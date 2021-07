Renault oživí kultovní malá auta. Budou o třetinu levnější než stávající elektrovozy

Retro design je ve světě elektromobilů aktuálně mimořádně populární. Honda e, Fiat 500e nebo Hyundai Ioniq 5. Všechna tato auta sází určitým způsobem na design odkazující do minulosti. A pozadu nechce zůstat ani Renault, který oznámil znovuzrození dvou svých ikonických modelů. Oba budou mít samozřejmě plně elektrický pohon.

Že se do nabídky francouzské automobilky vrátí Renault 5, bylo jasné už od ledna, kdy šéf značky Luca de Meo poprvé odhalil její budoucí směřování. Premiéru by malý retro hatchback měl mít v roce 2024, přičemž stát bude na elektrické platformě CMF-BEV, která bude určená pro menší vozy segmentu B, tedy velikosti Clia nebo Dacie Sandero.

Podle Renaultu sníží nový technický základ cenu budoucích malých elektromobilů až o třetinu (v porovnání se stávajícím Renaultem Zoe), a to mimo jiné i proto, že neelektrické komponenty bude sdílet se stávajícím základem CMF-B pro klasická malá auta se spalovacím motorem. Dále bude mít platforma i optimalizované pohonné ústrojí o výkonu 100 kW a baterie, které umožní dojezd až 400 km.

Nová "pětka" by tak mohla odhadem stát kolem půl milionu korun, což je součástí plánu de Mea, jehož cituje Automotive News Europe, který by rád "demokratizoval elektrickou technologii". To znamená snížení ceny elektromobilů.

Ze stejného základu jako Renaultu 5 však bude vycházet ještě jeden malý retromodel, a to ideový nástupce Renaultu 4. Ten je v plánech zatím pojmenovaný jako 4ever a Francouzi byli na bližší detaily poměrně skoupí. Uvolnili nicméně alespoň siluety nových modelů, z nichž je jasně patrné, že zatímco R5 by měl být více sportovní, R4 bude částečně připomínat vozy SUV. To také potvrzuje britský magazín Autocar.

Konec konců původní Renault 4, vyráběný v letech 1961 až 1992 (ve Slovinsku ještě o dva roky déle), nebyl klasický hatchback, ale spíše model ve stylu dnešních crossoverů. Měl tedy o něco vyšší stavbu karoserie a zvýšenou světlou výšku. A podobné atributy si nejspíše zachová i jeho moderní reinkarnace. Navíc to podle siluety vypadá, že Renault oživí rovněž užitkový derivát "čtyřky" se zadní skříňovou nástavbou.

Vzhledem k tomu, že plán automobilky zatím počítá s deseti novými elektromobily do roku 2025 pro celou skupinu Renault (spadá do ní ještě Lada, Dacia a Alpine), přičemž samotná mateřská značka jich z tohoto celku představí hned sedm, dá se příchod moderní "čtyřky" očekávat právě za nějaké tři až čtyři roky. Mimochodem oba nové malé elektromobily by měly v nabídce nepřímo vystřídat stávající model Zoe, jehož životní cyklus skončí v roce 2024, píše Autocar.

Vedle malých aut se Renault zaměří i na elektromobily v segmentech C a D, tedy nižší střední a střední třída. Už víme, že ještě před koncem letošního roku bude mít premiéru sériová verze elektrického Méganu, který je v materiálech značky označován jako "MéganE". Do prodeje se vůz dostane příští rok, automobilka slibuje výkon 160 kW a dojezd s 60kWh baterií až 450 km.

Stát bude vůz na alianční (Renault-Nissan-Mitsubishi) platformě CMF-EV, tedy pro auta segmentů C a D, která by měla nabídnout dojezd až 580 km. Elektrický MéganE ale nebude sám, podle siluety plánuje automobilka pravděpodobně také crossover podobných tvarů, jen o segment výše.

Dohromady má Renault do roku 2025 prodávat přes 65 procent elektrických nebo elektrifikovaných automobilů. Do roku 2030 už chce prodávat ročně až 90 procent plně elektrických automobilů. Podle vlastních slov tak bude mít automobilka "nejzelenější modelovou řadu na evropském trhu".

Produkci nových osobních elektromobilů bude mít na starosti závod v severní Francii, konkrétně ve městě Douai. Vzniknout má v oblasti, zahrnující ještě města Maubeuge a Ruitz, celý "ekosystém" na výrobu elektrických aut včetně sítě dodavatelů, továrny na potřebné komponenty a gigafactory na produkci baterií. Tato lokalizace by také měla přinést úsporu nákladů a tím pádem i nižší cenu vyrobených elektromobilů.

Nezapomíná se ale ani na další značky skupiny Renault. Jak informuje oborový magazín Automotive News Europe, Dacia má do roku 2030 prodávat deset procent elektromobilů a výrazně vyšší porci hybridních automobilů. Elektrifikace Lady bude záviset na ruských regulacích a konečně značka Alpine, která se změní ve výrobce elektromobilů, představí svůj první "bezemisní" model v roce 2024.

Zatím není jasné, jak bude vypadat, každopádně podle poodhalených siluet se počítá s ostrým hatchbackem, pravděpodobně odvozeným od R5, dále SUV-kupé a klasickým sportovním kupé. Poslední jmenovaný bude mít platformu, na které Alpine spolupracuje s Lotusem, přičemž půjde nejspíše o nástupce současného modelu A110.

Nový elektrický crossover oznámil také alianční partner Renaultu, japonský Nissan. Mělo by jít o křížence SUV-kupé na platformě CMF-EV, který se bude vyrábět v britském Sunderlandu. Ve Velké Británii vyroste díky Nissanu také nová gigafactory na produkci baterií.