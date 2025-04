Americký návrh, podle kterého by se de iure (podle práva) uznala ruská kontrola nad Krymem, by byl pro Ukrajinu velkou výzvou s potenciálně velmi neblahými dopady pro napadenou zemi. Ukrajinský poloostrov okupanti zabrali a anektovali v roce 2014.

Analytik a šéf Centra politických studií Penta v Kyjevě Volodymyr Fesenko tvrdí, že právní uznání ruské kontroly nad Krymem by v podstatě znamenalo konec partnerských vztahů mezi Ukrajinou a USA. "Pro nás je to jednoduše nepřijatelné. Nejsme to sice my, kdo uznává ruskou kontrolu nad Krymem, ale vytvoří to problém v našich vztazích s USA," řekl Fesenko.

Steve Witkoff, vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa, projednával minulý týden v Moskvě s prezidentem Vladimirem Putinem americký plán na ukončení války na Ukrajině a podle Kremlu se pozice obou stran sblížily. Putinův zahraničněpolitický poradce Jurij Ušakov schůzku označil za konstruktivní a velmi užitečnou.

Americký mírový návrh, se kterým se agentura Reuters měla možnost seznámit, vyzývá k formálnímu uznání kontroly Ruska nad Krymem ze strany USA a navíc k faktickému uznání ruského vlivu na oblasti na jihu a východě Ukrajiny, které kontrolují invazní jednotky.

"Přinutit Ukrajinu uznat ruskou svrchovanost nad Krymem by znamenalo návrat k právu na dobývání", řekl podle lisrtu Kyiv Post Elie Tenenbaum z francouzského Institutu pro mezinárodní vztahy. Podle Michela Erpeldinga z německého Institutu Maxe Plancka by důsledky mohly být dalekosáhlé. "Takový precedens by mohl mít extrémně destabilizující, dokonce katastrofální důsledky pro světový mír," řekl agentuře AFP.

"Pokud USA například změní formulaci z 'de iure' (podle práva) na 'de facto' (podle skutečnosti), že uznají anexi Krymu de facto, v tomto případě to lze považovat za kompromis. Hlavně by to nemělo být 'de iure'," tvrdí Fesenko, podle kterého lze tento dokument vnímat jako první podstatný krok k zahájení skutečných jednání. Ukrajinský analytik má ale silné podezření, že některé podmínky dohody by mohly být pro Rusko nepřijatelné.

Fesenko tvrdí, že jeho země souhlasí s tím, že její část zůstane na neurčitou dobu pod ruskou okupací, ale Ukrajinci se svých území nevzdají. "Nedáváme žádné územní ústupky 'de iure'. 'De facto' ano, jsme nuceni přijmout příměří podél frontové linie. Protože jiná možnost ukončení války neexistuje," dodává šéf Centra politických studií Penta v Kyjevě.

Bílý dům už to říká natvrdo: Chyba je v Zelenském. Trumpovi dochází trpělivost. (Celý článek s videem zde)