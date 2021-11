Úlet proti klasice. Hyundai Ioniq 5 v přímém srovnání se Škodou Enyaq

Elektromobily se z pozice solitérů posouvají mezi běžné artikly značek hlavního proudu. Přichází tak možnost je stavět proti sobě a porovnávat jejich dovednosti. Tento test je prvním takovým srovnáním na stránkách Aktuálně.cz. A kde jinde začít než mezi tradičními českými soupeři, Škodou a Hyundai. Enyaq a Ioniq 5 jsou si cenou a rozměry blízké, přesto se v mnohém liší.

Ani rok po premiéře jsme si úplně nezvykli na zvláštnosti Enyaqu proti ostatním SUV Škody. Na jeho zavalitější tělo s břichem níž u země, na slepou čelní masku, za níž není žádný chladič. Nejspíš bychom ho nadále považovali za exota, kdyby letos nepřijel Hyundai a nehodil do toho granát jménem Ioniq 5.

Takový úlet tu nebyl od první Tesly model S nebo experimentálního Volkswagenu XL1, což potvrzují i neklidné reakce publika. Lidé se sbíhají a za jízdy jsou málem ochotní nabourat, jen aby si vás stihli vyfotit. Ioniq 5 přitom není specialita pro zasvěcené, ale masový model střední třídy.

Nic proti uměřené eleganci Škody, ale Hyundai sbírá všechny body za originalitu a také působí méně zavalitě. Což je mimochodem optický klam daný dlouhatánským rozvorem a krátkou zádí. Výška obou vozů se ve skutečnosti liší jen o centimetr a půl.

Náskok Ioniqu ještě vzroste po nastoupení dovnitř. Kabinu má stejně futuristickou jako zevnějšek a svit širokých obrazovek budí dojem kosmické lodi. Palubní deska Enyaqu vypadá moderně, ale přeci jen konvenčněji, drobná kaplička před volantem skoro chudě. Škoda nás navíc ošidila o ovladače topení, kvůli němu musíme listovat nabídkou menu.

Boleslav vrací úder vnitřním prostorem. Navzdory téměř stejné výšce nabízí víc místa nad hlavou a lepší výhled na semafory. Také zadní sedák je uložený výš a poskytne víc pohodlí. Boleslavské tradici odpovídá také výrazně hlubší kufr, úměrný poněkud oplácané zádi Enyaqu. Hyundai má základní prostor výrazně mělčí, vyvažuje to však možností posouvat zadní sedadla i odkládacím boxem pod přední kapotou.

Za volantem je ovšem komfort zcela srovnatelný a my vyrážíme na stokilometrovou trasu k ověření spotřeby energie. Od nabíječky v Žebráku míříme 130 km/h nejprve po dálnici na Prahu. Překonáváme dva velké kopce, abychom v Rudné u Prahy dosáhli stejné nadmořské výšky.

Počítač Škody ukazuje 24,2 kWh/100 km, na využitelnou kapacitu 77 kWh bychom tedy ujeli 318 kilometrů. V Hyundai svítí spotřeba 22,7 kWh, při kapacitě 72,6 kWh to znamená dálniční dojezd 320 km.

Dalších čtyřicet kilometrů ubíhá po silničkách druhé a třetí třídy z Rudné směrem na Kladno a Roztoky u Prahy. Na zvlněném povrchu i v zatáčkách se projevují odlišně naladěné podvozky. Hyundai působí obratněji a utaženě, ale krátké nerovnosti ho připravují o pohodu a do kabiny pronikají rázy. Škodovka je měkčí a na první dojem rozevlátější, ale i pod tlakem zachovává klid a na hrbolech reaguje harmoničtěji.

V našem testu jí ovšem pomáhají pneumatiky 235/50 R20, jejichž vyšší bočnice pomáhají tlumit rázy lépe než u Hyundaie s obutím 255/45 R20. Rychlost se většinou pohybuje do osmdesátky, a tak klesá i spotřeba. Škoda ukazuje 15,3 kWh, což by na plnou baterii znamenalo dojezd 503 kilometrů. Hyundai kontruje hodnotami 14,2 kWh a 511 km.

Sjíždíme dolů k Vltavě a do odpolední Prahy vjíždíme ještě před špičkou, která by vše zpomalila. Přesto ujet třiatřicet kilometrů křížem krážem vnitřní Prahou trvá hodinu a čtvrt. Ve Stodůlkách odečítáme z displeje Škody 18,5 kWh, s nimiž by baterie stačila na 416 kilometrů, zatímco Hyundai se spotřebou 16,9 kWh by ujel 430 kilometrů.

Oba počítače zaznamenávají i průměr za celou trasu: Škoda 19,0 kWh, Hyundai 17,6 kW. Vzhledem k rozdílné kapacitě baterií z toho neplyne významný rozdíl v dojezdu, překvapivý je ale náskok Hyundaie v efektivitě. Nižší spotřeby dosahuje ve všech podmínkách, a to ještě navzdory širším pneumatikám. O padesát kilo nižší hmotnost to sama nevysvětlí, zejména při konstantním tempu na dálnici nehraje skoro žádnou roli.

Pokročilejší technika Hyundaie umožňuje také rychlejší nabíjení. U běžného stojanu s 50 kilowatty se obě auta dostanou z 10 na 80 procent za hodinu. Ultrarychlá nabíječka Ionity nakrmila Hyundai ve stejném rozsahu za 23 minut, což bylo dosud výhradou Tesly nebo o milion dražších vozů jako Audi e-tron. Škoda ovšem není s časem 35 minut o tolik pozadu.

Nakonec jsou si obě auta blízká i cenově. Hyundai Ioniq 5 s testovanou silnější baterií startuje na 1 249 900 Kč za výbavu Smart, které po funkční stránce nic důležitého nechybí - najdete v ní bezklíčové odemykání, navigaci, parkovací kameru i topení s tepelným čerpadlem.

Škoda kontruje cenou 1 254 900 Kč za základní úroveň Loft. Většinu důležitých prvků najdeme i zde ve standardu, v jiných si však Boleslav nechává konkurenci zbytečně ujet. Za navigaci účtuje i ve vyšších výbavách 20 500 Kč a dalších 30 500 Kč za tepelné čerpadlo.

Nakonec i za pětiletou záruku do 100 000 kilometrů připlatíte sedmnáct tisíc korun, zatímco Hyundai ji má bez omezení vzdálenosti zdarma. Na trakční baterii platí u obou vozů záruka 8 let nebo 160 000 kilometrů.

V součtu má podle nás Hyundai silnější karty. K naprosto nezaměnitelnému a uhrančivému designu přidává modernější techniku, jejímž přínosem je nižší spotřeba. Škoda sází na praktičtější využití prostoru a umírněný vzhled. Místy však hřeší na zákaznickou loajalitu a vybírá peníze za samozřejmosti.