Elektrická Dacia má českou cenu. Je nízká, ovšem jen na poměry elektromobilů

Když Dacia představila loni na podzim model Spring, slibovala nejlevnější elektromobil na trhu. Už při odhalení cen na francouzském trhu bylo jasné, že tomu i vzhledem k velikosti a omezenému výkonu pohonného ústrojí bez problémů dostojí. A platí to i při pohledu do českého ceníku, jakkoliv třeba benzinovému Sanderu je novinka pořád hodně vzdálená.

O elektrické Dacii Spring toho bylo napsáno už docela hodně. Vychází z čínského elektrického Renaultu K-ZE, v Číně se konec konců bude miniauto také vyrábět. Jeho elektromotor má výkon 33 kW, který v kombinaci s 27,4kWh baterií má stačit na papírový dojezd 230 km v kombinovaném nebo 305 km v městském režimu. O něco prodloužit jej umí aktivace režimu Eco se sníženým výkonem. Že to ale v reálném provozu nebude tak slavné, ukázal už první test francouzského magazínu L’Argus.

Hodně se také napsalo o dynamických parametrech vozu, který z 0 na 100 km/h zrychluje za 19,1 vteřiny, což je hodnota na úrovni mnoha modelů někdejšího východního bloku. Přesto si 3734 mm dlouhý model s rozvorem nataženým na 2423 mm nechával pro sebe jeden trumf. A tím byla cena, alespoň ta česká.

Ve Francii auto začíná kvůli štědrým pobídkám na v přepočtu asi 330 tisících korunách. Pořád je to více než u benzinového Sandera, s přehledem to ale stačí na titul nejlevnějšího elektromobilu tamního trhu. V České republice pobídky na nákup elektromobilu neexistují, nejlevnější Dacia Spring ve výbavě Comfort tak stojí 449 900 korun. To je mimochodem skoro stejná suma jako ve Francii bez dotací.

Za ni dostane zákazník vyjma výše zmíněného elektrického pohonného ústrojí třeba také 290litrový kufr. Ve výbavě nechybí šest airbagů, manuální klimatizace, rádio s MP3 přehrávačem, Bluetooth, elektrická okna vpředu i vzadu, dálkové centrální zamykání, automatická světla nebo diody denního svícení.

Kola mají 14 palců, přičemž jde o disky Flexwheel, které vypadají jako lité, ve skutečnosti se ale jedná o ocelová kola s okrasnými kryty. Jedinou barvou bez příplatku je bílá a robustnost dodávají také střešní ližiny. Příplatky jsou jen tři - rezerva za dva tisíce, metalíza za 9900 korun a nabíjecí kabel pro Wallbox nebo veřejnou nabíječku s výkonem až 6,6 kW za osm tisíc korun. Další nabíjecí kabely i s různou délkou jsou, stejně jako třeba samotný Wallbox, součástí originálního příslušenství.

Mimochodem základní Spring nepodporuje ani za příplatek 30kW rychlonabíjení stejnosměrným proudem, které se z 0 na 80 procent kapacity baterie dostane za méně než hodinu. Vystačit si tak je potřeba s 2,3kW domácí zásuvkou, kdy sto procent kapacity získá auto za méně než 14 hodin, nebo již zmíněnou veřejnou sítí či Wallboxem. Při výkonu 6,6 kW je plná baterie k dispozici za méně než pět hodin.

Vyšší model Comfort Plus za 489 900 korun už rychlonabíjení umí, jen za příplatek deset tisíc korun. Připlácí se opět i za zmíněný kabel pro rychlejší nabíjení. Ve výbavě má dražší varianta navíc multimediální systém s navigací, který umí i rozhraní Apple CarPlay a Android Auto, dále zadní parkovací senzory, couvací kameru, čalounění umělou kůží, oranžové prvky interiéru i exteriéru, rezervu a bez příplatku se k bílé barvě karoserie nabízí jako alternativa též metalíza.

S cenou 449 900 nebo i 489 900 korun je Dacia Spring bezpečně nejlevnějším elektromobilem na českém trhu. Rovnat se jí můžou Renault Twizy za 349 tisíc korun, což je ale prakticky skútr s krytým interiérem, který nemá s klasickým automobilem kromě čtyř kol nic moc společného, nebo automobily pro náctileté typu Aixam e-City s cenou od 435 tisíc korun. Ten má ale ještě kratší dojezd, výrazně nižší výkon a nulovou využitelnost mimo město. Dacia je oproti němu plnohodnotným osobním automobilem pro čtyři cestující.

Pokud zamíříme mezi klasická osobní auta, pak k nejlevnějším elektrickým modelům v současnosti patří dvoumístný Smart EQ fortwo nebo jeho čtyřmístný sourozenec EQ forfour za stejnou cenu od 591 690 korun. Oproti Dacii mají oba modely vyšší výkon 60 kW, ale také mnohem nižší papírový dojezd na úrovni maximálně 159 km.

Výrazně dražší je i Fiat 500e startující na 629 900 korunách s výkonem 70 kW a dojezdem 190 km. Modely jako Renault Zoe za nejméně 745 tisíc korun, Opel Corsa-e za nejméně 759 990 korun nebo Peugeot e-208 za nejméně 810 tisíc korun jsou už o třídu větší než Dacia a dojedou také výrazně dále.

I přesto je ale Dacia Spring cenově stále na míle vzdálená klasickým benzinovým modelům. O třídu větší Sandero, sice bez klimatizace, ale třeba s objemnějším kufrem, vychází s litrovým tříválcem o výkonu 49 kW na 239 900 korun. A do základní ceny elektromobilu se vejde dokonce i v nejvyšší výbavě Comfort s litrovým přeplňovaným tříválcem a automatem CVT za 339 900 korun. Pořád je tam tedy stotisícový rozdíl ve prospěch konvenčního modelu s lepší výbavou a větším vnitřním prostorem.

Do základní ceny elektrického mini se vejde i Dacia Duster, a to hned v několika variantách, včetně třeba té s naftovou patnáctistovkou a slušnou výbavou Celebration za 440 900 korun. Připomeňme také, že Duster je o minimálně dva segmenty výše než Spring a jedná se o plnohodnotné kompaktní rodinné SUV.

Dacia Spring tak bezesporu je nejlevnějším novým elektromobilem na českém trhu, stále se však nedokáže vyrovnat spalovacím konkurentům - a to ať už cenou, technickými parametry nebo vnitřním prostorem. Český dovozce slibuje, že ještě letos uvede na trh verzi Business, která je určená pro firmy, půjčovny nebo car sharing, příští rok pak přijde řada na dvoumístnou užitkovou verzi Cargo.

Objednávat je možné Dacii Spring už od dnešního dne, k dispozici je ale zatím jen varianta Comfort Plus. Levnější Comfort bude k dispozici později. První kusy se k zákazníkům reálně dostanou na podzim letošního roku.