Ojetá Kia Ceed je skoro dokonalá. Ale když už zakopne, docela to bolí

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) prověří nákupy ochranných pomůcek v době nouzového stavu. Serveru HlídacíPes.org to řekl prezident NKÚ Miloslav Kala. Úřad připravuje změnu plánu kontrolní činnosti, kterou do měsíce projedná kolegium NKÚ. Nouzový stav a situace kolem koronaviru otevírá podle Kaly pro kontroly celou řadu nových témat. Média v posledních dnech informovala, že ministerstvo zdravotnictví nakupovalo ochranné pomůcky za několikanásobně vyšší ceny než ministerstvo vnitra. Podle Kaly to vyplývá i z analýzy NKÚ.

"Máme veřejně dostupné informace o nákupech zdravotnického materiálu, na to se chceme určitě podívat. Ale i na pandemickou situaci a na krizové plány, na vyhlášení stavu nouze. Chceme prověřit i to, jak jsou uplatňovány výjimky ze zákona o zadávání veřejných zakázek," řekl Kala.