si nechal naložit víc, ale ustavičným natřásáním posádku moc netěšil.

Ve Wolfsburku si toho byli vědomi a novému Caddymu ušili zvláštní řešení kombinující výhody francouzského komfortu a německé robustnosti. Technicky řečeno jde o tuhou nápravu doplněnou dvěma nesouosými podélnými rameny. Listové pružiny ustoupily vinutým a sekundují jim tlumiče s asymetrickou charakteristikou. Přitvrdí, až když hodně naložíte a záď klesne, v nezatíženém stavu nechávají auto pružit volněji.

Užitečné zatížení zůstává podle verze v rozmezí 700 až 780 kg, což je asi o 150 kg víc než u Citroënu Berlingo. Na přímý dotaz nám podvozkoví inženýři prozradili, že jednoduchou vlečenou nápravu z osobních aut v Caddym testovali také, ale nevydržela životnostní zkoušky.

První krátké svezení v okolí Mnichova se dá shrnout jednoduše. Doufali jsme, že to bude lepší, ale ve skutečnosti je to lepší, než jsme doufali. Caddy se nese klidně a vyrovnaně, na hrbolech se jen lehce ošívá. V zatáčkách se chová poslušně, ani prázdná záď na spárách či kanálech neuskakuje do stran. Dlouhá a vysoká stavba samozřejmě nedovoluje takové kousky jako s Golfem, ale lehkost ovládání a čitelnost reakcí vyhoví i dámám.

Lví podíl na palubní pohodě má nový diesel 2.0 TDI evo, který jsme už chválili v Golfu i Octavii. V nejsilnějším provedení 90 kW si s prázdným autem jen hraje a jeho tlumené předení je o to působivější, že v rozměrných karoseriích se hukot motoru zpravidla rozléhá hlasitěji než v kompaktním hatchbacku.

Koho by znervózňovala kaskáda čtyř drahých katalyzátorů pod podlahou, které zajišťují čistotu emisí, může zvolit benzinovou patnáctistovku TSI či její úpravu na zemní plyn TGI.

Hodnotit dodávku po stránce designu je asi zbytečné, nicméně linky, prolisy a povrchová kouzla, jimiž Caddy zdobí nevyhnutelně krabicovitý profil, působí přiměřeně. Pracovní náturu spíše prozrazuje palubní deska, jejíž povrchová úprava si vskutku nehraje na nic noblesního. Praktická je ale přihrádka v její horní části. Propisky, bloky a další nezbytnosti hned za rychloměrem jsou šikovně po ruce.

Už se standardní délkou 4,5 metru Caddy nabídne pracovní dvoumístné, cestovní pěti- i sedmimístné provedení a také obytnou úpravu California. Prodloužená verze Caddy Maxi měří o 35 cm víc, ložná plocha dodávky se protáhne na 2150 mm a osobní provedení poskytne královský prostor i vícečlenné rodině. To je dobře, poněvadž Volkswagen nedávno ukončil nabídku velkého dieselového SUV Sharan.

Náběh výroby poznamenala pandemie, nicméně předprodej už byl zahájen a první auta se u nás objeví koncem roku. Jak už to chodí, nechává si Volkswagen za své chytré nápady dobře zaplatit. Pětimístná varianta s motorem 2.0 TDI, 75 kW a prostřední výbavou Life vyjde na 853 000 Kč. Peugeot Rifter sice pohání jen patnáctistovka, i v plné výbavě ale vyjde o tři sta tisíc levněji.