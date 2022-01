První elektrická Škoda RS je Enyaq s karoserií kupé. S novou zadní částí dojede dál

Měla to být původní karoserie Enyaqu iV, dostaly ji i koncepty z let 2017 a 2019, nakonec ale přichází až jako druhá. První elektrické SUV Škody bude dostupné také jako kupé, což s sebou přináší vylepšenou aerodynamiku a stylovější design. Zároveň se spolu s novou karosářskou verzí poprvé ukazuje Enyaq iV také ve vrcholné sportovní verzi RS.

Až doposud platilo, že Škoda s logem RS měla pod kapotou vždy spalovací motor. První elektrifikace přišla se současnou Octavií RS a plug-in hybridním ústrojím, ale až s Enyaqem Coupé iV přichází poprvé i plnohodnotné elektrické RS. K dispozici má SUV dva elektromotory, jeden na každé nápravě, s celkovým výkonem 220 kW a točivým momentem 460 Nm. Až doposud bylo maximem 195 kW a 425 Nm.

Lepší je i dynamika ostrého Enyaqu iV: z 0 na 100 km/h zrychluje za 6,5 sekundy a jede nejvýše 180 km/h. To je o 20 km/h více než dosavadní varianty. Baterie má využitelnou kapacitu 77 kWh, více se u této modelové řady ani nenabízí, dojezd si ale mladoboleslavská automobilka zatím nechává pro sebe. "Čekáme na finální homologaci, ale očekáváme, že dojezd bude přes 500 kilometrů," říká mluvčí Škody Auto Pavel Jína.

Provedení RS je rozpoznatelné už na první pohled díky sníženému sportovnímu podvozku vpředu o 15 a vzadu o 10 mm, typickým emblémům sportovních Škodovek, černým detailům karoserie nebo výraznějšímu přednímu nárazníku s jednou lištou kolem vzduchových clon navíc. Jiná verze Enyaqu iV ji nedostane. V zadním difuzoru pak nechybí pro modely RS typická červená reflexní lišta a výhradně u sportovní varianty bude možné pořídit si auto v zeleném odstínu Mamba. Standardem jsou pak 20palcová kola s aerodynamickými kryty, za příplatek se dodávají ještě o palec větší ráfky.

Standardní výbavou jsou maticová diodová světla se stálým dálkovým svícením a vykrýváním protijedoucích vozidel a diodami podsvícená čelní maska. Oba prvky jsou u dalších verzí dostupné za příplatek, jen maticová světla má v ceně i verze Sportline. V kabině pak nechybí obložení v karbonovém designu nebo sportovní sedadla s integrovanou hlavovou opěrkou a sportovní volant. Zákazník si pak může zvolit čalounění mikrovláknem s prošíváním v limetkové barvě, anebo příplatkové perforované kožené čalounění s prošíváním šedou nití.

Vedle verze RS bude samozřejmě Škoda Enyaq Coupé iV dostupná i ve slabších variantách. Zapomeňte každopádně na menší baterii, všechny verze mají podle tiskové zprávy akumulátor s využitelnou kapacitou 77 kWh. To mimo jiné znamená, že jako zadokolka bude kupé dostupné jen jako verze iV 80 s výkonem 150 kW. Tato verze dojede i nejdál, do vzdálenosti 545 km, což je o jedenáct kilometrů více než u provedení s klasickou karoserií. Alternativu představuje čtyřkolka iV 80x s výkonem 195 kW. U ní Škoda dojezd neudává, klasicky střižená karoserie však ujede 495 km. Kupé by tedy mělo papírově o kousek překonat hranici 500 km.

Rychlonabíjení stejnosměrným proudem má z 10 na 80 procent kapacity baterie zabrat 29 minut. Střídavým proudem bude možné nabíjet při výkonu až 11 kW, úplné dobití by při maximálním výkonu mělo zabrat šest až osm hodin. Využít lze samozřejmě i klasickou zásuvku.

Ptáte-li se, kde vzalo kupé jedenáct kilometrů dojezdu navíc, tak kouzlo tkví především v lepší aerodynamice. Díky svažující se zadní části střechy, což je i největší designová změna kupé, má SUV součinitel odporu vzduchu cx na úrovni 0,234. Klasický Enyaq iV má stejný součinitel na hodnotě 0,257. Další vzhledové změny oproti sourozenci zahrnují nový přední nárazník, boční prahové lišty v barvě karoserie a standardní panoramatickou prosklenou střechu. Novinkou jsou i oranžová metalíza Phoenix a šedá metalíza Graphite. Kola mají podle verze 19 až 21 palců a mezi dostupnými verzemi nechybí vizuálně sportovněji laděná varianta Sportline.

V kabině nechybí standardní 5,3palcové digitální budíky a centrální 13palcová dotyková obrazovka multimediálního systému. Ten má digitální asistentku Laura, bezdrátová rozhraní Apple CarPlay i Android Auto nebo aktualizace "vzduchem" na dálku. Od druhé poloviny roku Škoda také slibuje možnost dokupování si určitých funkcí, třeba navigace, dodatečně a případně i jen na omezenou dobu.

Mezi příplatky se objevuje třeba průhledový displej s rozšířenou realitou, paleta asistenčních systémů pro částečně autonomní jízdu třeba v zácpě a dále také čalounění tvořené z 60 procent polyesterem z recyklovaných PET lahví. Celkem bude na výběr několik různých provedení kabiny jak v otázce barev, tak použitých materiálů.

Velikostně se kupé od standardního provedení příliš neliší. Oba stojí na modulární platformě MEB s rozvorem náprav nataženým na 2770 mm. S 4653 mm je pak kupé díky jinému přednímu nárazníku o kousíček delší, s 1879 mm stejně široké a s 1622 mm paradoxně i o pár milimetrů vyšší. Svažující se střechou pak mírně utrpěla praktičnost, do kufru se vejde 570 litrů zavazadel, o 15 litrů méně než u klasicky střiženého Enyaqu iV.

České ceny Škody Enyaq Coupé iV zatím zveřejněny nebyly, ceník má být k dispozici příští týden. Standardní model v provedení iV 80 startuje na 1 254 900 korunách a dá se předpokládat, že suma za kupé bude o něco vyšší. Výrobu pak bude mít, stejně jako u klasického Enyaqu iV, na starosti závod v Mladé Boleslavi.