Elektrická Octavia Combi přijede za tři roky. Škoda odhalila podobu nových elektroaut

Původně měly být tři, nakonec budou hned čtyři. Škoda navýšila počet nových elektromobilů, které ukáže do roku 2026. Ke třem již dříve avizovaným SUV přibude ještě elektrický ekvivalent Octavie Combi, všechny modely už navíc budou mít tvary v novém designovém jazyce. Toho se za dva roky dočká také stávající Enyaq.

Jen jedna ze čtyř chystaných elektrických novinek Škody už má jméno. Kompaktní SUV s délkou 4,5 metru a proporcemi Karoqu - jehož elektrickým pokračovatelem dle značky je - se bude jmenovat Elroq. Ze všech dnes poodhalených elektromobilů také přijede jako první: už v příštím roce. Loni automobilka v Mladé Boleslavi dokonce testovala výrobní linky pro nové SUV.

Rok po Elroqu přijedou dvě novinky. Zaprvé půjde o omlazený Enyaq iV v obou karosářských variantách, zároveň se ukáže i malé SUV s délkou 4,1 metru a kufrem s objemem kolem 460 litrů. To se bude vyrábět ve Španělsku spolu se sourozenci od Volkswagenu a Cupry. Škodovka autu pracovně říká "Small" a podle dřívějšího vyjádření šéfa Volkswagenu Thomase Schäfera víme, že na rozdíl od sesterského VW ID.2 nebude chystaná Škoda stát pod 25 tisíc eur, tedy asi 600 tisíc korun. Mladoboleslavská automobilka zmiňuje cenu kolem této hranice.

Nejzajímavější z avizovaných elektromobilů s okřídleným šípem se ukáže v roce 2026. Pod pracovním označením "Combi" se ukrývá 4,7 metru dlouhý model, který by měl být elektrickým ekvivalentem ke stávající Octavii Combi. Jeho kufr by měl mít asi 600 litrů. Vedle něj přijede zhruba za tři roky i produkční verze 4,9 metru dlouhého velkého SUV s pracovním názvem "Space". Nejde ale o nic jiného než sériovou specifikaci loňského konceptu Vision 7S.

Ten jako první představil designový jazyk Modern Solid, v němž budou vyvedeny všechny zmíněné elektromobily a postupně se rozšíří i na modely se spalovacím motorem. Letos chystané nové generace Superbu a Kodiaqu jím příliš zasaženy nebudou, postupně se ale jeho vliv bude rozšiřovat.

Vzhled chystaných elektromobilů naznačuje Škoda sérií skulptur, které předvedla při dnešní premiéře i novinářům. Základní linie chystaného jazyka jsou na nich evidentní: mluvit můžeme především o mohutném provedení předních partií s úzkou maskou a nápisem "Škoda" místo loga. Na bližší detaily je ale ještě příliš brzy.

Do roku 2027 chtějí v Mladé Boleslavi do elektromobility nalít 5,6 miliardy eur, to je téměř 132 miliard korun. Zároveň ale nadále počítají i s benzinovými motory a plug-in hybridy - však také za vývoj zážehové řady EA 211 s přeplňováním i bez něj pro celý koncern VW v Mladé Boleslavi nově kompletně odpovídají. O nových generacích Superbu a Kodiaqu již byla řeč, modernizace letos čeká také na Scalu a Kamiq a příští rok přijede omlazená Octavia.