Kadyrov v Cybertrucku s kulometem velebí Muska. Jste fakt tak blbí? reaguje miliardář

Má ho dubajská policie i Donald Trump a bylo jen otázkou času, než si Tesla Cybertruck najde i přes sankce cestu do Ruska. V sobotu se hranatým pick-upem pochlubil na sociálních sítích čečenský vůdce Ramzan Kadyrov a nezapomněl vyvolat kontroverzi. Uvedl totiž, že mu auto dodal sám Elon Musk. "To jste vážně tak blbí?" zareagoval šéf Tesly.

"Od Elona Muska jsme dostali Teslu Cybertruck. Rád jsem otestoval novou technologii a osobně se přesvědčil o tom, že označení Cyberbeast (jmenuje se tak nejvýkonnější verze vozu se třemi elektromotory - pozn. red.) není náhodné," napsal v sobotu na sociální síť Telegram Ramzan Kadyrov, čečenský vůdce, který má blízko k Vladimiru Putinovi. Připojil i video, jak jezdí pick-upem s karoserií z nerezové oceli, na jehož korbě nechybí kulomet.

Kadyrov si dále pochvaloval rychlost vozu i jednoduché ovládání a dodal, že jej pošle přímo na frontu, kde Rusko bojuje s Ukrajinou. "Jsem si jistý, že tohle 'zvíře' přinese našim vojákům spoustu výhod," napsal dále.

"Chci vyjádřit vděčnost Elonu Muskovi. Je to největší génius našeho věku a skutečný odborník. (…) Elone, děkuji. Přijeď do Grozného, přivítám tě jako svého nejdražšího hosta. Nemyslím si, že by ruské ministerstvo zahraničí bylo proti. A samozřejmě se těšíme na tvé další výtvory, které přispějí k dokončení speciální vojenské operace," vyznal se Kadyrov.

Taková zpráva samozřejmě nezůstala mezi evropskými i americkými novináři bez odezvy, většina z nich proto Muska, potažmo Teslu, požádala o vyjádření. To nakonec přišlo veřejně na sociální síti X, kde Musk zareagoval na příspěvek právníka a publicisty Setha Abramsona. "To jste vážně tak blbí, že si myslíte, že jsem dal Cybertruck ruskému generálovi?" odpověděl mu šéf Tesly. "Jen další důkaz toho, jak moc klasická média lžou," přisadil si miliardář.

Kadyrov na jeho slova zareagoval opět na Telegramu. "Elone, nevěnuj pozornost zpátečnickým a nevzdělaným lidem a zkorumpovaným médiím. (…) Je lepší tvořit a dosahovat nových výšin. Tvé pokroky nám moc pomáhají. V každém případě, jsi skvělý," napsal čečenský prezident. "A mimochodem, díky za Starlink. Komunikace ve speciální vojenské zóně je neskutečná. Zvláštní respekt od vojáků," dodal.

Právě satelitní internetová služba Starlink se stala předmětem debat před několika měsíci. V únoru vyšlo najevo, že ji Rusové používají na bojištích. Dostali se k ní nepřímo patrně přes nějakou spřátelenou zemi, byť ruské úřady její použití oficiálně popřely. V květnu se terminály povedlo vypnout, pokud ale Kadyrovova slova nejsou jen provokace, zřejmě ne nadobro. Na začátku války přitom Musk poskytl Starlink Ukrajincům, kterým tak pomohl obnovit komunikaci po ruských útocích. Ti jej využívají dodnes.

Muskova podpora napadené zemi nicméně v čase spíše upadá a naopak čím dál častěji se přiklání na stranu kritiků výrazné finanční pomoci Ukrajině od amerických úřadů. Bloomberg třeba letos v únoru přinesl Muskova slova o tom, že neexistuje cesta, že by Rusové válku prohráli, protože mají více mužů i zdrojů než Ukrajina.

Podnikatel tato slova použil jako podporu svého názoru na další finanční pomoc napadené Ukrajině, s níž nesouhlasí, protože podle jeho vidění to stejně nepomůže získat zpět ztracená území. Není to jediný příklad Muskovy kritiky: třeba v březnu Ukrajině poradil, aby vstoupila do vyjednávání s Ruskem, jinak by mohla ztratit přístup k Černému moři. Napsal také, že čím déle bude válka trvat, tím více území Rusko získá, byť podle jeho pohledu nikdy neovládne Ukrajinu celou.

V dubnu si na X zase postěžoval, že ve válce neexistuje žádná úniková strategie. "Jen neustálá válka, kde děti umírají v zákopech, při střelbě a v minových polích," napsal.

Připomeňme také, že v nadcházejících prezidentských volbách Musk veřejně podporuje Donalda Trumpa, údajně mu také nemalou částkou přispěl na kampaň. Na sociální síti X v rozhovoru právě s Muskem pak Trump v minulém týdnu řekl, že za útok Ruska na Ukrajinu v roce 2022 může Joe Biden. Pokud by byl u moci někdo jiný (víceméně zmínil sebe, protože má dobré vztahy s Putinem), Moskva by podle něj na Ukrajinu nezaútočila.

