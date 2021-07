Elektromobily u policie či zdravotníků: V Polsku mají Škodu Enyaq, v Česku Hyundai

Elektromobily tvoří stále větší část evropských prodejů nových aut. A stejně jako postupně pronikají na běžné silnice, dostávají se i do služeb záchranných složek. Například Škodou Enyaq iV tak budou moci jezdit policisté či zdravotníci ve Velké Británii, mladoboleslavské elektrické SUV také nedávno dostala záchranná služba na polské straně Tater. Hojně se ale využívají i modely jiných značek.

Enyaq iV je dalším z modelů mladoboleslavské automobilky, které mohou sloužit u britských záchranných složek. Škody jsou u nich poměrně populární, pravidelně se tak v nabídce objevují i ty nejnovější modely s okřídleným šípem. Mezi posledními přibyla na podzim plug-in hybridní Octavia iV, na pořádek ve Velké Británii dohlíží ale i Scala, Kodiaq nebo Karoq.

Příchod nejnovějšího elektrického SUV tak není až tak velkým překvapením. Škoda jej navíc umí přestavět nejen podle potřeb policistů, ale také zdravotníků a hasičů. Mimo jiné se chlubí tím, že komunikační platformu záchranných složek dokáže přímo integrovat do multimediálního systému, jehož výstupem je centrální obrazovka. To znamená, že veškeré funkce je možné ovládat prostřednictvím existujícího displeje. A to včetně zapínání či vypínání majáků, které jsou nedílnou součástí specifické výbavy vozu. Podobně jako třeba viditelné reflexní zbarvení karoserie.

Všem složkám záchranného systému je Enyaq iV k dispozici ve dvou verzích - iV 60 a iV 80. V obou případech jde o zadokolku, odlišuje se ale výkon a velikost baterie. Provedení iV 60 má výkon 132 kW, baterii s využitelnou kapacitou 58 kWh a dojezd 411 km. Model iV 80 se pyšní výkonem 150 kW, využitelnou kapacitou 77 kWh a dojezdem až 534 km. Britská Škoda také uvádí, že brzy do nabídky přibude verze se dvěma elektromotory, a tedy pohonem všech kol. Ta má 195 kW a s větší baterií dojezd 495 km.

Mimo užitných vlastností pak jako jednu z výhod elektrického modelu vidí automobilka i méně častou údržbu, více času tak může strávit ve službě. Elektromobil totiž nemá tolik pohyblivých součástí náchylnějších k opotřebení. Jak už bylo řečeno, britské záchranné složky si mohou objednat i další "Škody do zásuvky" - tedy plug-in hybridní verze Octavie a Superbu.

Velká Británie ale není jedinou zemí, kde nad bezpečností obyvatel bdí elektrická Škoda Enyaq iV. Na Novém Zélandu, kde nedávno koupili flotilu policejních Superbů, sice o méně emitujících vozech s okřídleným šípem zatím jen přemýšlí, v Polsku se už ale jeden Enyaq iV reálně prohání.

Provozuje ho Tatranská dobrovolnická záchranná služba (v polštině Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - zkratka TOPR) na polské straně Tater. Také ona, podobně jako třeba britská policie, spolupracuje se Škodou již řadu let, konkrétně od roku 2004. Od letošního června tak flotilu spalovacích modelů doplnilo i elektrické SUV.

Na první pohled je možné ho odlišit prostřednictvím výrazného červeného laku s několika nezbytnými polepy. O nějaké specifické výbavě uvnitř nicméně tisková zpráva mlčí. Nechybí ale zmínka o tom, že právě auto, které nevypouští žádné emise a je velmi tiché, se do přírody hodí nejvíce.

O technice se tisková zpráva rovněž nezmiňuje, dá se však předpokládat, že jde o silnější provedení iV 80 s pohonem zadních kol a již zmiňovaným dojezdem až 534 km.

Nejen Škoda

Elektromobily bezpečnostním složkám v Evropě ale nedodává jenom Škoda. Aktivní je v tomto ohledu třeba také Hyundai. Stačí si vzpomenout na loňský rok, kdy pražské policejní ředitelství nakoupilo 38 elektrických Ioniqů. "Využívat je budou místní oddělení při šetření nebo dokumentaci a dalších běžných činnostech," řekl loni v červnu ředitel krajského ředitelství policie Tomáš Lerch. Jedno auto stálo přes 735 tisíc korun bez specifické policejní výbavy. Zvenku jsou auta tradičně stříbrná s reflexními pruhy.

Korejská automobilka má elektromobily i ve flotilách dalších policejních složek. Ve švýcarském kantonu St. Gallen od roku 2019 slouží třináct elektrických SUV Kona Electric - pět jich je označených, osm potom neoznačených. V jiné části Švýcarska, v Basileji, mají policisté pro změnu k dispozici několik SUV Tesla Model X.

Elektrické Hyundai Kona provozují dále policisté ve španělské Valencii a testovali ji také v Nizozemsku, například přímo v hlavním městě Amsterdam. Policie v jedné ze zemí Beneluxu testovala rovněž sesterskou Kiu e-Niro. A v Lucembursku pro změnu slouží policejní Tesla Model S.

Zpátky však k Hyundai, protože Konu Electric používá policie i v některých částech Velké Británie. Konkrétně v Sussexu nebo Hampshiru, kde loni převzali hned devět kusů malého SUV. A narazit na něj je možné i v severním Walesu. Zdravotníci mají pro změnu jako vozidlo první pomoci Kiu e-Niro - první dvě momentálně testují ve městě Oxford.

Policie v jednotlivých částech Velké Británie obecně na elektrické modely sází čím dál více, čemuž se vlastně není co divit. Od roku 2030 už tam spalovací auto - nejen policejní - jako nové nekoupíte. V hrabství Gloucestershire tak začátkem loňského roku zařadili do své flotily 75 elektrických Nissanů. Jde o označené i neoznačené hatchbacky Leaf a dodávky e-NV 200. Koneckonců už první generace Nissanu Leaf se objevovala nejen u britské policie, ale i v dalších zemích Evropy.

Oslovit britské bezpečnostní složky se mezi posledními pokusila také Tesla. Její tamní zastoupení odělo do policejního Model 3 Performance, který by měl sloužit jako zásahové vozidlo. Teď se podle magazínu Auto Express čeká, jestli se někdo, vedle policie mohou auto využívat i hasiči a zdravotníci, pustí do testování amerického elektromobilu.

Za zmínku také stojí, že metropolitní policie v Londýně provozuje flotilu BMW i3, s nímž se bylo nebo je možné setkat i u německé, švýcarské, rakouské nebo italské policie. Malé BMW se objevovalo různě po Evropě i u hasičů a zdravotníků.

Ostatně BMW i3 provozovala před čtyřmi lety také česká policie, malý hatchback se objevil rovněž u českých záchranářů. A zapomenout v tomto směru nejde ani na plug-in hybridní policejní BMW i8, respektive plug-in hybridní limuzíny BMW 745Le xDrive. Všechna tato auta před časem zapůjčil český dovozce BMW policii a záchranářům bezplatně, a to na dobu určitou (půl roku či rok, respektive do ujetí určité porce kilometrů).

Přechod čistě na elektromobilitu plánuje v budoucnu řecký ostrov Astypalaia. Policie tam tak bude jezdit mimo jiné SUV Volkswagen ID.4. První převzala začátkem června letošního roku a podle německé automobilky jde o vůbec první elektrické policejní auto v celém Řecku. VW také dodal různým policejním sborům již v minulosti kompaktní e-Golf.

Jiná německá automobilka, Mercedes-Benz, loni odhalila v barvách policie elektrické SUV EQC a letos přidala i elektrickou sanitku eSprinter s dojezdem 120 km. První bude využívat křesťanská organizace Johanniter-Unfall-Hilfe. A nejen ve Francii je možné potkat policejní Renault Zoe.

Vedle elektromobilů se u policie objevují i vodíková auta. Například již zmiňovaná metropolitní policie v Londýně má k dispozici jedenáct vodíkových vozů Toyota Mirai první generace. Stejný vůz si pořídili loni i policisté a hasiči v Berlíně, v Hamburku pro změnu od roku 2019 používají vodíkový Mercedes-Benz GLC. A pozadu nezůstává ani Hyundai. Jeho SUV Nexo mají k dispozici sbory v Surrey na jihovýchodě Anglie, v německém Osnabrücku nebo italském Bolzanu, kde jezdí také hlídková flotila vodíkových SUV ix35 Fuel Cell.

V galerii si prohlédněte vybraná (nejen) policejní elektrická a vodíková auta z celé Evropy.