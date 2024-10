Koukejte, už jsem tady. První jízda s Renaultem 5, staronovým frajírkem do města

Kam přijede, tam budí obrovskou pozornost skoro jako červené Ferrari. Zářivě žlutý Renault 5 je prvním ze série malých elektromobilů, u nichž Francouzi vsadili na retrodesign a všemožné odkazy k dříve tolik úspěšným modelům. Do Česka se dostane už za pár týdnů, v předstihu jsme jej ale mohli vyzkoušet v okolí Nice.

Přijíždíme k semaforu kousek od centra Nice. Vedle zářivě žluté R5 zastaví postarší Renault Clio, dva pánové ve středních letech si se širokým úsměvem a evidentním zájmem elektrickou novinku prohlížejí. Neverbální interakce trvá sotva dvě minuty, ale nádherně demonstruje, jaké pocity novinka Renaultu v lidech vyvolává.

Tím spíše ve žluté barvě s černou střechou a na 18palcových kolech je to auto, které vysílá velmi pozitivní "vibe", jak by se řeklo poangličtěnou češtinou. Renault 5 si totiž obzvláště ve Francii pamatují snad úplně všichni. V některých vesnicích lze pozdější druhou generaci známou též jako Supercinq potkat dodnes, takže z tohoto pohledu vsadili Francouzi na extrémně známou značku, která si bude marketing tak trochu dělat sama. Stačí, že prostě bude jezdit.

Designem R5 baví od prvního pohledu na řadu zaparkovaných aut nejen ve žluté, ale i zelené. V obou případech jde o odstíny odkazující do veleúspěšné historie vozu, kterého se prodalo do 90. let po celém světě na devět milionu kusů. Renault si zkrátka nemohl pro svůj zatím nejlevnější elektromobil vybrat lépe.

Auto bude startovat těsně pod 25 tisíci eury, v přepočtu zhruba 620 tisíci korunami, ale s několika kompromisy. Třeba elektromotor pohánějící přední kola má 70 kW, baterka využitelnou kapacitu 40 kWh a udávaný dojezd 312 km. Především ale minimálně v sousedním Německu nemá nejlevnější R5 rychlé DC nabíjení. A to ani za příplatek, vystačit si musí s 11kW AC nabíjením. Stejně tak jí chybí tepelné čerpadlo, které ostatní varianty mají.

Tato nejosekanější verze, která se začne prodávat až někdy v příštím roce, nebude na českém trhu vůbec k dispozici - zákazníci by prý o ni nejevili zájem. Mimo Česko s ní Renault cílí především na fleety a zájemce, u kterých půjde o několikáté auto v rodině, se kterým navíc nebudou jezdit daleko. Zástupci značky přiznávají, že čerpadlo i DC nabíjení tu chybí kvůli dosažení nízké ceny.

Roli základního pohonu tak na sebe v Česku bere 90kW elektromotor s 40kWh baterkou, který už vedle obousměrného AC nabíjení (auto umí napájet jiné spotřebiče nebo dodávat energii zpět do sítě) nabídne i DC nabíjení výkonem 80 kW.

Při uvedení na trh ale ani ne čtyři metry dlouhý pětidveřový hatchback sází na špičkovou kombinaci elektromotoru s výkonem 110 kW, baterií s kapacitou 52 kWh a dobíjením 100 kW. Papírově ujede na jedno nabití 410 km, což už je porce stačící klidně i na cesty mimo městskou zástavbu. To je také verze, kterou jsme měli možnost vyzkoušet.

První kilometry po Azurovém pobřeží ukázaly, že podobně jako větší sourozenci Megane a Scenic umí být i R5 velmi úsporná. Předem připravenou trasu, která vedla přes města, vesnice, stoupání, klesání i dálnice, zkrátka všechny možné typy silnic, zvládl hatchback za 12,9 kWh / 100 km. Pravda, v Nice a okolí panuje takřka ideální počasí se slunečními paprsky a teplotami kolem 20 stupňů. I tak je ale efektivita pohonu vozu, který stojí na nové platformě pro malá elektroauta Renaultu, působivá.

A pochvalu také zasluhují jízdní vlastnosti s podvozkem, který je naladěný komfortně, ale zároveň nezklame ani v zatáčkách. Řízení by však mohlo být přesnější, vysoké postavy také mohou mít trochu problém s výhledem. Při jízdě je znát i trochu vyšší hmotnost elektromobilu.

Nečekejte tedy dynamickou raketu, malý hatchback je určený spíše pro klidné korzování krajinou a projíždění bulvárů, zvláště v režimu Sport ale dokáže, že mu výkon rozhodně nechybí. Ostatně udávané zrychlení z 0 na 100 km/h je za rovných osm vteřin. Při předjíždění kamionů tak nebudete mít problém, na opravdu ostrou jízdu je tu však Alpine A290, tedy ostrá verze vozu se 160 kW, která by se měla napřesrok dostat i na český trh.

Zvláštní zmínku si zaslouží sedadla inspirovaná R5 Turbo. Jsou pohodlná, mají příjemné čalounění z recyklované látky a přitom v zatáčkách tělo podrží možná až takovým způsobem, jaký byste od podobného auta nečekali. Jinak je interiér směsicí prvků známých z jiných Renaultů, včetně třeba multimediálního systému s operačním systém Google a integrovanými Google Maps.

Kdo každopádně jezdil nějakým moderním Renaultem, bude si v R5 za chvíli připadat jako doma. Navíc k tomu dostane i koření v podobě několika povedených retroprvků třeba ve formě čalouněné a prošívané palubní desky před spolujezdcem nebo voliče automatu připomínající tubu od rtěnky. Très chic!

Překvapí šířka kabiny, ani dvě urostlé postavy nemají vpředu problém s prostorem. Vzadu je ho dost do šířky a trochu méně nad hlavou. V podélném směru hodně záleží na tom, kdo sedí na sedadle před vámi. Dva dlouháni se za sebe neposadí. Prostoru částečně pomáhají kola umístěná v rozích karoserie, která též zlepšují manévrování v užších uličkách. Kufr má v základu 326 litrů, včetně prostoru pod podlahou na kabely. Frunk R5 nedostala, stejně tak zamrzí absence stropních madel.

Objednávky začne český Renault přijímat v listopadu, první auta by se k zákazníkům měla dostat začátkem jara. Naživo se novinka ukáže už brzy na listopadovém eSalonu v pražských Letňanech. Ceny zatím známé nejsou, značka ale slibuje atraktivní sumy i vzhledem ke konkurenci. Pro lepší představu - R5 s nejsilnějším motorem a velkou 52kWh baterkou v Německu startuje na 32 900 eurech, tedy zhruba 830 tisících korunách.