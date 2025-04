"Chceme se učit od Škody a předběhnout ji." Do Česka jde čínské Chery, má tu i špiony

Na český trh si brousí zuby jedna z největších automobilek v Číně. Chery bylo loni pětkou domácího trhu a jedničkou v exportech do zahraničí a zkrátka se rozhodně nechce držet při zemi ani v Česku. "Chceme se učit od nejlepších. Pokud je to v hlavách zákazníků Škoda, potom od ní. A následně ji předběhnout," říkají k prodejním ambicím zástupci Chery. Náhradní díly prý klidně budou posílat letadlem.

Ulice čínského města Wu-chu jsou plné i více než dvacet let starých automobilů Chery. Není divu, značka tady má své ústředí. Některé vycházejí ještě z prvního Seatu Toledo, jiné jsou sice na pohled svébytné, ale ve skutečnosti se snažily jen kopírovat úspěšná evropská nebo japonská auta. Když ale z vrat továrny, jedné z celkem šesti rozesetých po celé zemi, vyjede SUV Tiggo 8 či Tiggo 9, ani se nechce věřit tomu, že to je model stejné automobilky.

Kdyby Chery oznámilo snahu o vstup do Česka, potažmo celé západní i východní Evropy právě před dvěma dekádami, každý by se této snaze vysmál. Dneska to ale může být všechno jinak, protože jiné čínské značky už Chery prokopaly cestu.

Jenže ambice rozhodně nejsou malé, byť slova o tom, že by značka byla ráda do pěti let jedničkou trhu, jsou asi spíše marketingově nafouknutá. "Zhruba do tří let bychom měli být alespoň v nejlepší desítce," říká člověk z Chery obeznámený se vstupem značky na český trh, který nicméně nechtěl být jmenován. I to je poměrně troufalý cíl, nicméně kdo by před pár lety čekal, že na dveře budou elitě klepat SsangYong (nyní KGM) nebo MG.

"V hlavách zákazníků se chceme stát jedničkou," říká zástupce Chery. Dosáhnout toho chce, podobně jako vysokých prodejních pozic, učením: "Pokud si lidé myslí, že je jedničkou Škoda, budeme se učit od ní, pokud Hyundai, tak od něj. A následně je chceme předběhnout," dodává.

Vůbec učení se je tak trochu mantrou značky: Už před časem třeba vyslala z Číny své zástupce, aby se bavili s potenciálními dovozci, prodejci i zákazníky. Zkrátka nasávali všechny možné znalosti a zákonitosti o evropském, respektive českém trhu. Delší dobu má značka také spolupráci s italskou firmou DR Automobiles, loni do Evropy přišly její "divize" Omoda a Jaecoo a ve Španělsku zase začala fungovat automobilka Ebbro nabízející SUV od Chery.

Ve Wu-chu, kde se minulý týden konala velká předváděcí akce za účasti médií a potenciálních partnerů, zase automobilka rozdávala prakticky všem dotazníky o kvalitě jejich aut, možné konkurenci a dalších aspektech. Nasbírat musela tisíce reakcí.

Na výtky třeba kvůli vyšší pozici za volantem jen inženýři souhlasně zamručí, že se na to určitě zaměří. Jestli se tak stane, je samozřejmě otázkou.

Na rozdíl třeba od Polska nebo Itálie, kde bude Chery distribuovat auta napřímo, pro český trh hledá lokálního prostředníka. Důvodem je mimo jiné velikost trhu. Chery si Evropu rozdělilo na dvě části, a ačkoliv Česko sice v očích značky patří s prodejem přes 200 tisíc aut ročně mezi větší trhy, pořád jen v té "menší" polovině.

S jedním velkým dovozcem, jehož jméno ale automobilka prozradit zatím nechce, se jedná, nicméně finální smlouva ještě podepsaná není. Také proto zástupce značky nechce přesně říct termín vstupu na trh, víceméně i proto, aby - podle jeho slov - nic neuspěchala. "Bude to nicméně určitě tento rok," podotýká.

I díky výše zmíněnému nasávání informací o českém trhu si pak čínský výrobce dobře uvědomuje, že kromě zajímavé ceny je pro zákazníka důležitá i délka záruky, dostupnost servisu a náhradních dílů. Například pro dealery by měla být povinnost nakoupit na sklad určité díly a ty pak pro zákazníky držet.

"Chtěli bychom, aby některé díly byly dostupné okamžitě. Pokud dojde k nehodě, třeba hned po vyjetí z autosalonu, chtěli bychom zákazníkovi říct, 'netrap se tím, s autem zajeď, za jeden až dva dny ho máš zpátky'," říká zástupce Chery. "A pokud nějaký díl nemáte? Nevadí, zavolejte a my ho klidně pošleme expresně leteckou přepravou," pokračuje dále.

Kolik dealerů a servisů by značka chtěla mít, je také zatím předběžné spekulovat. "Naše filozofie je, aby lidé nemuseli jezdit do showroomu a servisu moc dlouho. Řekněme 15 až 20 minut? Nechceme, aby to někdo měl do servisu dvě tři hodiny," zní z čínské automobilky.

Základem nabídky budou čtyři SUV řady Tiggo - kompaktní Tiggo 4 v hybridní a později plug-in hybridní verzi, středně velké Tiggo 7 v benzinové a plug-in hybridní verzi, velké Tiggo 8 také v benzinové a plug-in hybridní verzi a luxusní Tiggo 9 jako plug-in hybrid i s možností pohonu všech kol. Poslední dva modely rovněž nabídnou sedm míst k sezení.

Nejprodávanější by podle Chery měl být 4,55 metru dlouhý model Tiggo 7 konkurující třeba Toyotě RAV4, Hyundai Tucson, ale i Škodě Karoq. Vychází to ze zpětné vazby jak od zákazníků, tak i potenciálních partnerů. Značka slibuje dostatek prostoru pro rodinu a zajímavou cenu, jejíž alespoň obecný rozsah ale komentovat odmítá.

Pro příští rok se chystají další modely, třeba asi čtyřmetrové Tiggo umístěné pod modelem s číslovkou 4. Na pořadu dne jsou také elektromobily, dodatečná cla uvalená na elektroauta z Číny loni Evropskou komisí zatím Chery sice registruje, ale příliš je neřeší. Už jen proto, že politická situace je v posledních měsících celosvětově turbulentní.

A pokud se povede uspět s modely Tiggo, vyloučen není ani vstup dalších značek z portfolia Chery, jako třeba iCaur, vyrábějící malé elektrické off-roady, nebo Luxeed zaměřující se naopak na luxusnější elektromobily, případně modely s prodlužovačem dojezdu.