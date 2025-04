Řidiči se radují, cena dieselu míří pod 30 korun. Ale ne na dlouho, soudí odborníci

Takhle levnou ropu svět už dlouho neviděl. Barel stál kolem 65 dolarů naposled před pěti lety. Zlevňování benzinu a hlavně nafty díky tomu v posledních dnech zrychluje. Ceny se však v závislosti na marži benzinek hodně liší. Kupujte, než to opět zdraží, vyplývá z odhadů.

"Plnou nádrž za patnáct set korun. Takhle dobrou cenu jsem už dlouho neplatil," radoval se včera v Nýřanech na Plzeňsku u pumpy Ono řidič naftové fabie. Není sám. Tankování dělá peněženkám řidičů den ode dne větší radost.

Cenu ropy zlevňuje především navyšování těžby kartelem Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC). Přispívají ovšem i obavy z ekonomické recese vlivem nevyzpytatelného počínání amerického prezidenta Donalda Trumpa. Obojí dotlačilo pumpy k dlouho nevídaným nízkým cenám.

I když jak kde a jak u koho. Litr nafty lze v současné době koupit v rozmezí od necelých 31 do 39 korun. U benzinu platí rozptyl od 33 do 39 korun. Záleží na značce benzinky a lokalitě, vesnice versus dálnice D1. Kartová společnost CCS vyčísluje republikový průměr na necelých 35 korun u benzinu a 34 korun u nafty. To je zhruba o pět korun méně než ve stejném období loni.

Předpovídat další cenový vývoj je sice nejisté, podobně jako předpovídat počasí, ale na nejbližší dny je pravděpodobné další zlevnění zejména u nafty. Ekonom Boris Tomčiak, který ve společnosti Finlord dlouhodobě analyzuje ceny komodit, naznačuje, že diesel by mohl v nejbližších dnech zlevnit ještě o 80 haléřů v průměru a u nejlevnějších čerpaček dokonce těsně pod hranici 30 korun.

Jenže tím by pokles cen asi skončil, narazí na své dno. "Cena 29,90 koruny za naftu je možná u nejlevnějších čerpacích stanic už příští týden. Velkoobchodní cena v uplynulých dnech poklesla. Aktuální ceny pohonných hmot jsou ale podle našeho názoru blízko dna. Skutečně se může stát, že 29,90 koruny bude letošní minimum a pak nastane opětovné zvýšení," vyjádřil se Tomčiak pro Aktuálně.cz.

Čerpací stanice hrají prostřednictvím svých marží vlastní cenovou hru, závislou nejen na ropě, ale i na ceně od dodavatelů. A ti zase vycházejí z burzy benzinu a nafty v Rotterdamu.

Většinou neplatí úměra, že čím pumpa prodává dráž, tím víc si "mastí kapsu". Nelze říci, že lowcostové pumpy vydělávají méně než čerpačky, které si vlivem vysoké ceny účtují i vysoké marže. Ukázkou může být výše zmíněná síť Tank Ono.

Jejích 45 pump po Česku prodává paliva s chabou marží nejčastěji 70 až 90 haléřů. Naftu mají stanice Ono za 30,90 koruny a benzin za 32,90 koruny. Síť díky frontám tankujících řidičů prodává ročně objemy blížící se u nás největším nadnárodním a několikanásobně početnějším sítím jako Orlen, MOL nebo Shell. A roční zisk Tank Ono se tím pádem také příliš neliší.

Průměrná marže u tuzemských pump, pokud ji zjednodušeně vyčíslíme jako rozdíl ceny pro řidiče a nákupní ceny od dodavatele, je o dost vyšší než u pump ONO a v posledních dnech roste. Dosahuje u benzinu přes dvě koruny, u nafty 3,50 koruny z jednoho litru. Což jsou sice mírně nadprůměrné hodnoty, ale šest nebo respektive deset procent marže je pořád méně, než kolik si u řady výrobků a potravin účtují třeba obchodní řetězce.