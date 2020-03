Produkce Hyundai Kona Electric spuštěna. Jde o první sériový elektromobil z Česka

Foto: Hyundai

Automobilka Hyundai ve čtvrtek 12. března ve svém závodě v Nošovicích na Frýdecko-Místecku zahajuje výrobu elektromobilu Kona Electric. Půjde o první masově vyráběný automobil na elektrický pohon produkovaný v České republice. Škodovácký SUV elektromobil Enyaq se začne vyrábět na Mladoboleslavsku až v příštím roce.

V nošovickém výrobním závodě Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) se od března začíná vyrábět první sériový elektromobil Kona Electric. Jde o kompaktní SUV zaměřené na evropské trhy, s oficiálním dojezdem 449 km (test Kony Electric čtěte zde).

Závod plánuje ročně vyrobit 30 000 kusů automobilů Kona Electric. Hyundai uvádí, že spolu s výrobou z továrny Hyundai v Ulsanu v Koreji společnost více než ztrojnásobí dostupnost vozů Kona Electric pro zákazníky v Evropě, což by mělo vést k zkrácení čekací doby na objednané nové auto.

"V nošovickém závodě budeme vyrábět vozy Kona Electric pro významné evropské trhy, kterými jsou Německo, Francie, Nizozemsko, Norsko, Česká republika, Slovensko a Polsko," řekl mluvčí slezské automobilky Pavel Barvík. Továrna chce podle něj letos vyprodukovat 30 tisíc vozů už v prvním roce.

Urychlení výrobního procesu by mělo pomoci i to, že baterie pro elektromobil budou dodávány z Evropy. "To zaručí stabilitu dodávek s kratší vzdáleností do závodu a také pevně dané množství baterií potřebných pro výrobu," dodává zpráva automobilky Hyundai.

Příprava závodu na výrobu elektrického vozu Kona Electric probíhala během posledních několika měsíců a upravovat se musela především lisovna a svařovna. Stroje se zde mění několikrát denně a formu pro lisování musí být možné vyměnit během pěti minut, tak aby se plynule a bez časové ztráty vyrobily různé části vozů, ať už pro modelové řady i30, nebo karoserie Tucsonu a nově i Kony Electric.

Kona Electric je prvním vozem v nošovickém závodu Hyundai, který se nabízí s barevně odlišnou střechou, a proto musela také lakovna provést změny v procesu lakování.

Speciálně pro elektromobil pak vznikla nová fáze výroby zahrnující skladování a instalaci elektrických baterií. Byl vytvořen nový sklad baterií s vlastní distribucí uvnitř závodu s automatizovanými roboty dodávající baterie na nově uspořádanou montážní linku.

Nošovický závod automobilky Hyundai vloni vyrobil 309 500 aut, což představovalo meziročně pokles o devět procent. Továrna je jediným výrobním závodem Hyundai v Evropské unii a pracuje v ní přibližně 3300 lidí.

V současné době se v Nošovicích vyrábí dvě další modelové řady, a to Hyundai Tucson a několik variant modelu Hyundai i30, který se brzy vymění za modernizovaný typ. Faceliftovaná i30 se měla představit začátkem března na autosalonu v Ženevě, který byl ale kvůli riziku šíření koronaviru zrušen.