Tričko vzbudí řidiče, když je unavený. Český nápad má být v prodeji už za tři roky

Tričko, které pozná, že je řidič unavený, dřív, než si to uvědomí on sám. Vyvíjí ho na katedře oděvnictví Fakulty textilní TUL. Senzory změří zpomalující se dech. Smart textile tak může dle slov autorů vynálezu pomoci snížit počty nehod a zachraňovat životy.

Za nápadem stojí vědec Michal Martinka z Technické Univerzity v Liberci. "Únava za volantem může za až pětinu všech dopravních nehod. A ačkoliv je náš oděv primárně určen pro profesionální řidiče, díky své praktičnosti může obecně sloužit i v odvětvích, kde dochází k enormní zátěži," doplňuje Martinka.

Senzorové tričko na monitoring tělesných funkcí má už za sebou zevrubné testování, které se provádělo na liberecké univerzitě a také v Japonsku.

"Systém už spolehlivě funguje, jsme schopní přesně detekovat, kdy na člověka přichází únava, aniž to ještě sám zpozoruje. Nyní ho vylepšujeme. Pracujeme na tom, aby bylo triko na těle co nejpříjemnější a člověk co nejméně cítil senzory," říká Martinka.

Poukazuje na to, že systémy sledující řidičovu pozornost jsou dnes sice integrované přímo v autech, nejsou ale vždycky spolehlivé. "Naše senzory se u počínající únavy nemýlí nikdy. Sledují totiž přímo člověka a změny jeho dechové frekvence, přičemž mění svůj elektrický odpor v závislosti na pohybu hrudníku. Frekvence dechu klesá úměrně s tím, jak je člověk unavený a začíná usínat," popisuje výzkumník.

Po sérii experimentů tak vědci dospěli do stádia, kdy počátek usínání dokážou předvídat ještě před tím, než člověk tuto změnu při nástupu únavy zpozoruje, a díky tomu mohou řidiče včas varovat.

Testovat únavu u řidičů přímo v provozu je ale problematické, a tak v Liberci používají simulátor, avšak s reálným volantem a sedačkou z kamionu a manuálním řazením. Testovací osoba může řídit několik hodin v kuse, než ji přemůže únava a spánek. Celou dobu běží monitoring.

Nyní se výzkumníci chystají na test v ostrém provozu, ten se má uskutečnit v japonském Naganu. "Test proběhne v noci, kdy je minimální provoz a za asistence policie. Vedle řidiče bude osoba, která v případě nouze zasáhne do řízení," upozorňuje Michal Martinka.

Aktuálně se testuje prototyp oděvu s integrovanými zmenšenými senzory do první vrstvy. V tričku tak bude plochý a ohebný senzorický pásek, který nositel trička prakticky nepozná. Podařila se také vyřešit možnost praní.

Současně se vyvíjí také senzor, který usínajícího řidiče probudí. "Když sledované hodnoty klesnou pod mezní hodnotu, systém spustí alarm. Řídicí jednotka by se přes bluetooth propojila s informačním systémem vozu, mobilem, chytrými hodinkami nebo smart prstenem řidiče či řidičky a vyburcovala alarmem, spuštěním rádia či vibracemi. Na vývoji se podílí Západočeská univerzita v Plzni a ČVUT v Praze," vysvětlují autoři projektu.

Tričko vyvinuté na Fakultě textilní TUL by se mohlo na trh dostat dle vývojářů už do tří let. "Věřím, že po tričku bude poptávka nejen v České republice, ale i v zahraničí. Sami Japonci projevili o náš výzkum velký zájem. Náš systém má totiž potenciál snížit počty nehod, které jsou způsobeny právě únavou, a zachránit tak lidské životy," uzavírá Martinka.