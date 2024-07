Délka Karoqu, kabina Enyaqu. Projeli jsme maskovanou novinku od Škody, přijde o logo

Škodovka přichází s prvním ze šesti plánovaných elektromobilů, které vycházejí z jejího kompletně nového designového směru. A tak na kapotě i na zádi už nenajdete klasické logo s okřídleným šípem, nahradí ho nápis Škoda s ukrytým háčkem. Elroq už v názvu vysvětluje, čím přesně je. Elektrickou verzí Karoqu. Slibuje dostupnější cenu než současné jediné elektroauto v nabídce, model Enyaq.

V koloně čtyř aut zamaskovaných speciální černozelenou fólií, s obrázkem růžolícího plameňáka v zadním okénku, se proplétáme mezi amsterodamskými cyklisty. Přímo do přeplněného centra nizozemské metropole se ale nepouštíme, zhruba čtyřicetikilometrová trasa vede po jejím okraji, kde je provoz řidší. Víc času než hodinu, během které se navíc střídáme ve dvou, na ochutnávku nového elektromobilu od Škody není.

Automobilka chce s několikaměsíčním předstihem - také proto, aby získala první zpětnou vazbu - ukázat, jaký bude její aktuálně druhý, menší a hlavně cenově dostupnější elektromobil v nabídce. Oficiálně se Elroq odhalí v Česku prvního října.

Už v názvu Elroq informuje, čím doopravdy je. Elektrickým Karoqem. Zkrátka kompaktní SUV skladnějších rozměrů, než je 4,6metrový Enyaq. Přesněji řečeno se zkrátil o 161 milimetrů. A současně je to také první model, na kterém Škodovka představuje nový designový směr, jenž před půldruhým rokem naznačila konceptem jménem Modern Solid.

Ovlivní vzhled všech elektrických škodovek mířících v nejbližší budoucnosti na trh. Z přídě i zádě zmizí typické logo s okřídleným šípem, udělalo místo názvu Škoda s ukrytým háčkem nad Š. Zvenku se tak "škodovácká slepice" objeví už jen ve středech kol.

Redakce měla možnost si auto prohlédnout bez maskování. Můžeme prozradit, že přední černá maska nahrazující klasický chladič, kterou Škoda nazývá Tech-Deck Face, je v porovnání se současnými vozy Škoda zásadní změnou, a to dokonce i vedle většího Enyaqu. Tato maska má být podle Škody typickým znamením budoucích elektrických škodovek.

Výrazným detailem jsou také přední rozdělená světla. I Epiq tak zůstává "čtyřokou" škodovkou. Horní tenký světelný proužek je vyhrazený pro denní svícení a blinkry, pod nimi jsou pak pak potkávací a dálková světla. Na výběr budou dvě verze světlometů, ta "lepší" je má maticové. Zadní světla ve tvaru C jsou pak prakticky identická s Enyaqem.

Elroq míří do nejdůležitější a nejprodávanější automobilové třídy v Evropě, což platí jak pro auta se spalovacím motorem, tak elektromobily. Mezi jeho elektrické konkurenty se řadí například Volvo EX30, Kia EV3, ale také elektrický Renault Scenic.

Vůz stojí na základech většího SUV Enyaq. Je sice kratší, ale protože od něj kompletně přebírá platformu, má i shodný rozvor 2765 mm. Vnitřní rozměry kabiny jsou tak v podstatě identické. To mu propůjčí konkurenční výhodu, protože uvnitř je výrazně prostornější než například aktuálně populární elektrické městské Volvo. Kufr Elroqu nabídne 470 litrů, přesně o sto méně než Enyaq.

Nabídka motorizací kopíruje tu v Enyaqu, má ale o jednu variantu, o kterou Enyaq před časem přišel, víc. Základem bude model s 55kWh baterií (52 kWh využitelných) a výkonem 125 kW. Další z verzí má 63kWh baterii (59 kWh využitelných) a o 25 kW vyšší výkon.

Vrcholem nabídky jsou dvě varianty o kapacitě 85 kWh (82 kWh využitelných). Jedna má pohon zadních kol a výkon 210 kW, verze 4×4 přidává elektromotor na přední nápravu a o 10 kW vyšší výkon. Tyto dvě nejsilnější varianty se rozjedou rychlostí až 180 km/h, dvě slabší verze jsou naopak o 20 km/h pomalejší. Škoda slibuje dojezd u top variant až 560 kilometrů. Podrobnější detaily o technice a také rozměrech chce ale zveřejnit později.

V amsterodamských ulicích a jeho okolí jsme vyzkoušeli nejvýkonnější zadokolku. Při úsporném stylu jízdy spotřeba spadla na 13 až 14 kWh. I ve fázi prototypu Elroq potěší komfortním stylem jízdy a tichým provozem, ve městě je nejpříjemnější fakt, že má skvělý rejd. Škoda se chlubí, že poloměr otáčení odpovídá 9,3 metru, to je o 1,6 metru méně než u Enyaqu. Cyklistům, a to nejen těm nizozemským, se dá rychle vyhnout. Zrychluje okamžitě, co ani není třeba u elektromobilů zmiňovat. Do slabších variant ale Škoda novináře neposadila.

Automobilka slibuje, že z 10 na 80 procent kapacity baterie se vůz nabije za 25 až 28 minut podle verze, maximální nabíjecí výkon je 175 kW. Při pomalém nabíjení střídavým proudem se zvládne nabíjet výkonem 11 kW a nabití do plné kapacity tak trvá 5,5 až 8 hodin podle verze. Součástí standardní výbavy je předehřev baterie, který zajistí maximální nabíjecí výkon i v chladnějším počasí. Mezi příplatkové funkce bude patřit například schopnost automatického parkování pomocí aplikace. Elroq se umí naučit pravidelnou trasu do garáží a zaparkuje sám.

Škoda také přichází s praktickými detaily, například pod platem v kufru se instalovala síťka, kam jdou snadno uklidit nabíjecí kabely. Takzvaný frunk, tedy kufr pod přední kapotou, ani v Elroqu nenajdete. Novinkou jsou dva typy interiéru, jeden s látkou vyrobenou z recyklátu z rybářských sítí a PET lahví a druhou z odpadní džínoviny. Škodovka tím chce demonstrovat, že přechází na udržitelné materiály.

Zásadní samozřejmě bude, jak nové elektrické SUV v Mladé Boleslavi nacení. "Elroq bude prodejně úspěšnější než Enyaq, je to kompaktní SUV v nižším segmentu, a tedy i cenově dostupnější. Nicméně ještě jsme nestanovili přesnou cenu, o tom pořád ještě diskutujeme," řekl uvedl pro Hospodářské noviny Klaus Zellmer, šéf Škody Auto. Teprve podle ní prý budou kalkulovat objemy.

"Dali jsme si ohromnou práci s tím, abychom snížili náklady na výrobu a to se na ceně pozitivně odrazí, bude velmi konkurenceschopná," slibuje nicméně Zellmer. Obsáhlejší rozhovor s předsedou představenstva Škody Auto vyjde ve středečním vydání HN.