Opatrní Češi přicházejí na chuť celoročním pneumatikám. Mají je víc i auta z bazarů

Nejeden motorista dnes řeší, zda si místo sady letních a zimních gum nepořídit celoroční pneumatiky. Ušetří nejenom za samotné pláště, ale také za přezouvání a skladování. Zimy navíc v Česku už nejsou to co bývaly, tak proč nezvolit kompromis. Ukazuje se, že jim začínají přicházet na chuť i Češi.

Ač zájem o celoroční pneumatiky poslední dobou strmě stoupá - vloni tvořily 13 % trhu a zaznamenaly tak 27% nárůst - Češi se stále drží za západní Evropou. V Německu byla podle autoklubu ADAC každá čtvrtá prodaná pneumatika ta celoroční již v roce 2019 a dnes je její tržní podíl dokonce 25 procent. U nás se k podobným podílům dostává jen prodej na některých internetových obchodech, například na Allegru se vloni prodalo 30 % celoročních pneumatik.

Podle průzkumů prováděných na parkovištích dnes na celoročních pneumatikách jezdí devět procent aut, ještě v roce 2014 to bylo zanedbatelného 0,5 procenta.

To potvrzuje i autobazar AAA Auto. "Při výkupu pečlivě evidujeme, na jakých pneumatikách auto přijelo. Ze zcela zanedbatelných počtů ještě v nedávné době v průběhu posledních dvou tří let zaznamenáváme jasný nárůst počtu celoročních pneumatik, nyní je má obuto zhruba pět procent našich vozů, tedy kolem tisícovky aut. To není málo," říká Petr Vaněček.

"Celoroční pneumatiky v posledních letech opravdu skokově rostou. Zákazníci v nich hledají komfortní řešení odpovídající i měnícím se českým zimám," říká Magda Nagy ze společnosti Continental. Dodává ale, že s ohledem na jejich limity nejsou nadále univerzálně vhodné pro každého.

Že to Češi chápou, potvrzuje i marketingový ředitel Pirelli Zdeněk Vacl: "Podle rozměrů jsou nejčastěji voleny pro vozidla nižší a střední třídy, jako jsou Škoda Octavia, Volkswagen Golf či Ford Focus. Majitelé těchto vozidel oceňují univerzálnost celoročních pneumatik, která eliminuje potřebu sezónní výměny." Dodává nicméně, že se mezi zákazníky objevují rovněž lidé žijící ve velkých městech i majitelé SUV.

To vše ale platí zejména pro starší auta, u nových vozidel jsou celoroční spíše výjimkou. U většiny z nich ostatně není možnost si vybrat, a tak by přezouvání na celoročky znamenalo hledat uplatnění pro celou sadu letních gum. Navíc se ve statisícové ceně auta pořízení druhé sady kompletů vlastně ztratí. Mnoho automobilek také používá nabídku "sada pneumatik navíc zdarma" jako lákavý marketingový tah.

S celoročními plášti se tak zájemci o nová auta setkávají jen zřídka. "Automobily Škoda jsou na český maloobchodní trh dodávány výhradně na letních pneumatikách. Celoroční si z výroby mohou objednat flotiloví zákazníci," říká mluvčí českého zastoupení Škody Michaela Sklenářová. Dealeři Škody Auto uvádějí, že celoroční pneu si volí jen necelé čtyři procenta zákazníků, zimní upřednostňují dvě třetiny z nich.