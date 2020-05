Ojeté Suzuki Jimny se prodalo o 100 tisíc dráž než nové. Peníze jdou na charitu

Michael Cohen, někdejší právník amerického prezidenta Donalda Trumpa, vyšel předčasně z vězení kvůli obavám, že by mohl přijít do styku s osobami nakaženými koronavirem. Napsala to agentura Reuters s odkazem na nejmenovaný zdroj seznámený se situací. Podle předchozích zpráv amerických médií by si měl zbytek svého trestu odpykat v domácí izolaci.

Cohen se v srpnu 2018 přiznal k porušení zákonů v osmi bodech včetně porušení zákona o financování volební kampaně. Jedním z provinění bylo zaplacení úplatku za mlčení dvěma ženám, s nimiž měl údajně ženatý Trump sexuální poměr. Prezident však tato obvinění popírá. Prezidentův někdejší osobní právník si od loňského května odpykává tříletý trest.